Проблема, о которой пишет PC Gamer, лежит глубже багов в коде. Разработчик игры After Hours Петтер Мальмехед обнаружил, что его автоматическая система подсказок по email не работает. Причина банальна и показательная: молодые игроки не знают, как правильно отправить электронное письмо.
В игре есть головоломка, для решения которой нужно найти книгу на Amazon. Если не получается, можно написать письмо автоматическому помощнику «Саре» — система распознает ключевые слова в тексте и пришлет ответ с подсказкой.
Но геймеры стали жаловаться, что ответа нет. Разработчик разобрался и выяснил: многие игроки, особенно молодые, отправляют письма неправильно. Весь текст они пишут в единственную знакомую им строку — «Тема». Основное поле письма (тело) остается пустым.
Автоматическая система, настроенная на анализ текста в теле письма, не видит ключевых слов и не срабатывает. По сути, подсказка не приходит, потому что письмо как таковое не отправлено — есть только заголовок.
Мальмехед связал это с тем, что поколение, выросшее на Discord, WhatsApp и в соцсетях, почти не пользуется классической электронной почтой. Для них это архаичный инструмент, интерфейс которого непонятен. Если нет опыта переписки с работодателем или вузом, человек может просто не знать о существовании двух разных полей для заголовка и основного текста.
Это не первый случай цифрового разрыва. Ранее педагоги жаловались, что студенты не понимают структуры папок на компьютере, воспринимая все как единое поле для поиска. Игра After Hours, которую можно бесплатно скачать в Steam, невольно стала тестом на цифровую грамотность в области, которая еще десять лет назад считалась базовой.