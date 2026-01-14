Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
PC Gamer о сбое в системе подсказок в игре After Hours: молодые геймеры не умеют пользоваться email
В игре After Hours, где подсказки к головоломкам приходят по электронной почте от бота по имени Сара. Но молодые игроки не умеют писать письма — и это сломало систему подсказок в игре.

Проблема, о которой пишет PC Gamer, лежит глубже багов в коде. Разработчик игры After Hours Петтер Мальмехед обнаружил, что его автоматическая система подсказок по email не работает. Причина банальна и показательная: молодые игроки не знают, как правильно отправить электронное письмо.

В игре есть головоломка, для решения которой нужно найти книгу на Amazon. Если не получается, можно написать письмо автоматическому помощнику «Саре» — система распознает ключевые слова в тексте и пришлет ответ с подсказкой.

Но геймеры стали жаловаться, что ответа нет. Разработчик разобрался и выяснил: многие игроки, особенно молодые, отправляют письма неправильно. Весь текст они пишут в единственную знакомую им строку — «Тема». Основное поле письма (тело) остается пустым.

Автоматическая система, настроенная на анализ текста в теле письма, не видит ключевых слов и не срабатывает. По сути, подсказка не приходит, потому что письмо как таковое не отправлено — есть только заголовок.

Мальмехед связал это с тем, что поколение, выросшее на Discord, WhatsApp и в соцсетях, почти не пользуется классической электронной почтой. Для них это архаичный инструмент, интерфейс которого непонятен. Если нет опыта переписки с работодателем или вузом, человек может просто не знать о существовании двух разных полей для заголовка и основного текста.

Это не первый случай цифрового разрыва. Ранее педагоги жаловались, что студенты не понимают структуры папок на компьютере, воспринимая все как единое поле для поиска. Игра After Hours, которую можно бесплатно скачать в Steam, невольно стала тестом на цифровую грамотность в области, которая еще десять лет назад считалась базовой.

#игра #электронная почта #pc gamer #поколение z #arg #подсказки #after hours
Источник: pcgamer.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
2
Китайский беспилотный транспортный самолет большой дальности Tianma-1000 совершил первый полет
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
Welt: Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 неэффективна против «Орешника»
+
В турецком Измире обнаружена древняя мозайка с символом Соломона возрастом около 1600 лет
2
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
3
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
1
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
13 января в The Sims 4 выйдет бесплатное обновление с коллекцией от Coach
+
Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году столкнулся с низким спросом на билеты
+
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Кризис в Венесуэле может дать России передышку в 2026 году
3
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
6
NYT: Венесуэла не использовала системы С-300 и «Бук-М2» во время атаки США
1
Роскомнадзор нашёл у 33 операторов связи нарушения по пропуску интернет-трафика в обход ТСПУ
+
В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
3
Core Ultra 9 290K Plus быстрее Ryzen 9 9950X3D до 11% в тестах Geekbench
+
Самая дешевая GeForce RTX 5090 в Германии теперь стоит от 3000 евро
+
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
5
На YouTube замечен видеоролик продолжительностью более 1 миллиона часов
+

Популярные статьи

16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
16
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
183
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
25
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
1
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
4

Сейчас обсуждают

3I/ATLAS
17:58
Все в курсе, что я с шишкой не знаком, в отличие от тебя.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Dentarg
17:58
Да всё уж перепробовал. Остальное ещё хуже, там начинают тени шуметь и прочее. Вот TSR 100%, камера в движении. Вообще лютая дичь, особенно на волосах, хотя глубина резкости тоже выключена. И как же р...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Evgeniy
17:57
ну конечно же не знаком.Все прям не в курсе )))) Кто ты и что ты тут
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
3I/ATLAS
17:55
Я не знаком ни с каким шишкинсом. Если тебе нравится занюхивать шишки это твои личные особенности. Мне даже все равно если ты любишь нюхать трусы и носки.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
17:54
TSR 100% попробуй. Если даже с ним есть шлейфы и временное сглаживание никак не отключить, то это уже игра такая, многие современные игры требуют наличия временного сглаживания для многих эффектов. Мо...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Dentarg
17:53
Как? DLSS и DLAA это тоже темпоральное. При этом, игра не даёт их выключить. Либо это, либо FSR, либо XeSS, либо TSR https://www.playground.ru/clair_obscur_expedition_33/news/clair_obscur_expedition_3...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Evgeniy
17:53
Слышь ,гном.ты в реальности полметра с кепкой и ник у тебя Гном женского пола.так что хватит уже пиздеть.А да,помним как тут Непран выкладывал фото актера спиной и писал я на отдыхе))))).А выше это уж...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
3I/ATLAS
17:52
Насколько я помню порцию своей критики авторы этой игры получили сполна за это.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
17:51
Так ты и отключи TAA, DSR же говорю работает как SSAA и будет сглаживать
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Dentarg
17:50
Вот именно, что TAA как любое темпоральное сглаживание может оставлять шлейфы. Более высокое разрешение их не уберёт.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter