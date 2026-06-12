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Global_Chronicles
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил разницу в 1775 градусов между полушариями на экзопланете WASP-121 b
Космический телескоп Джеймса Уэбба изучил ультрагорячую экзопланету WASP-121 b. Астрономы обнаружили, что утренняя и вечерняя зоны планеты имеют разную температуру и химический состав.
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Планета WASP-121 b всегда повернута к своей звезде одной стороной. Дневное полушарие раскалено до 2500 градусов Цельсия. Ночное, напротив, смотрит в космос и холоднее на 1775 градусов. Но ученых заинтересовала граница между ними — так называемый терминатор.

Фото: ScienceDaily

Астрономы использовали прибор NIRSpec на телескопе Уэбба. Они измерили, как атмосфера планеты фильтрует свет звезды во время транзита. Данные показали: ночная сторона терминатора поглощает больше света, чем утренняя. Причина — сильные ветры. Они дуют с раскаленной дневной стороны на ночную и движутся на восток, в сторону вращения планеты. Ночная область нагревается сильнее. От тепла атмосфера расширяется, становится толще и лучше поглощает излучение.

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Ученые также заметили необычное поведение воды. В более горячих участках атмосферы молекул воды становится меньше. Температура там настолько высока, что расщепляет воду на составляющие элементы. Сигнал от оксида углерода, напротив, усиливался к концу прохождения планеты перед звездой. Исследователи полагают, что это связано с температурой, а не с реальным ростом количества газа.

Компьютерное моделирование переноса тепла воспроизвело общую асимметрию из-за разницы температур. Однако наблюдаемый эффект оказался сильнее расчетного. Расхождение указывает на дополнительные процессы. Возможно, на утренней стороне терминатора происходит охлаждение из-за облаков. В отличие от земных, они состоят из минералов — силикатов. Такие облака блокируют инфракрасное излучение из более горячих слоев.

Многие атмосферные модели, включая использованные в этом исследовании, не учитывают физику облаков. Команда уже нашла другие сверхгорячие газовые гиганты для подобных наблюдений. Сравнение разных планет поможет лучше понять, как устроена трехмерная структура их атмосфер.

#экзопланета #jwst #горячий юпитер #wasp-121 b
Источник: sciencedaily.com
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