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Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий

Хотел сделать сравнительные тесты видеокарт, но обнаружил, что Radeon RX 5000 серии не поддерживает трассировку лучей в отличие от гораздо более старой GeForce GTX 1070...
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Недавно были проведены тесты в игре Control с видеокартой от NVIDIA, и как показали результаты - старенькая GeForce GTX 1070 вполне позволяет играть с трассировкой лучей, хотя и в низком разрешении на уровне 800x600 - 1280x720 в зависимости от общих настроек графики.

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Но как поживает лагерь AMD в этой игре? Есть у меня значит ноутбук с Radeon RX 5600M (чип RX 5700 с ограниченным TDP, 2020 год выхода), и эта видеокарта на 4 года новее GTX 1070 (2016 год выхода), она даже новее чем сама игра Control (2019 год выхода), казалось бы, функционально она должна быть гораздо лучше!

Но увы, AMD не имели бы репутацию производителя кривого мусора под видом видеокарт, если бы RX 5600M (RX 5700) оказалась ничем не хуже древней GTX 1070 от NVIDIA...

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Но к сожалению, Radeon RX 5000 серии не умеет в трассировку лучей, ни в среде Linux, ни в Windows.

А что насчёт Quake II RTX (v1.7)? Да в принципе то же самое, в среде Linux конечно пытается запуститься, хотя и зависает намертво, но в среде Windows просто пишет что трассировка лучей не поддерживается видеокартой, так что RX 5000 серии не способы даже просто запускать игры с "лучами", не говоря уже о том, чтобы поиграть как на GTX 1070...

Ну а более старая версия Quake II RTX 1.6 просто отказывается работать даже под линуксом с трассировкой лучей, недостаточно функционала у "красной" видеокарты.

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В этом собственно и вечная отсталость "красных" в сегменте видеокарт, функционал, который прекрасно работает с видеокартой 2016 года от NVIDIA, не работает на видеокартах 2020 года от AMD.

А ведь Quake II RTX прекрасно работает даже в среде Windows 7 с трассировкой лучей на GTX 1070...

Ну да ладно, давайте вернёмся к игре Control, у меня ведь были установлены не самые последние драйверы в среде Windows, там 24.10 вроде был драйвер, давайте скачаем самое новое для RX 5000 серии, и похоже красная контора уже кинула и обладателей RX 5000 серии видеокарт, ибо последний доступный драйвер 24.12.1, а ведь сейчас на дворе 2 месяц 2025 года, то есть два месяца уже не было новых драйверов...

Причём важно заметить, нельзя просто скачать последний драйвер и установить, нужен гибридный, ведь в процессоре R7 4800H есть ещё Vega 8 (нельзя отключить), а она брошена ещё в 2023 году, и окончательно прекращён выпуск драйверов на версии 24.9.1, потому если я попытаюсь установить последний драйвер - он не установится, либо приведёт к синему экрану, ну и мерзость поддержка от AMD...

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К счастью, гибридный драйвер установился без издевательских ошибок и проблем с синими экранами, как порой бывает у AMD время от времени, но контрольная панель тот ещё хлам ущербный, ещё и тормозной, запускается пол часа, ну хотя бы с первого раза, в прошлом драйвере надо было 2-3 раза запускать, чтобы заработала "красная" панель.

Настроек, разумеется, практически нет с видеокартой AMD, а что есть - не всё работает, а ведь устанавливал полную версию.

Какой-то "умный режим" появился, нерабочий разумеется, и требующий что-то скачивать отдельно, брр, издевательство недоразвитое, пытаются подражать настоящему лидеру рынка видеокарт NVIDIA, но делают какую-то хрень отстойную, в этом всё AMD, так что иду искать прочие настройки.

Вижу настройки дисплея не сбросились после предыдущего драйвера, это радует, а то со стандартными у AMD Radeon кривые цветовые профили на дисплей установлены.

Добавилось несколько новых настроек, но выглядят они бесполезно, и даже опасно для свободы, вдруг "защиту содержимого" какого-то потом принудительно навяжут? Реклама и уведомления отключены, ибо я отключал в предыдущей версии драйвера, хоть не включили снова, и на том спасибо...

Впрочем, с последним доступным драйвером трассировка лучей так и не появилась у AMD Radeon 5000 серии, увы, тут без вариантов уже.

Ради интереса проверил драйверы и для RX 6000-7000 серий видеокарт, но похоже AMD просто забросили выпускать драйверы для своих функционально недостаточных поделок называемых видеокартами, уже больше двух месяцев не выпускают обновления, забавно.

Для сравнения вот поддержка моей GeForce GTX 1070, буквально неделю назад выпущен самый свежий драйвер версии 572.16, как говорится - почувствуйте разницу.

Особенно меня разочаровывает тот факт, что с AMD Radeon RX 5600M нет функционала записи видео прямо через драйвер, но при этом аппаратный кодер есть, и его можно задействовать с помощью OBS Studio, да, у AMD аппаратное кодирование видео обычно на 2-3 поколения отстаёт от NVIDIA, да и порой видеокарты Radeon пишут с зелёными артефактами (как бы иронично не звучало), тем не менее, почему в драйверах нет функционала записи видео?

А ведь любители красного хлама так любят гордиться, мол, у них в драйверах якобы всё есть, ага, конечно, только почему-то мне приходиться использовать сторонний софт для записи видео, а не хвалёные драйверы AMD, особенно под линуксом, ибо красная контора не выпускает в принципе драйверов для Linux, только убогий форк Mesa3D ещё более поломанный, чем оригинальный, и тот придётся качать по зависимостям из ненадёжных репозиториев линуксоидных, ибо не осилили выпустить полноценный установочный пакет.

Я хотел ещё провести тесты в игре Control с видеокартой от AMD, но увы, эта контора выпускает настолько кривой хлам, что до тестов ещё нужно дойти, это вам не NVIDIA, что установил драйвер и всё прекрасно работает как положено...

А ведь если подумать, моей GeForce GTX 1070 уже целых 9 лет, и NVIDIA до сих пор её поддерживает, даже трассировку лучей завезли примерно с 430+ драйвера, когда AMD кинула владельцев видеокарт Vega / RX 500 уже в 2023 году прекратив обновление Vulkan API, а в 2024 году вовсе прекратили выпускать драйверы, и это притом, что моей RX Vega 8 всего 4 года с момента выпуска, ни о какой трассировке лучей даже мечтать не стоит, ибо красные даже для RX 5000 не осилили такой функционал, и вероятно никогда не осилят.

Что тут сказать, я недоволен, очень недоволен видеокартами AMD Radeon, в среде Linux это вообще лютый мусор функционально недостаточный и кривой, даже OpenCL поддержки адекватной нет, а OpenGL вообще кривой и поломанный с утечками памяти в придачу, ибо полагаются на кривую Mesa3D вместо того, чтобы выпускать нормальные драйверы как NVIDIA, да и в Windows, как показывает практика, красные тоже не могут осилить нормальные драйверы, хотя стоит заметить, в среде Windows всё же Radeon лучше работает, чем в линуксах всевозможных.

Одно только непонятно, будут "красные" выпускать драйверы для видеокарт RX 5000-7000 под Windows, или реально уже кинули даже обладателей этих серий, два месяца ведь не выпускали новых версий...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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