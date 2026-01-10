Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Возрождение атомной энергетики США столкнулось с серьезным кризисом в цепочке снабжения ураном
Отраслевая встреча, организованная Стэнфордским университетом (Stanford University), показала серьезные проблемы в цепочке поставок ядерного топлива для США.

Амбициозные планы по развитию атомной энергетики в США могут споткнуться о старую проблему — топливо. Как выяснили эксперты, вся цепочка снабжения ураном, от руды до топливных стержней, полна рисков и узких мест.

 

Летом более ста руководителей из атомной отрасли, энергокомпаний и регуляторов из США собрались в Вирджинии на круглый стол, который организовала инициатива STEER Стэнфордского университета. Их целью было оценить, сможет ли отрасль обеспечить топливом растущий спрос. Выводы оказались неутешительными.

Цепочка поставок для существующих реакторов включает четыре звена: добычу, переработку руды в газ, обогащение урана и производство топливных стержней. США полностью самостоятельны только на последнем этапе. Почти все остальное вызывает вопросы.

Добыча урана в самих Штатах практически не ведётся из-за высоких издержек. Страна зависит от импорта, в основном из Казахстана, Намибии, Австралии и Канады. Большинство экспертов на встрече не видели в этом острой проблемы, так как эти страны считаются дружественными партнёрами. Однако некоторые участники подчеркнули, что для надежности США нужно восстановить собственную добывающую отрасль.

Следующее звено — переработка руды в гексафторид урана (UF6) — выглядит самым слабым местом. В мире всего пять крупных заводов, способных выполнить эту работу. Их рынок нестабилен, цены скачут, а запасы переработанного сырья тают. Руководители таких предприятий не спешат расширять мощности — им не хватает гарантий в виде долгосрочных контрактов. Покупатели же, в свою очередь, не хотят заключать дорогие долгосрочные сделки по сегодняшним высоким ценам. Чтобы разорвать этот круг, некоторые участники встречи предложили, чтобы правительство США выступило гарантированным покупателем для новых производств.

С обогащением ситуация еще острее. Почти половина мировых мощностей находится в России, от которой США до сих пор зависели почти на 30%. Хотя Конгресс США в 2024 году запретил импорт российского обогащенного урана, инвесторы опасаются, что запрет могут ослабить или обойти через третьи страны, например, Китай. Без уверенности в том, что запрет продержится как минимум десятилетие, крупные инвестиции в новые обогатительные мощности в США вряд ли появятся.

Отдельная проблема — топливо для реакторов следующего поколения. Поставщики топлива, присутствовавшие на встрече, заявили, что если не нарастить мощности по добыче и переработке руды повсеместно, новые реакторы создадут дефицит и взвинтят цены на топливо для уже работающих в США АЭС.

Общий вердикт собравшихся специалистов звучит жестко: без снижения технологической, экономической и политической неопределенности во всей цепочке поставок высокая стоимость и ненадежность топлива поставят крест на планах по возрождению атомной энергетики в США.

#сша #атомная энергетика #уран #ядерное топливо
Источник: techxplore.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+
Видеокарты Nvidia RTX 60 появятся не раньше 2027 года
1
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
1
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
1
В своё время производительность PlayStation 2 могла стать основой для суперкомпьютера
+
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
6
Археологи-любители обнаружили в Венгрии три нетронутых захоронения воинов X века
+
В Тольятти сфотографировали новую Lada Vesta Sport
+
Стоимость партии из 100 серверных планок DDR5 в Китае выросла до 700 тысяч долларов
+
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
4
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
3
Почему 0,6% роста ВВП — это диагноз «структурного потолка» российской экономики
3
Немецкие ученые предполагают наличие связи человеческого сознания с квантовым полем
+
Во Франции перевыполнили план по производству истребителей Rafale
+
Science: струя от сверхмассивной чёрной дыры подавляет звездообразование в галактике VV 340A
+
Hardware Unboxed протестировали DLSS 4.5 на различных поколениях видеокарт GeForce RTX
+

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
3
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
14
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
1
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
7
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
6

Сейчас обсуждают

Nelli Motornaya
23:06
Вот вы неполноценные, зачем оскорблять людей?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
vik Jay
22:56
сделай лучше и выложи, вместо того чтобы пиздеть.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
vik Jay
22:55
критикуешь, предлогай. Мне кажется чувак сделал норм так мультимедия станцию. А тут сидят одни рукожопы которые на это то не способны сами.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
sNQ
22:41
мне кажется вешать системник надо было над телевизором/монитором, чтобы скрыть большую часть проводов
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
sNQ
22:34
боксовый кулер от селерона без медного сердечника
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Роман Ефимочкин
22:24
Стоит покупать и не.... тут думать.
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
Владимир
22:14
Материнок нет нормальных
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Дмитрий Росс
22:10
Играю абсолютно во все игры в Full HD на ультра настройках графики. Комплект из материнской платы, процессора и 64 Гб оперативной памяти обошёлся мне в 11 тысяч рублей (брал в августе), видеокарта в 5...
AM4 или LGA 1700 — какую платформу выбрать для сборки игрового ПК на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
artemuss1990
21:49
Правильно нужно дать пинка под зад всяким Самсунгам и Хуниксам. А те еще пожалеют, что кинули потребительский сегмент
HP рассматривает возможность закупки оперативной памяти DDR5 у китайских компаний
Redneck_prm_blog
21:45
Рукожопство норм. Но совсем непонятно, в чем смысл разгона и жидкого металла, если тут материнка с тремя фазами, боксовый кулер от целерона и тесный слабопродуваемый корпус.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter