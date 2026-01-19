ASUS подтвердила, что компания полностью переходит на искусственный интеллект, больше не будут выпускаться смартфоны Zenfone и ROG

Популярные игровые и флагманские смартфоны от ASUS уходят в историю. Руководство компании приняло стратегическое решение полностью сменить приоритеты.

Председатель совета директоров ASUS Джонни Ши (Jonney Shih) лично подтвердил эти планы. Он заявил, что ASUS больше не будет добавлять новые модели мобильных телефонов. Вместо этого все силы компании переброшены на разработку ИИ, в которую ASUS теперь «полностью погружена».

Решение было публично объявлено на корпоративном мероприятии в Тайбэе 16 января. Темой вечера стала фраза «Искусственный интеллект – залог будущего». Ши призвал сотрудников поддержать новую стратегию «Повсеместный ИИ».

Причина такого радикального шага — деньги. Серверный бизнес ASUS, ориентированный на искусственный интеллект, оказался невероятно успешным. В прошлом году выручка этого направления превысила 100 миллиардов тайваньских долларов, что составило около 20% от общего дохода компании. Изначально на такой результат рассчитывали гораздо позже.

ASUS обладает крупной глобальной сетью, включающей около 2200 серверных центров. Это позволяет ей предлагать индивидуальные решения для корпоративных клиентов. Именно здесь руководство видит основной потенциал роста.

Что касается смартфонов, то речь идет о полной остановке разработки. Это касается как флагманской линейки Zenfone, так и игровых устройств под брендом ROG Phone. Компания временно приостанавливает этот бизнес, чтобы сосредоточиться на коммерческих ПК-системах и так называемом «физическом искусственном интеллекте».