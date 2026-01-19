Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Tweak Town: ASUS полностью прекращает выпуск смартфонов Zenfone и ROG ради ИИ
ASUS подтвердила, что компания полностью переходит на искусственный интеллект, больше не будут выпускаться смартфоны Zenfone и ROG

Популярные игровые и флагманские смартфоны от ASUS уходят в историю. Руководство компании приняло стратегическое решение полностью сменить приоритеты.

Председатель совета директоров ASUS Джонни Ши (Jonney Shih) лично подтвердил эти планы. Он заявил, что ASUS больше не будет добавлять новые модели мобильных телефонов. Вместо этого все силы компании переброшены на разработку ИИ, в которую ASUS теперь «полностью погружена».

Решение было публично объявлено на корпоративном мероприятии в Тайбэе 16 января. Темой вечера стала фраза «Искусственный интеллект – залог будущего». Ши призвал сотрудников поддержать новую стратегию «Повсеместный ИИ».

Причина такого радикального шага — деньги. Серверный бизнес ASUS, ориентированный на искусственный интеллект, оказался невероятно успешным. В прошлом году выручка этого направления превысила 100 миллиардов тайваньских долларов, что составило около 20% от общего дохода компании. Изначально на такой результат рассчитывали гораздо позже.

ASUS обладает крупной глобальной сетью, включающей около 2200 серверных центров. Это позволяет ей предлагать индивидуальные решения для корпоративных клиентов. Именно здесь руководство видит основной потенциал роста.

Что касается смартфонов, то речь идет о полной остановке разработки. Это касается как флагманской линейки Zenfone, так и игровых устройств под брендом ROG Phone. Компания временно приостанавливает этот бизнес, чтобы сосредоточиться на коммерческих ПК-системах и так называемом «физическом искусственном интеллекте».

#смартфоны #asus #ии #zenfone #rog phone #tweak town
Источник: tweaktown.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
23
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
3
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
13
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
1
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
+
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
2
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
1
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
5
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
5
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
17:51
Поэтому в теме новости - фпсы в играх. "Мама, это для учёбы") Откуда у школьников деньги вообще на жизнь? А если и нет работы, и нет родителей, нет крыши над головой, нечего есть и не во что одеться -...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Dentarg
17:47
Можно выставить системник на балкон
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
serascer
17:44
Дело не в этом. При такой куче спутников на орбите, столкновение даже одного с другим может создаст облако обломков, которое заденет другие спутники на этой же орбите и так далее по нарастающей. Вот о...
Китай планирует нарастить спутниковую группировку до 200 000 тысяч спутников
Za9c
17:25
Да чтож такое. Пользовался сони компактами, те ушли с рынка, оставили лишь одну модель. Потом lg были небольшого размера g6, тоже ушли с рынка. Теперь асус взял зенфон компактный. Тоже закрыли подразд...
Zalman представила блоки питания ACRUX II мощностью до 1200 Вт с сертификатами Platinum и Titanium
Павел Фролов
17:17
Разница в районе погрешности и положительно? При этом получаем систему с возможными сюрпризами при обновлении.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Сеня Кофтиш
17:14
i7-4790K это реально легенда. У меня была такая же платформа, и она прожила с 2015 по 2022 год Конфиг: i7-4790K + 16 ГБ DDR3 2400 МГц + ASUS Z97 Maximus VII Ranger + GTX 1080. Хорошая платформа был...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
slikts
17:00
Рыночные отношения во всей красе! Конкуренция, не понимаете вы ничего. Для просветления пришлём пару авианосцев...
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Vodoley-Barmaley
16:55
Ща с заводов вернуться любители говном мазаться и параша запылает)))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Vodoley-Barmaley
16:50
Пока сиди на том, что есть, но бутылки сдавай регулярно, монетки в копилку.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
ExtenZ
16:45
тупо линк никак? -Ой-вей, Изя! Нас налюбили! -Шо, Мойша, опять?
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter