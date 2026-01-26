TweakTown сообщает: из-за ажиотажного спроса на память со стороны компаний ИИ ее доля в стоимости смартфонов может достичь 30%. Это означает, что почти треть цены нового устройства будет приходиться только на этот компонент.

Аналитики, чьи данные приводит ресурс TweakTown, рисуют картину, которая объясняет будущий рост цен на смартфоны и другую электронику. Причина — дефицит и стремительное удорожание чипов памяти, которые стали стратегическим ресурсом в гонке технологических гигантов за лидерство в ИИ.

С начала 2025 года цены на DRAM и NAND-память взлетели почти на 300%. Корень проблемы — в перенаправлении производственных мощностей. Крупнейшие игроки, вкладывающие миллиарды в искусственный интеллект, скупают память для своих дата-центров. Они готовы платить существенную надбавку, вытесняя с рынка производителей потребительской электроники.

Может быть интересно

Спрос со стороны ИИ-сектора настолько высок и устойчив, что, по данным Counterpoint Research, производители памяти уже распродали свои мощности на несколько лет вперед. «Эти ребята сейчас продают свои мощности не только на 2026 год, но и на 2027 и 2028 годы», — цитирует издание слова директора по исследованиям фирмы Мин-Сун Хван.

В итоге получается простая арифметика для потребителя. Если память составляет значительную часть себестоимости устройства, ее подорожание напрямую ударит по карману покупателя. Аналитик Хван прогнозирует, что вскоре доля памяти в общей стоимости продукта может достичь 30%.