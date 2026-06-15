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Global_Chronicles
«Хаббл» сфотографировал звёздный рой в необычной галактике размером 12 тысяч световых лет
«Хаббл» получил новое изображение карликовой галактики ESO 490-017. Галактика привлекла внимание астрономов необычным строением.
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Многие привыкли, что галактики на снимках выглядят как яркие и четкие спирали или эллипсы. Новая фотография «Хаббла» показывает совсем другую картину. На ней — тусклая и неправильная по форме галактика, которую ученые называют карликовой.

 Карликовая неправильная галактика ESO 490-017. Изображение предоставлено НАСА

Галактика ESO 490-017 простирается всего на 12 тысяч световых лет. Для сравнения: наш Млечный Путь имеет ширину не менее 100 тысяч световых лет. При этом, упомянутая карликовая галактика находится далеко — 23 миллиона световых лет от Земли в созвездии Большого Пса.

Карликовая неправильная галактика ESO 490-017. Изображение предоставлено НАСА

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Главная особенность этой галактики заключается в ее строении. В отличие от спиральных и эллиптических галактик, она не сформировала упорядоченную структуру. Астрономы не наблюдают здесь ни спиральных рукавов, ни ярко выраженного центра. Звезды и газ распределены неравномерно, из-за чего объект выглядит как рассеянный звездный рой.

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Дополнительную сложность создает низкая поверхностная яркость ESO 490-017. Свет ее звезд распределен по большой области, поэтому галактика выглядит тусклой даже на снимках высокой детализации. На фоне изображения также заметны более далекие галактики, многие из которых обладают четкой спиральной формой.

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Наблюдения провели в рамках программы изучения движения галактик и галактических скоплений. Специалисты используют подобные данные для анализа так называемых космических потоков — перемещения крупных структур Вселенной под воздействием неравномерно распределенной материи. Кроме того, измерения яркости красных гигантов помогают уточнять расстояния до близлежащих галактик.

#астрономия #хаббл #hubble #космический телескоп #карликовая галактика #eso 490-017 #снимок дня
Источник: space.com
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