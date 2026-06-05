Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
От iPhone к SUV: Foxconn выпустила кроссовер Cavira за $40 000 – конкурента Tesla Model Y
Тайваньский производитель Foxconn, известный сборкой iPhone, вышел на рынок электромобилей под брендом Foxtron.
реклама

Foxconn годами пыталась запустить собственный автомобильный бренд. Компанию связывали с Fisker, Lordstown и даже Apple. Теперь она представила свой первый массовый кроссовер в качестве конкурента Tesla Model Y.

 

Источник изображения: Foxtron

Модель назвали Cavira. Это среднеразмерный электрический кроссовер. Дизайн выполнен в стилистике бренда Foxtron, которую задал компактный Bria, выпущенный в прошлом году. В салоне минимум физических кнопок. За рулевым колесом установлена цифровая приборная панель. Центральный экран имеет диагональ 15,4 дюйма.

Читайте: Рычаг переключения передач Bugatti Mistral с серебряной розой может стоить как подержанный хэтчбек

Источник изображения: Foxtron

реклама

Габариты автомобиля: длина 4695 миллиметров, колесная база 2920 миллиметров. Cavira немного длиннее, чем Ford Mustang Mach-E и Chevy Blazer EV.

Купить машину можно в двух версиях. Emerge Long-Range Edition — задний привод, один электромотор мощностью 186 киловатт (примерно 249 лошадиных сил). Запас хода —578 километров. Pioneer Long-Range Performance Edition — два электромотора суммарной мощностью 349 киловатт (468 лошадиных сил). Полный привод разгоняет автомобиль с 0 до 97 км/ч за 3,8 секунды. Запас хода у этой версии ниже — 538 километров.

Источник изображения: Foxtron

Обе модификации используют литий-железо-фосфатную батарею емкостью 82,7 киловатт-часа. Зарядка с 10% до 80% занимает менее 30 минут. Мощность зарядного устройства в статье указана приблизительно — 175 киловатт. Foxconn не уточнила, использует ли Cavira ее собственные аккумуляторные ячейки или покупает их у стороннего поставщика.

Это может быть вам так же интересно:

NVIDIA представила первый автономный автомобиль с функцией логического мышления

Uber запустил в Токио дрифт-заезды с гонщиками Formula Drift за $190

Флагманский Lucid Air ломался слишком часто — производителю пришлось вернуть деньги владельцу

В оснащение входят 12 динамиков аудиосистемы, контроль слепых зон, круговой обзор 360о, предупреждение о перекрестном движении сзади и система контроля усталости водителя. Из вспомогательных систем — адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе и помощь в пробках. Cavira поддерживает функцию V2L — автомобиль может отдавать до 1900 ватт для питания инструментов и приборов.

Источник изображения: Foxtron

Цена стартует примерно от $40 000 (эквивалентно ≈₽ 2,97 млн по курсу ЦБ РФ на 05.06.2026).

#электромобиль #foxconn #foxtron #cavira
Источник: electrek.co
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CATL приблизилась к созданию литий-воздушной батареи с рекордной плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
Мессенджер MAX удалили из App Store
Окупаемость видеокарт при майнинге PEARL составляет около полугода
Смартфоны на SoC MediaTek заняли весь топ-10 моделей среднего класса от AnTuTu
Студенты из Москвы создали дрон для сброса грузов массой до 1,5 кг в заданный сектор
Airbus испытывает самолёт A350-1000ULR с самой большой дальностью полета в мире
Новая силовая установка Caterpillar преобразовывает любую дизельную технику в электрическую
На ПМЭФ-2026 показали серийный образец кроссовера Volga K50
АВТОВАЗ представил прототип модернизированной Lada Niva Legend
Глава Nvidia Дженсен Хуанг назвал GTX 1080 одной из своих самых любимых видеокарт
Steam опубликовал список наиболее популярных моделей видеокарт за май 2026 года
Спустя более 20 лет астрономы обнаружили источник загадочных радиосигналов из космоса
Подписание соглашения о тоннеле между Россией и США через Берингов пролив состоится 5 июня
Появились первые фотографии сокета Intel LGA 1954 под будущие процессоры Nova Lake
Samsung представила пять новых игровых мониторов серии Odyssey 2026 года с 5K и 6K в 27 и 32 дюймах
Аэрофлот получит вторую партию импортозамещённых МС-21-310 из 90 самолётов
В финском городе Кухмо некоторые квартиры продаются за €1
Патент Geely раскрыл задний мост Galaxy Cruiser 700 с двумя двигателями и гидравлической муфтой

Популярные статьи

Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti
Собрал мощный ПК на i9-14900K после двух серверных Xeon — сколько это стоило 2,5 года назад
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Первые 100 дней Аши Шарма – XBOX продолжает путь Фила Спенсера
ИИ-спам в репозитории Installer-SH помог улучшить архитектуру проекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter