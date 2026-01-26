Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
TweakTown: стоимость оперативной памяти составит до 30% от цены смартфона или любого другого гаджета
TweakTown сообщает: из-за ажиотажного спроса на память со стороны компаний ИИ ее доля в стоимости смартфонов может достичь 30%. Это означает, что почти треть цены нового устройства будет приходиться только на этот компонент.

Аналитики, чьи данные приводит ресурс TweakTown, рисуют картину, которая объясняет будущий рост цен на смартфоны и другую электронику. Причина — дефицит и стремительное удорожание чипов памяти, которые стали стратегическим ресурсом в гонке технологических гигантов за лидерство в ИИ.

С начала 2025 года цены на DRAM и NAND-память взлетели почти на 300%. Корень проблемы — в перенаправлении производственных мощностей. Крупнейшие игроки, вкладывающие миллиарды в искусственный интеллект, скупают память для своих дата-центров. Они готовы платить существенную надбавку, вытесняя с рынка производителей потребительской электроники.

Может быть интересно

Спрос со стороны ИИ-сектора настолько высок и устойчив, что, по данным Counterpoint Research, производители памяти уже распродали свои мощности на несколько лет вперед. «Эти ребята сейчас продают свои мощности не только на 2026 год, но и на 2027 и 2028 годы», — цитирует издание слова директора по исследованиям фирмы Мин-Сун Хван.

В итоге получается простая арифметика для потребителя. Если память составляет значительную часть себестоимости устройства, ее подорожание напрямую ударит по карману покупателя. Аналитик Хван прогнозирует, что вскоре доля памяти в общей стоимости продукта может достичь 30%.

#искусственный интеллект #ии #цены #оперативная память #nand #dram #озу #tweaktown
Источник: tweaktown.com
Сейчас обсуждают

tolya21
16:06
Как и конференция. Понабрали дегенератов в модераторы...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Dmitry Mitry
15:58
Интересно, зачем 9 миллионному ОАЭ пол миллиона китайских машин в год?
Россия в 2025 году стала вторым по объёму экспортным рынком для китайских автомобилей
lighteon
15:46
Которые бы никто не покупал, так как HBM память усложняет и удорожает производство...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
3vova1vova2
15:44
когда нам ждать "пропития" очередного дна в сборках? 😱
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
3vova1vova2
15:41
для этих видеокарт потребуется мини кондиционер в составе ПК 😱
Colorful представила компактные видеокарты iGame RTX 5060 Ti и 5070 Mini W OC в белой расцветке
Auroson1c
15:22
Мля, расскажите кто-нить этому модеру про водоблоки для видеокарт )))))
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
dimkahon
15:02
Перепись "сижу на ведре, фсйо тащид в 4к-ультро-ашди"!
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
randomXP
14:37
Я вот этого задротства с DDR3 не понимаю. На Авито недавно докупил 2 модуля 8GB DDR4 3600 за 8000р к уже имеющимся в одной из систем. И таких предложений - масса. Да, заказывал с доставкой из другого ...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Владимир
14:31
Чертов интел+нвидия ушли в долгую и походу тсмц с ними.... амд могли бы выдать 32 ядерники с 64 потоками и шикарной графикой с HBM памятью вместо lpddr или xlpddr как их там. Если к концу года Лиза ...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
Эдуард Вабищевич
14:10
Такие игры как пабг, кс и другие хорошо бустятся от 3d кэша. 5700x3d в принципе лучший проц на AM4, переплачивать вдвое за 5800x3d ради 10fps глупо, а 5900X проигрывает в играх обоим, причём намного.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
