В игре After Hours, где подсказки к головоломкам приходят по электронной почте от бота по имени Сара. Но молодые игроки не умеют писать письма — и это сломало систему подсказок в игре.

Проблема, о которой пишет PC Gamer, лежит глубже багов в коде. Разработчик игры After Hours Петтер Мальмехед обнаружил, что его автоматическая система подсказок по email не работает. Причина банальна и показательная: молодые игроки не знают, как правильно отправить электронное письмо.

В игре есть головоломка, для решения которой нужно найти книгу на Amazon. Если не получается, можно написать письмо автоматическому помощнику «Саре» — система распознает ключевые слова в тексте и пришлет ответ с подсказкой.

Но геймеры стали жаловаться, что ответа нет. Разработчик разобрался и выяснил: многие игроки, особенно молодые, отправляют письма неправильно. Весь текст они пишут в единственную знакомую им строку — «Тема». Основное поле письма (тело) остается пустым.

Автоматическая система, настроенная на анализ текста в теле письма, не видит ключевых слов и не срабатывает. По сути, подсказка не приходит, потому что письмо как таковое не отправлено — есть только заголовок.

Мальмехед связал это с тем, что поколение, выросшее на Discord, WhatsApp и в соцсетях, почти не пользуется классической электронной почтой. Для них это архаичный инструмент, интерфейс которого непонятен. Если нет опыта переписки с работодателем или вузом, человек может просто не знать о существовании двух разных полей для заголовка и основного текста.