Тайваньский производитель Foxconn, известный сборкой iPhone, вышел на рынок электромобилей под брендом Foxtron.

Foxconn годами пыталась запустить собственный автомобильный бренд. Компанию связывали с Fisker, Lordstown и даже Apple. Теперь она представила свой первый массовый кроссовер в качестве конкурента Tesla Model Y.

Источник изображения: Foxtron

Модель назвали Cavira. Это среднеразмерный электрический кроссовер. Дизайн выполнен в стилистике бренда Foxtron, которую задал компактный Bria, выпущенный в прошлом году. В салоне минимум физических кнопок. За рулевым колесом установлена цифровая приборная панель. Центральный экран имеет диагональ 15,4 дюйма.

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Источник изображения: Foxtron

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Габариты автомобиля: длина 4695 миллиметров, колесная база 2920 миллиметров. Cavira немного длиннее, чем Ford Mustang Mach-E и Chevy Blazer EV.

Купить машину можно в двух версиях. Emerge Long-Range Edition — задний привод, один электромотор мощностью 186 киловатт (примерно 249 лошадиных сил). Запас хода —578 километров. Pioneer Long-Range Performance Edition — два электромотора суммарной мощностью 349 киловатт (468 лошадиных сил). Полный привод разгоняет автомобиль с 0 до 97 км/ч за 3,8 секунды. Запас хода у этой версии ниже — 538 километров.

Источник изображения: Foxtron

Обе модификации используют литий-железо-фосфатную батарею емкостью 82,7 киловатт-часа. Зарядка с 10% до 80% занимает менее 30 минут. Мощность зарядного устройства в статье указана приблизительно — 175 киловатт. Foxconn не уточнила, использует ли Cavira ее собственные аккумуляторные ячейки или покупает их у стороннего поставщика.

В оснащение входят 12 динамиков аудиосистемы, контроль слепых зон, круговой обзор 360о, предупреждение о перекрестном движении сзади и система контроля усталости водителя. Из вспомогательных систем — адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе и помощь в пробках. Cavira поддерживает функцию V2L — автомобиль может отдавать до 1900 ватт для питания инструментов и приборов.

Источник изображения: Foxtron

Цена стартует примерно от $40 000 (эквивалентно ≈₽ 2,97 млн по курсу ЦБ РФ на 05.06.2026).