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Global_Chronicles
Четыре дня тишины: Sony ушла из соцсетей после скандала из-за отказа от физических дисков
Sony не публиковала сообщения в соцсетях четыре дня — компания взяла паузу после того, как объявление PlayStation о прекращении выпуска дисков вызвало шквал негатива.
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Объявление о прекращении поддержки физических дисков с 2028 года вызвало бурную реакцию игроков. Многие пользователи отменили подписки PS Plus в знак протеста. В разгар обсуждений компания неожиданно перестала выходить на связь.

Изображение: Tech4Gamers

Последний пост в аккаунте Sony в соцсети X появился 1 июля. С тех пор прошло четыре дня — для компании, которая обычно публикует записи ежедневно, это необычно долгая пауза. Тот самый пост был посвящен предстоящему релизу фильма о Человеке-пауке, но все комментарии под ним касались только отказа от физических носителей.

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Количество ответов почти сравнялось с числом лайков: более 8 тысяч против 10 тысяч. При обычном соотношении лайков обычно в разы больше, чем комментариев. Общий охват поста Sony превысил 6,3 миллиона просмотров.

Изображение: Tech4Gamers

Пост самой PlayStation привлек еще больше внимания: 82 тысячи ответов и менее 60 тысяч лайков. Его посмотрели более 127 миллионов раз.

Вероятно, в Sony не ожидали столь резкой негативной реакции. Пользователи активно высмеивают компанию в комментариях, публикуют мемы и высказываются довольно жестко.

#sony #playstation #игровая индустрия #критика #соцсети #ps plus #физические носители
Источник: tech4gamers.com
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