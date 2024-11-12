Chimbalix 24.5

Начнём с обзора нововведений и изменений в дистрибутиве Linux Chimbalix.

Первым делом отмечу исправление связанное с кривыми шрифтами, а именно tahomabd (WineTahomaBold), из-за этого шрифта могли возникнуть проблемы при запуске некоторых игр через Wine Proton:

Далее была обновлена спецификация каталога PortSoft, теперь создавать новые папки и что-либо делать внутри можно только от имени root, однако разработчики и упаковщики могут устанавливать иные права для каталогов приложений при необходимости:

Просто необходимость в системном каталоге PortSoft свелась к минимуму благодаря автономному установочному пакету Installer-SH, ведь этот установочный пакет по умолчанию устанавливает приложения только для текущего пользователя, root права, разумеется, в таком режиме установки не нужны, как и доступ к системному каталогу PortSoft.

Далее был переработан стандартный префикс Wine Proton. Из уникальной особенности можно отметить наличие двух версий DXVK, старая 1.10.3 пригодная для работы со старыми видеокартами поддерживающими лишь Vulkan API 1.2 (GeForce GTX 600-700 серии) и новая 2.4.1 требующая для работы Vulkan API минимум 1.3 (GeForce GTX 900 серии и новее):

Также выведены ярлыки в меню для переключения DXVK, ведь по умолчанию используется 2.4.1, это полезно как владельцам старых видеокарт GeForce серии 600-700, так и для сравнительного тестирования игр с разными версиями DXVK, переключение осуществляется изменением символической ссылки на заранее подготовленные каталоги с библиотеками:

P.S. Для использования Wine в режиме Live-CD необходимо создать префикс с помощью зелёного ярлыка "Wine - Recreate Wine Prefix", это потребует около 700 МиБ дополнительной свободной оперативной памяти. Не рекомендуется это делать на системах с 2 ГБ ОЗУ.

Так же был обновлён браузер Mozilla Firefox с версии 118.0.2 до 131.0.3:

Автоматические обновления, само собой, отключены, ибо это по сути системный компонент, пожалуй нужно будет выпустить новую версию браузера в виде автономного установочного пакета Installer-SH, который по умолчанию устанавливается в каталог пользователя и может без проблем обновляться там, но это потом...

Ещё устанавливал по умолчанию тему курсора мыши DMZ White, чтобы неадекватные приложения вроде Steam (пока из таких приложений известен только Steam) не откатывались до курсоров X11, но что-то пошло не так, или где-то забыл что-то, и курсор в итоге не установился, что заметил только сейчас. Досадно:

Придётся снова заниматься этой "проблемой", но уже при работе над следующей версией дистрибутива...

Установлены некоторые библиотеки libxcb, ибо они нужны некоторым приложениям:

Из нового особо отмечу возможность создания полноценных ярлыков на рабочем столе. Да, обычно линуксы создают ярлыки символическими ссылками и XFCE это умеет "из коробки", однако символические ссылки непригодны для создания ярлыков исполняемых файлов, всё ломается к чертям линуксоидным...

Потому было решено разработать скрипт и пункт меню специально предназначенный для создания ярлыков на исполняемые файлы:

Теперь, прямо как в "плохой и ужасной "Windows" создаются нормальные рабочие ярлыки, а не убогие линуксоидные символические ссылки, даже иконки автоматически устанавливаются, если конечно найдены в папке с приложением:

Однако некоторые вероятно уже заметили очередной косяк, а именно переведённое меню "Инструменты", увы, но это я забыл всесторонне протестировать, и оказалось, что линуксоидный "проводник" не поддерживает локализацию вложенных контекстных меню (submenu):

И ведь действительно, локализации поддаются только имена и описания. И куда я только смотрел, когда ковырялся в исходном коде линуксоидном, тут нагляднее видно, где есть поля xml lang:

Ладно, что там дальше...

Почищен мусор и остатки от приложений, что были удалены когда-то, а также удалён ChimbaBench, теперь это приложение распространяется автономным установочным пакетом Installer-SH:

https://github.com/Shedou/Chimbalix-Software-Catalog

Как это работает? Элементарно, просто запускаю установочный пакет приложения в формате Installer-SH и спокойно устанавливаю, даже в Live-CD режиме и даже в прочих дистрибутивах Linux, например EndeavourOS. Правда для лучшего опыта, дистрибутив обязан поддерживать вложенные категории меню и вот тут у линуксов зачастую всё печально, но даже так, оно работает:

Потому я решил убрать данное приложение из дистрибутива Chimbalix, ведь для тестов его легко можно установить в любой момент, а при обычном использовании оно не нужно вообще.

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Linux в настольном сегменте

Ну и напоследок оставлю самое интересное, обновлены firmware/dkms/mesa пакеты, и по мелочи всякое:

Особо примечательно здесь обновление пакета mesa до версии 24.2, увы, но тут есть проблема, разработчики проекта Mesa3D опять поломали что кое-как работало:

Так что у меня стоит вопрос, откатывать Mesa3D до старых версий, или оставить в зелёном поносе некомпетентности линуксоидных разработчиков, хотя по результатам тестов выяснилось, что нет особого смысла откатывать...

Но давайте протестируем более досконально этот момент, ведь помимо "mesa" я обновлял и "firmware-intel-graphics", вдруг сами драйверы для Intel UHD 600 графики стали более кривыми...

Давайте запишем флешку с дистрибутивом Chimbalix 24.5, ведь в виртуальной машине кривые драйверы в полной мере не протестировать, потому буду это делать на реальном ноутбуке:

На другую флешку собираю пачку пакетов mesa 23.1 и 24.2. К слову, mesa 23.1 выковыривал из старого локального репозитория, ведь в доступных через интернет репозиториях уже давно удалили эту версию, собственно это одна из причин ущербности линуксоидных репозиториев: Владельцы могут творить что захотят, в том числе удалять старые пакеты, фактически лишая пользователя возможности откатить версию, если вдруг новая оказалось тем ещё кривым хламом:

Не забываю про кучку дополнительных зависимостей (а ещё некоторые рассказывают сказки, мол, в линуксах нет ада зависимостей)...

Уже на этом этапе я понимаю, что пора бы работать над следующей версией дистрибутива Chimbalix, ну да ладно, давайте сначала протестируем всякое, а потом уже будем думать над улучшением дистрибутива.

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Chimbalix 24.5 и mesa 23.1/24.2

Для начала установим дистрибутив Chimbalix на ноутбук, использую свободное место на SSD для этого. После установки проверяю всякие мелочи, всё нормально:

Далее подключаю флешку и устанавливаю ChimbaBench:

Запускаю обычную версию:

И получаю характерные зелёные артефакты с новой mesa 24.2.2:

Причём тесты из состава mesa-utils вполне нормально работают, хотя было бы странно, если бы не работали, ведь они просты как палка:

Собравшись с зависимостями устанавливаю mesa 23.1.2, не перезагружая систему проверяю версии и пробую запустить ChimbaBench:

Тест GPU Heavy нормально заработал, а вот Simple Box в зелёных артефактах:

Давайте перезагрузим ноутбук, чтобы наверняка никаких хвостов от mesa 24.2.2 не осталось:

Запускаю ChimbaBench и всё нормально работает, однако если постоянно переключаться между GPU Heavy и Simple Box, то можно нарваться на зелёные артефакты в тесте Simple Box, но в GPU Heavy проблема ни разу не проявила себя, сколько бы не дёргал и не перезапускал:

Да, в тесте Simple Box время от времени можно получить артефакты, но в GPU Heavy ни разу не получил артефактов, из этого следует, что откат mesa к старой версии в пределах одной системы, однозначно повлиял на проблему в лучшую сторону:

Выходит что "firmware" пакеты оказались не виноваты, проблема именно в Mesa3D.

Для полного комплекта, проверяю ChimbaBench в режиме OpenGL 2.x, абсолютно никаких проблем сколько бы не переключался между тестами:

Снова устанавливаю mesa 24.2, и тут без вариантов всё в зелёном поносе, очень редко можно словить изображение без артефактов, но в основном всё зелёное:

Проверяю в режиме OpenGL 2, и всё работает отлично, без малейшего намёка на косяки:

Из этого следует, что Mesa3D имеет проблемы именно в режиме OpenGL 3.x.

Для дополнительной проверки я обработал изображение встроенным в дистрибутив Chimbalix приложением Waifu2X ncnn Vulkan и тут всё обработалось как положено, а значит с Vulkan API, скорее всего, проблем нет:

Ну да ладно, давайте перезагрузим систему и проверим ещё раз, хотя результат остался прежним, артефакты с mesa 24.2:

Что примечательно, в отражении от куба всё выглядит нормально, но это так, просто забавный факт. Чисто теоретически, можно обойти проблему Mesa3D используя отражение в качестве камеры, но это вызовет множество проблем при разработке "игры" и в целом весьма бредово звучит:

Далее проверим Chimbalix 24.4 со старой mesa 23.1 и старыми "firmware" для графики Intel UHD600, сразу всё нормально работает:

Однако если переключаться между тестами - можно словить зелёные артефакты, собственно ничего нового:

Ну а в режиме OpenGL 2 всё шикарно, никаких проблем:

На этом завершим тесты в Chimbalix дистрибутиве Linux, увы, но я лишний раз подтвердил что Mesa3D это кусок кривого мусора...

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Windows 10

А давайте усердно протестируем "плохую и ужасную" Windows 10!

Я очень усердно пытался вызвать проблемы, даже настройки всячески ковырял, ну никак не мог добиться проблем ни в OpenGL 3.x, ни в OpenGL 2.x режимах, всё работает максимально стабильно что бы я ни делал:

И пусть верещат линуксоиды хоть до посинения, мол, ноутбук неправильный, операционная система не такая, руки неправильные и тому подобный бред, увы, но в среде Windows мне не удалось добиться проблем с тестом.

Причём важно заметить, я не устанавливал никаких драйверов руками, что Windows 10 сама установила то и работает из драйверов.

В общем с Windows всё понятно, работает стабильно и без проблем, пора перейти к другим линуксам.

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Ubuntu 24.04 LTS

Давайте с "популярного" начнём, ну чтобы наверняка линуксоиды не смогли верещать про "неправильный дистрибутив", хотя неадекватные всегда найдут бред для оправданий и наверняка Ubuntu назовут плохой, ведь в ней тоже проблема есть:

Проверяю версию mesa и да, в прошлый раз я угадал что версия 2024 года, тут используется mesa 24.0.9:

С первого раза всё запустилось нормально, однако это работало только при первом запуске, при переключении тестов всё залилось зелёным цветом, а после и вовсе окно залилось чёрным цветом, больше мне не удалось ни разу запустить тест без зелёного поноса:

Из этого следует, что проблема может не проявится при первом запуске теста, но при повторных запусках и переключениях, "зелёная" проблема всплывает.

В режиме OpenGL 2.x проблем нет, и это радует:

Идём дальше.

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Nobara 40

Этот дистрибутив с видеокартой NVIDIA показал себя просто отвратительно, но вдруг с графикой Intel ситуация будет иная? Давайте проверим:

Проверяю версию mesa (24.1.5) и устанавливаю ChimbaBench всё тем же автономным установочным пакетом Installer-SH:

С первого запуска всё выглядит хорошо, но раньше тоже всё могло выглядеть нормально с первого запуска:

Однако у дистрибутива Nobara есть серьёзная проблема, я буквально не могу управлять курсором, он постоянно зависает когда включен GPU Heavy тест. Из этого следует, что производительность рабочего стола зависит от производительности запущенного приложения, это ужасно:

С трудом переключив тест, были обнаружены уже знакомые зелёные артефакты. Увы, проблема на месте, хотя и проявляет себя реже, чем в Ubuntu 24.04:

С запуском в режиме OpenGL 2.x возникли проблемы у дистрибутива Nobara; не знаю почему, но судя по всему оно игнорирует указанный рабочий каталог в ярлыке, потому мне пришлось руками через терминал запускать приложение буквально делая то, что должна была сделать операционная система, брр, отвратительный дистрибутив:

Впрочем, в режиме OpenGL 2.x проблем нет, ну кроме "заедающего" курсора:

Переходим к следующему испытуемому.

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Linux Mint 21 Cinnamon

Этот дистрибутив из разряда "популярных" как и Ubuntu, так что вопиющих проблем, вроде кривой работы ярлыков, заметить вряд ли получится:

Проверяю версию mesa (22.0.1), устанавливаю ChimbaBench прямо с флешки и приступаю к тестированию:

На этот раз ситуация интересная, да, артефакты есть, но проявляются они гораздо реже, чем в более новых версиях mesa с более новыми дистрибутивами. Я бы сказал - шанс нарваться на "зелень" всего 50 на 50, нет такого, что однозначно всё падает в артефакты, хотя с каждым переключением теста снижается FPS:

Я настолько увлёкся, что забыл протестировать в режиме OpenGL 2.x, хотя там и так ясно что всё будет нормально работать.

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Ubuntu 20.04 LTS

Отлично, давайте возьмём ещё более старый дистрибутив с ещё более старой Mesa3D:

Тут уже mesa 21.0.3, из старых тестов мне известно, что это более-менее исправная версия, ладно, устанавливаю ChimbaBench с помощью Installer-SH и приступаю к тестированию, как всегда:

В итоге, со старой Mesa3D 21.0.3 мне не удалось получить какие-либо артефакты, в плане изображения всё работает идеально как бы я ни старался, прямо как в Windows, однако выявилась другая проблема, спустя некоторое время рабочий стол Ubuntu намертво завис:

Да, мне пришлось перезагружать ноутбук, чтобы вернуть к жизни Ubuntu, ну и заново установить ChimbaBench, ведь всё делал в Live-CD режиме, и на этот раз мне нужно угадывать что запускаю в уродливом меню GNOME:

Запустилась OpenGL 2.x версия программы, ну тут я усердно пытался найти проблемы, однако всё нормально, как и с другими линуксами в OpenGL 2.x режиме:

Но когда запустил OpenGL 3.x версию ChimbaBench... Ну в общем, Ubuntu снова зависла в плане графики:

Потому решил закончить на этом, и так понятно, что в старой Mesa3D 21.0.3 нет проблем с "зеленью", однако есть другая проблема, и она приводит к полному зависанию графического окружения, непонятно только, mesa виновата или GNOME...

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Заключение

Увы, но результаты тестирования показали, что единственная, действительно стабильная и правильно работающая операционная система на ноутбуке с Intel UHD600 графикой - это исключительно Windows.

Сколько бы я не ковырялся, как бы не извращался, но в среде Windows ChimbaBench работал железобетонно стабильно и ни разу не показал даже намёка на проблемы.

Совсем другое дело Linux, во всех протестированных дистрибутивах были проблемы начиная от безобидных артефактов и заканчивая полным зависанием рабочего стола. Причём есть явная зависимость от версии Mesa3D, чем старее - тем меньше артефактов, вплоть до полного отсутствия, а чем новее версия mesa - тем интенсивнее проявляют себя артефакты изображения.

Иначе говоря - лишний раз подтверждена некомпетентность разработчиков проекта Mesa3D. Может они и исправили проблему тотального зависания (хотя не факт, что это проблема mesa, а не GNOME например), но вот проблемы артефактов с каждой новой версией mesa лишь усугубляются.

Впрочем, есть и примечательный момент: обычно дистрибутив Nobara показывал себя ну совсем не игровым линуксом, по крайней мере с видеокартой NVIDIA, однако с графикой Intel я обнаружил, что именно этот дистрибутив показал наивысший показатель FPS в тесте Simple Box. Впрочем, это лишь частный случай и по сути ничего не говорит о реальном положении дел, нужно больше тестов проводить с упором на производительность, хотя какие тесты производительности, если Mesa не способна нормально работать...

К сожалению, среди протестированных не нашлось ни одного линукса, который бы смог работать стабильно и без искажений графики.

Ну а что до проекта Mesa3D... Да ничего нового, он кривой и работает плохо, назвать разработчиков проекта компетентными я никак не могу, увы, действительно компетентные разработчики не будут просто так ломать то, что хорошо работало раньше.

Одни лишь линуксоиды будут верещать в попытках оправдать вечно кривые линуксы, мол, дистрибутив не тот, руки не руки, тесты не тесты, драйвер неправильный и тому подобный бред.

Особенно нелепо могут прозвучать всхлипы про драйвер видеокарты, мол, Intel не выпускает больше обновления для UHD 600 графики (это по слухам, я не проверял досконально), но даже если и не выпускает обновления драйверов, то почему в "плохой и ужасной" Windows тест работает идеально, хотя драйвер там наверняка уже старый, а в вечно линуксах вечно всё криво и косо? Может не в "свежести" драйвера Intel всё-таки дело? Хотя тесты уже и так показали в чём дело, если бы дело было в драйвере Intel - проблемы не исчезали бы при откате на более старые версии mesa...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



