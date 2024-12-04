Предисловие

В середине 2021 года был куплен MSI Alpha 15 на основе AMD Ryzen 7 4800H + Radeon RX 5600M, в те времена я можно сказать был глупым фанатом AMD, потому и ноутбук выбрал на комплектующих от "красного лагеря":

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Обзор и тест игрового ноутбука MSI Alpha 15: Когда ноутбук быстрее ПК

И по началу всё было прекрасно, однако вскоре "красный" ноутбук попал в реальную рабочую среду, так же он начал использоваться в реальных играх, иначе зачем была дискретная RX 5600M? В общем, начались сплошные проблемы...

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На протяжении целых 3 лет то и дело случались синие экраны при работе в виртуальных машинах, WSL и Docker, детали я не могу раскрывать, но это был сущий кошмар работать за ноутбуком с AMD Ryzen + AMD Radeon, он даже при просмотре видео в обычном браузере иногда выдавал синие экраны.

При этом нет никаких проблем с ОЗУ, ЦП и ГП, в синтетических и стресс тестах всё прекрасно работает без ошибок, но в реальном использовании вечно какие-то проблемы...

Может нужно было обновить драйверы AMD Radeon? Увы, но это часто приводило к ещё большим проблемам, чем было со старыми.

Может нужно было обновить прошивку BIOS, чтобы исправить проблемы виртуализации хотя бы? Бессмысленно, производитель бросил поддержку практически сразу после выпуска устройства, прямо как AMD, что бросила поддержку видеокарт Radeon RX 500 / Vega в официальном драйвере AMDVLK в 2023 году...

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Хотя Microsoft и выпустила несколько обновлений для ноутбука, как-никак были обращения в службу поддержки корпорации, но абсолютно всех проблем AMD они не смогли исправить, увы...

Так же были проблемы с некоторыми играми, особенно на движке Unreal Engine, некоторые вообще отказывались запускаться с RX 5600M.

Может нужно было Linux использовать для работы? Но и тут облом, в линуксах тоже были проблемы, только вместо синих экранов - линукс просто зависал намертво, а ещё вечные проблемы с двумя мониторами, работать нормально с "пингвином" оказалось невозможно.

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Эх, а ведь когда-то я считал, что видеокарты NVIDIA плохо подойдут для работы в Linux, как же я был глуп и наивен, верил линуксоидным байкам про AMD и Linux, но как показала реальность, и даже недавние тесты - именно "зелёные" видеокарты лучше всего подходят для "пингвина", просто потому что NVIDIA способна выпускать нормальные и функциональные драйверы, а AMD нет...

Как же этот человек в комментариях под обзором MSI Alpha 15 был прав, может в синтетических тестах и на "поверхности" AMD отлично себя показывал, но в реальном использовании - кривой и проблемный хлам, какой толк от скорости, если постоянно теряется работа из-за синих экранов и зависаний...

Дальше так работать было нельзя, это просто издевательство.

Сейчас я уже не тот глупый фанат "красного лагеря", и сразу отбросил любые варианты с AMD выбирая новый ноутбук, ибо прекрасно понимаю, что даже наличие процессора от "красных" будет огромной проблемой, ведь в ноутбуках, как правило, нельзя отключать встроенную в ЦП графику, а это значит, что AMD в любом случае будет всё портить своими отвратительными драйверами.

Я просто не хотел видеть "красное железо" в новом "компьютере" для работы и использования, ни в каком виде, потому смотрел исключительно Intel + NVIDIA варианты, так был выбран Asus TUF Gaming F17 с Core i7-13620h и GeForce RTX 4070.

Может это и не самый "топ" в плане начинки, но я и не гнался за самым мощным и дорогим, ведь самое мощное вероятно будет горячим, да и будет жалко если что-то случится с ноутбуком в 2-3 раза более дорогим, чем выбранный.

В любом случае ноутбук выбирался для работы и использования, и не было смысла искать "самый топ", нужно чтобы оно просто нормально работало, и было не хуже того, что уже есть в плане производительности.

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Asus TUF Gaming F17

Ну что же, вот он и куплен, пломба сорвана, ведь в магазине проверяли на работоспособность, скажу сразу, коробка весьма добротная, позже она станет отличной подставкой во время тестов:

Процессор Intel i7-13620H, 6 производительных (до 4.9 ГГц) и 4 энергоэффективных ядра (до 3.6 ГГц), 24 МБ кэша, максимальная мощность 115 Вт, выпущен процессор в первом квартале 2023 года, поддерживает память DDR4 / DDR5, встроенная графика имеет 64 исполнительных блока на частоте до 1.5 ГГц.

Видеокарта не указана на наклейке со спецификациями, только количество видеопамяти 8 ГБ, но установлена мобильная GeForce RTX 4070.

Дисплей QHD (2560x1440), 240 Гц (не указано на этикетке).

Оперативной памяти из коробки 16 ГБ DDR5.

SSD 1 ТБ PCI-e G4.

Батарея имеет ёмкость 90 Вт*ч, C41N2013-1.

Модель: FX707VI-LL055.

Part Number: 90NR0FI5-M004J0.

Довольно неряшливо указаны характеристики на самом деле, но не суть, продолжаем распаковку.

На внутренней стороне коробки есть лист с фирменными наклейками, выполнены качественно, но они помялись, лучше бы положили под крышку ноутбука, чем пытались закреплять в коробке:

Ноутбук расположен сверху, под ним отсеки с комплектацией:

В комплекте есть несколько бумажек, сетевой кабель и блок питания, всё:

Всего 4 бумажки, две памятки, гарантийный талон и руководство пользователя:

Чёрная памятка по сути "рекламирует" дополнительное фирменное ПО, не обошлось без "очепяток" в самом конце, забавно, похоже кто-то работал в спешке оформляя эту бумажку:

В гарантийном талоне нечего особо смотреть, а вот в руководстве пользователя есть интересные моменты:

На левой стороне (где подключается зарядное устройство) есть два USB Type-C порта, один разведён от процессора (Thunderbolt 4), а второй универсальный, он же может использоваться для зарядки ноутбука, и в этом сразу прослеживается недочёт...

Ещё есть "очепятки" в информации о блоке питания, вместо напряжения указана сила тока, работники Asus явно находились в стрессовой ситуации и спешке, не знаю как ещё объяснить это.

Начнём с того, что Thunderbolt 4 порт находится рядом с комбинированным Type-C, в чём проблема? Элементарно в подключении, можно случайно воткнуть зарядное устройство "не в ту дырку", очень сомневаюсь, что процессору понравится прямое подключение к внешней зарядке...

Нужно было вынести Thunderbolt 4 на правую сторону ноутбука, чтобы любые порты как-либо пригодные для подключения зарядных устройств были сугубо с левой стороны, где собственно подключается основной блок питания.

Так же есть важное примечание, цитирую - "Не используйте ноутбук для добычи криптовалюты (потребляя огромное количество электроэнергии и времени для получения виртуальной валюты) и/или связанных с этим действием", звучит довольно глупо, скорее даже как повод для отказа в гарантии, особенно если учесть условие по действиям связанным с "добычей криптовалюты", там вообще что угодно можно связать...

Ладно, идём дальше, блок питания A20-240P1A имеет рабочий диапазон от 100 до 240 В (50 / 60 Гц), выходная мощность 240 Вт (20 В, 12 А), вокруг наклейки есть выступающий ободок из корпуса, предотвращающий стирание наклейки во время использования, вроде незаметная мелочь, но существенная.

В остальном это классический, весьма увесистый "кирпич":

Приступаем к осмотру ноутбука, спереди нет ничего, на левой стороне расположено гнездо питания, RJ45 (LAN), HDMI, Thunderbolt 4, USB Type-C гибридный, USB 3.x и 3.5 мм аудио гибридный.

На задней стороне можно увидеть вентиляционные отверстия и радиаторы, очень нежные радиаторы, если в старых ноутбуках ~2010 года выпуска можно было вырезать куски пластикового корпуса, чтобы они не создавали лишнее сопротивление воздушному потоку, всё равно радиаторы были толстыми и жёсткими, то нынче радиаторы настолько мягкие и нежные, что с завода уже гнутые пластины видны, а для выпрямления достаточно было лёгкого прикосновения зубочисткой:

На правой стороне только один USB 3.x, и такой же гнутый с завода радиатор:

Днище весьма интересно сделано, есть много резиновых ножек и рёбер жёсткости в основных нагруженных местах, никаких видимых гарантийных пломб закрывающих винты обнаружено не было, и это правильно, всё равно при добавлении дополнительной памяти пломба мешала бы:

Мне нравится эта текстура изменяющаяся в зависимости от области поддона, и что хорошо - это отсутствие глубоких тиснений по краям, как в прошлом ноутбуке, не будет скапливаться пыль и грязь дополнительная:

Наклейка на поддоне, тут указана дата производства в международном стандартном формате ISO8601 (2024 год 7 месяц), так что этому устройству всего 5 месяцев с даты производства, свеженький:

Ладно, открываем дисплей, и видим почти полноценную клавиатуру, дополнительные мультимедийные клавиши и вентиляционные отверстия, они кстати отлично работают, чувствуется как всасывается холодный воздух, но это уже забегаю вперёд:

Дисплей матовый, QHD (2560x1440) 240 Гц, DCI-P3 100%, Adaptive Sync, NVIDIA G-Sync, вроде все наклейки перечислил:

Есть 4 индикатора перед дисплеем, два отвечают за питание и зарядку, один за активность SSD, один за режим полёта, на чёлке есть глазок веб камеры, ну очень маленький, можно не надеяться на чистую картинку при плохом освещении, рядом индикатор, а по бокам, как я полагаю, установлено два микрофона.

Далее осматриваю клавиатуру и тачпад, вроде всё хорошо, клавиатура с подсветкой, сделано качественно и аккуратно:

Только наклейка "intel CORE i7" меня разочаровала, раньше у Intel наклейки были гораздо красочнее:

На этом внешний осмотр завершён.

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Включение и BIOS

Включаем:

Встречает BIOS в упрощённом режиме, так что сразу перехожу в расширенный:

Настроек тут гораздо больше, чем было у MSI Alpha 15 на основе AMD, правда отключить встроенную в ЦП графику всё равно нельзя, только слегка настроить.

Тут можно управлять параметром Hyper-Threading, что может быть полезным иногда, жаль у ноутбука с AMD Ryzen такой настройки нет... Так же можно настроить Intel Virtualization / AES-NI / VT-d.

Даже есть параметр VMD, но эту технологию пришлось вообще отключить, ибо она доставляла проблемы, да и непонятно зачем она вообще нужна в ноутбуке, возможность менять "на горячую" SSD в PCI-e M2 слотах...

Особенно отмечу возможность гибко менять конфигурацию ядер процессора, как производительных, так и энергоэффективных.

Далее моё внимание привлекло диагностическое меню с историей проведённых тестов.

Тут уже было подключено зарядное устройство, провод которого частично перекрывает вентиляционное отверстие, небольшой конструктивный недостаток как-никак, но не страшный.

Кстати, наклейка указывающая на Thunderbolt 4 гнездо просит, чтобы её сняли.

Из полезного вижу тест памяти, хотя даже в полном варианте он занял не особо много времени:

Особо полезен тест дисплея.

Ведь он позволяет проверить ЖК матрицу на явные дефекты.

Ну и конечно пройденные тесты остались в истории:

Ладно, продолжаем осматривать BIOS, Fast Boot по умолчанию включен.

Однако Secure Boot по умолчанию заблокирован, за что моё почтение Asus.

На этом всё, больше ничего интересного не нашлось.

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Установка Chimbalix 24.5

Пришло время установить операционную систему, сначала будет установлен линукс Chimbalix.

Просто потому что ничего более пригодного для использования из линуксов я не знаю, чтобы прямо из коробки и без интернета можно было хоть что-то сделать по-человечески.

Первым делом проверяю lspci, ищу видеокарту RTX 4070, и да, линуксоидный Nouveau с этой картой не работает, даже модуль ядра не загрузился, это было ожидаемо, ну а с графикой Intel работает драйвер i915, собственно в линуксах и нет особого выбора, тут уж философия такая - пользуйтесь тем, что впихнули в ядро...

Но не волнуйтесь, позже линукс всё равно отправиться в небытие уступив место Windows 11, сейчас я просто проверяю свой дистрибутив на новом ноутбуке.

Просматриваю информацию CPU-X, за графику Intel в плане графических API, само собой, отвечает кривая Mesa3D, именно она предоставляет графические API вроде OpenGL / Vulkan, и в линуксе нет ему альтернатив особо, как и в случае AMD Radeon собственно, но с графикой NVIDIA совсем другое дело, ведь "зелёные" выпускают нормальные драйверы даже для "пингвина", но этим займёмся уже после установки дистрибутива...

Открываю диспетчер задач, по части процессора вроде всё нормально (буст не учитывается в максимальной частоте), с оперативной памятью ситуация интереснее, установлен один модуль на 16 ГБ, скорость указана на уровне 5600 МГц, но процессор ведь поддерживает только 5200 МГц...

На самом деле ничего удивительного, это же линукс, даже с i3-10105F на платформе LGA1200 были те же проблемы с определением частоты ОЗУ, но уже в других линуксах, ну и максимальный объём памяти на самом деле 96 ГБ, а не 64.

Гораздо интереснее сейчас посмотреть на режим работы монитора, ведь я слышал мнение от любителей вечно кривого Wayland (якобы конкурент стандартному X11 в линуксах), что X11 якобы не умеет работать с мониторами на частоте более 144 Гц, или около того, а тут ведь установлен дисплей на 240 Гц.

Но дисплей действительно работает на частоте 240 Гц, так что диспетчер задач показывает правильно всё, а басни про X11 от адептов вечно кривого Wayland, увы, оказались лишь баснями, да и на глаз я не вижу никаких проблем.

В разделе датчиков не густо, но это же линукс, в линуксе никогда не бывает богато с системными датчиками, таково уж ядро, и это одна из причин, почему линукс многим и даром не сдался даже для тестирования оборудования.

Впрочем, информация о батарее доступна без дополнительного софта, и она говорит о полной ёмкости 91.5 Вт*ч, что слегка больше номинала.

Ну что же, пора устанавливать дистрибутив Chimbalix, иначе не смогу провести тесты и установить адекватный, официальный драйвер NVIDIA для видеокарты RTX 4070.

В процессе установки проверил дисплей на углы обзора, и тут нареканий вообще никаких, ЖК модуль действительно очень качественный.

На этом установка завершена.

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Chimbalix 24.5 и тесты

Сразу устанавливаю ChimbaBench, да, в Chimbalix 24.5 нет этой утилиты "из коробки", и это было большой ошибкой, нужно будет вернуть обратно в следующей версии дистрибутива...

Nouveau всё такой же мёртвый, впрочем, оно и к лучшему, при установке нормального драйвера NVIDIA будет меньше проблем.

Так что сначала соберём результаты со встроенной Intel графики, да и не забываем, что переключение графики в среде Linux это боль и страдание обычно.

Далее Street Fighter IV Benchmark, очень даже неплохой результат вышел на уровне ~284 FPS.

Далее проверяю работоспособность линуксоидного Mesa3D, вдруг с новым ноутбуком всё будет нормально, а все проблемы с AMD Radeon Vega и Intel UHD 600 у меня были только потому, что сами видеокарты были слишком "устаревшие"? Звучит как бредовое оправдание проблем в проекте Mesa, но чем только любители "пингвина" не оправдывали свою "любимицу"...

Увы, но все проблемные тесты выдали разнообразные косяки при работе через Mesa3D, разве что артефакты выглядят немного иначе, в остальном проблемы те же, что и практически везде в линуксах, так что новое железо не способно решить проблемы кривых драйверов линукса.

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Chimbalix 24.5 установка драйвера NVIDIA

Ну что же, пришло время установить нормальный драйвер NVIDIA для видеокарты RTX 4070, на всякий случай жёстко блокирую Nouveau от мира Linux, чтобы точно не всплыл никогда, и копирую установочный пакет CUDA 12.4.0 (550.54.14), именно этот драйвер я обычно использую со старой видеокартой GTX 1070.

Отлично, перехожу в TTY (ctrl+alt+f1), отключаю lightdm сервис и устанавливаю.

Теперь дискретная RTX 4070 работает и видна диспетчером задач, примерно 1.5 Вт кушает без нагрузки.

Нужно прописать некоторые костыли в переменные рабочего окружения, чтобы принудительно задействовать конкретную видеокарту при запуске софта, классические танцы с бубном в линуксах.

Ну а дальше проверяю все основные "больные места" кривого Mesa3D, и да, с драйвером от NVIDIA всё работает прекрасно, ровно так, как и должно работать.

Теперь можно начать сбор результатов GPU Caps Viewer, заодно подготовил костыли для переключения на графику от Intel.

Вспомогательные скрипты можно найти в репозитории Chi-Gallery, каталог Other, важно заметить, SH скрипты предназначены для Chimbalix дистрибутива Linux, в других линуксах они могут не работать ввиду отсутствия пригодных для работы без доступа к сети компонентов вроде Wine.

https://github.com/Shedou/Chi-Gallery

В общем результаты собраны, так как под линуксами нужно плясать с бубном для включения поддержки OpenCL API с видеокартами AMD / Intel (ибо Mesa3D), то OpenCL тесты были пройдены только с видеокартой RTX 4070, ибо только NVIDIA предоставляет полноценные драйверы для Linux.

Конечно, от Intel формально и условно есть драйверы графики для Linux, но поддержка уровня "AMD", то есть отвратительная, мало того драйвер только для Ubuntu, даже не Debian, чтобы подходило ко всем производным, так ещё и скачать невозможно по-человечески, я не нашёл как скачать интеловский драйвер графики для Linux, просто нет ссылки для скачивания на странице, в общем это печальный уровень поддержки, даже немного хуже, чем у AMD наверное.

Так что не будет тестов Intel графики с драйвером помимо кривой Mesa3D.

Ладно, теперь нужно протестировать RTX 4070 в "игре" Street Fighter IV, наколдовал пункты меню для принудительного выбора дискретной графики при запуске приложений, и получил ошибку! Неужели NVIDIA накосячила? На самом деле нет, это вина линуксоидной файловой системы BTRFS, игра расположена на флешке форматированной в BTRFS, и эта файловая система в очередной раз "потеряла" данные в какой-то момент...

Как выяснить что произошла порча данных хранимых в линуксоидной файловой системе? Просто скопируйте их, и сразу всё станет понятно. Надо было форматировать флешку в более надёжную NTFS...

Ладно, копируем заново "игру" и тестируем, RTX 4070 гораздо шустрее работает, однако упор производительности теперь уже явно в ядра процессора идёт, а не видеокарту.

Так же прогоняю ChimbaBench, и в тесте SimpleBox вижу характерное ограничение производительности второй видеокарты шиной PCI-e, когда дисплей подключен к одному ГП, а занимается работой второй ГП перегоняя картинку через шину, в таком режиме работы для шины PCI-e 2.0 x1 предел выходит около 111 FPS, но в тестируемом ноутбуке имеем 1182 FPS, это далеко не максимум для системы в целом, но максимум в линуксе, ибо линукс до сих пор не умеет полноценно переключать видеокарты без перезагрузки, да и вообще работа с двумя видеокартами / мониторами всегда была больным местом линуксов...

Я не хочу танцевать с бубном, чтобы принудить Linux использовать вторую видеокарту для вывода изображения, чтобы избежать лимита шины PCI-e, всё равно этим практически никто не будет в здравом уме заниматься при реальном использовании ноутбука...

Хотя если бы была возможность отключить Intel графику через биос, я бы протестировал, а так нет, извольте.

Ну и конечно проверяю Blender:

И тут всё отлично благодаря качественным драйверам NVIDIA, ведь они позволяют нормально работать даже под линуксом, просто галочку включил и в реальном времени вижу результат работы, это одна из причин, почему я даже не посмотрю в сторону видеокарт AMD для работы:

Далее нагружаю систему и включаю пирометр, максимальная температура верхней части корпуса почти 44 градуса в районе индикаторов питания.

В районе клавиатуры температура была около 32 - 40 градусов, самое горячее место в средней верхней части клавиатуры, в нижней, где обычно расположены руки, нагрева особо нет.

Самое горячее место оказалось на радиаторах, удалось измерить целых 53 градуса в одном месте, однако не скажу что это много, да и уровень шума умеренный.

Далее тест процессора Linx 0.6.5, под линуксом сначала выдаёт около 296 ГФлопс, но с нагревом показатели снижаются до ~217 ГФлопс.

И в завершении тест AIDA64, результаты под линуксом конечно могут сильно "плавать", особенно при тестировании ОЗУ, но скорости говорят о том, что в ноутбуке установлен только один модуль памяти, ну а в тесте GPGPU работала только GeForce RTX 4070, ибо линукс.

Так же тест PhotoWorxx говорит о том, что установлен лишь один модуль памяти.

Вообще изначально я не планировал брать приложение AIDA64 в итоговое сравнение, да и скорее всего не буду сравнивать, по крайней мере в пределах текущей статьи.

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Windows 11

Теперь пройдёмся по тестам в среде Windows 11.

Единственное, что меня действительно раздражало, это чёртовы обновления, которые устанавливались наверное час в общей сложности, если не больше, и не позволяли использовать ноутбук всё это время, уже молчу про то, что для установки нужен был доступ к интернету, а драйверов Wi-fi не было в официальном установочном образе...

Ладно, давайте просто проведём тесты пока есть возможность, начнём с панели управления NVIDIA, может тут не так много разделов, как в обычных компьютерах с обычными видеокартами, но настроек 3D хватает, можно настроить параметры фильтрации текстур, сглаживания, резкости, даже разнообразные параметры совместимости есть, хотя обычно ничего не нужно трогать чтобы всё нормально работало.

Начинаем тестировать.

Что можно отметить первым делом? Правильно, в отличие от Linux, Windows умеет адекватно работать с двумя видеокартами, по умолчанию использует именно дискретную RTX 4070, и не нужно извращаться танцуя над бубном терминальным, чтобы всё просто работало.

Разве только через панель NVIDIA не удалось принудительно задействовать встроенную графику Intel, так что прибегаю к проверенному способу, и просто отключаю дискретную графику, чтобы задействовать только встроенную в ЦП.

И да, по идее можно в настройках Windows поковыряться, чтобы для каждого приложения установить конкретную видеокарту рабочую, но блин, я просто отключил вторую видеокарту и всё, зачем лишние телодвижения на ровном месте?

Теперь ChimbaBench уже не так много FPS рисует, как было с дискретным ГП, но и не скажу что производительность низкая, нет, Intel явно поработали над встроенной графикой ЦП, 13 FPS в тесте GPU Heavy (1280x720) это не мало, хотя под линуксом было больше в данном конкретном случае, да и встроенная графика Athlon 200GE способна лишь ~6 FPS выжать.

Чтобы не забыть - проверяю Linx 0.6.5, если в Linux был довольно дубовый планировщик ЦП, и выдавал около 217 ГФлопс после нагрева, то в среде Windows уже нет высоких результатов при холодном запуске, а с нагревом производительность установилась на уровне ~286 ГФлопс, так что да, под управлением Windows процессор работает явно лучше, чем под линуксом.

Дальше "игра" Street Fighter IV, и тут была ругань на отсутствующий DirectX, устанавливаю через DX Web Setup, это конечно можно сделать автономным распространяемым установочным пакетом, но мне лень искать такой на другом компьютере...

Наверняка любители линукса будут довольны тем, что пришлось что-то устанавливать в "плохой и ужасной" Windows, ну да, пришлось установить DirectX, но это можно сделать "двумя кликами", и при желании даже без интернета всё теми же "двумя кликами", когда в линуксах нужно молиться всем богам, лишь бы ничего не поломалось после танцев с бубном, вот и вся разница.

Ну что же, запускаю игру, выставляю настройки и собираю результат, как забавно, но графика Intel показала немного более высокую производительность под управлением Windows 11 с драйвером от Intel, чем выдавала под управлением Linux с Mesa3D, похоже графики в конце статьи будут интересные.

Далее GPU Caps Viewer, количество расширений OpenGL невелико, по сравнению с NVIDIA, но заметно больше, чем под линуксом, а так же поддерживается OpenCL 3.0, даже не представляю, сколько лет нужно AMD, чтобы осилить OpenCL версии 3.0... Для справки, даже GTX 1070 поддерживает OpenCL 3.0.

Проверяю все самые проблемные под линуксом тесты, но они работают отлично под управлением Windows 11 с драйвером графики Intel.

Осталось собрать результаты.

Хотя в процессе заметил одну проблему, которой не было с Mesa3D, тест OpenGL 3.2 Seascape работает не совсем корректно, похоже это вина каких-то оптимизаций Intel, либо самого драйвера.

Ну, даже если один тест и выдался с артефактами, но он хотя бы работает и не валит в критические ошибки, так что это незначительная проблема.

Осталось включить RTX 4070 и продолжить сбор результатов.

С видеокартой NVIDIA вообще никаких проблем, всё работает как положено, так что и говорить особо нечего.

Всё, GPU Caps Viewer окончательно протестирован.

Далее старая версия AIDA64.

Тут уже можно заметить, что установлен только один модуль DDR5 от Samsung на 16 ГБ, причём его SPD частота выше, чем поддерживает процессор.

Далее тест GPGPU, тут уже и Intel графика участвует, особо примечательна скорость копирования памяти у RTX 4070, почти в 4 раза превышает возможности 128 битной GDDR6 памяти, а значит у видеокарты есть быстрый кэш, но 32 МБ L2 кэша, наверное, будет мало для такого влияния на тест, даже не знаю, может NVIDIA, недоговаривает что-то в характеристиках...

Ну и остальные тесты.

Так как старая версия программы была неспособна определить частоту памяти - взята новая, однако она показала, что используется двухканальная DDR5 с частотой 4800 МГц, пропускная способность 76800 МБ в секунду, что явно расходится с реальностью...

Даже Cachemem не смог адекватно определить текущую частоту памяти, но результаты всё говорят сами за себя, память работает на частоте 5200 МГц судя по скорости чтения.

К сожалению, CPU Queen тест был нещадно удалён в новой версии приложения, чем он не угодил разработчикам - непонятно...

И на этом закончим с ноутбуком, ах, да, можно отключить видеокарту RTX 4070 быстрым извлечением...

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Результаты тестов

Начнём с Linx 0.6.5, выбраны последние 4 результата, когда процессор уже прогрет и выдаёт устойчивые цифры, тут преимущество за Windows 11, без вариантов.

GPU Heavy из состава ChimbaBench 2.6 отдал предпочтение Chimbalix с графикой Intel и драйвером Mesa3D, однако во всём остальном преимущество за Windows 11 с драйвером Intel.

С дискретной RTX 4070 ситуация немного изменилась, Street Fighter IV выдал больше FPS под управлением Chimbalix, как и в тесте Simple Box 360p, однако в остальных случаях преимущество снова за Windows 11.

Далее GPU Caps Viewer v1.63.

Vulkan API в подавляющем большинстве тестов отдаёт предпочтение операционной системе Windows 11, как с графикой Intel, так и NVIDIA.

Только в 1 тесте из 7, и только с Intel графикой, было значительное преимущество в пользу Linux.

Теперь OpenGL, тут тоже в подавляющем большинстве случаев преимущество за Windows 11 как с графикой Intel, так и NVIDIA, причём разница бывает многократная, и в случае NVIDIA это можно попытаться объяснить тем фактом, что GeForce работала не напрямую с монитором, ибо линуксы не умеют нормально работать с двумя видеокартами, но в случае Intel невозможно списать полученные результаты на шину PCI-e и вывод изображения через другую видеокарту...

Однако, в старых OpenGL тестах явное преимущество получает Linux, правда только с видеокартой NVIDIA, с графикой Intel преимущество уже не такое железное перед Windows 11...

Вероятно тут сыграла свою роль шина PCI-e, возможно в среде Windows 11 работали функции энергосбережения ограничивающие шину или ядра ЦП, а в Linux нет, этим можно объяснить явно ограниченный результат видеокарты GeForce RTX 4070, ведь в отличие от предыдущих тестов OpenGL - старые работают в разрешении 600x600, и для современных видеокарт это довольно низкое разрешение.

Остался OpenCL, но тут невозможно однозначно выделить "победителей", ведь в линуксах нужно потанцевать с бубном, чтобы прикрутить поддержку OpenCL к Mesa3D драйверу, и то не факт, что всё нормально заработает, а в среде Windows сравнивать нет смысла дискретную графику со встроенной, хотя встроенная показала очень даже достойный результат, даже обошла RTX 4070 в одном тесте, вообще Intel весьма хорош в OpenCL вычислениях, жаль только не в линуксах...

Одно можно сказать наверняка, в среде Windows может и не самые лучшие результаты OpenCL с RTX 4070, но они высокие, и не требуют никаких извращений с терминалом для переключения устройств и режимов работы драйвера, оно просто работает.

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Заключение

Важно заметить, на этот раз я не сразу после тестирования начал писать статью, не хотел повторять ошибку как с MSI Alpha 15 на основе AMD, у которого с первого взгляда всё было прекрасно, а после завершения обзора - начались сплошные проблемы в реальном использовании...

Нет, на этот раз повременил с обзором Asus TUF F17 на основе Intel + NVIDIA, он уже некоторое время используется в реальной работе и играх, и пока что проблем с ним нет, и скорее всего не будет, ведь до сих пор он не выдал ни одного синего экрана или зависания.

Ранее не работающие игры с AMD RX 5600M вполне нормально заработали с Intel + NVIDIA, а игры, что тормозили и выдавали сильные просадки FPS - работают значительно лучше, и это ещё новый ноутбук работает с одним модулем DDR5 вместо двух положенных.

Да и в среде Linux связка Intel + NVIDIA, по моему опыту, работает значительно лучше, чем AMD Radeon + AMD Radeon, по крайней мере для видеокарт NVIDIA есть нормальные драйверы под линукс, когда под AMD нет адекватных драйверов в принципе.

Может новый Asus TUF F17 на основе Intel Core i7-13620H + RTX 4070 далеко не самый топовый вариант на рынке, но он просто идеально работает после MSI Alpha 15 на основе AMD Ryzen 7 4800H + AMD Radeon RX 5600M...

Скажу так, если мне нужно будет ещё раз выбирать ноутбук - я даже не посмотрю в сторону AMD, даже если только процессор будет, ни за что, не хочу больше связываться с отвратительными драйверами AMD Radeon, по крайней мере при покупке нового устройства.

Может Intel не идеальны, и могут давать артефакты в редких случаях, но это всяко лучше "красного железа", который может доводить всю систему до синих экранов и зависаний, я уже молчу о проблемах виртуализации с AMD, хотя может если бы не использовались активно виртуальные машины, WSL / Docker, то может и было бы проще с AMD, но с Intel + NVIDIA всё работает как положено, так что нет смысла пытаться оправдывать "красных"...

Впрочем, старый ноутбук теперь полностью очищен от старых данных и остался не у дел, так что теперь я могу с ним поэкспериментировать от души:

Хотя если честно, я ещё не начал проводить какие-либо тесты, но меня уже напрягают кривые драйверы AMD, особенно неадекватной работой OpenGL / Vulkan API между Radeon Vega и Radeon RX 5600M, одно работает - другое отваливается, и наоборот, с новым ноутбуком на Intel + NVIDIA такого мракобесия не встречал, брр...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Просто AMD Radeon Vega с Mesa 24.2 при растяжении окна веб браузера, а ещё говорят у AMD отличные драйверы для Linux, наверное это всё браузер виноват в артефактах, нужно срочно переписать под линукс, хотя постойте, он ведь и так под линукс написан...



