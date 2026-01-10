Отраслевая встреча, организованная Стэнфордским университетом (Stanford University), показала серьезные проблемы в цепочке поставок ядерного топлива для США.

Амбициозные планы по развитию атомной энергетики в США могут споткнуться о старую проблему — топливо. Как выяснили эксперты, вся цепочка снабжения ураном, от руды до топливных стержней, полна рисков и узких мест.

Летом более ста руководителей из атомной отрасли, энергокомпаний и регуляторов из США собрались в Вирджинии на круглый стол, который организовала инициатива STEER Стэнфордского университета. Их целью было оценить, сможет ли отрасль обеспечить топливом растущий спрос. Выводы оказались неутешительными.

Цепочка поставок для существующих реакторов включает четыре звена: добычу, переработку руды в газ, обогащение урана и производство топливных стержней. США полностью самостоятельны только на последнем этапе. Почти все остальное вызывает вопросы.

Добыча урана в самих Штатах практически не ведётся из-за высоких издержек. Страна зависит от импорта, в основном из Казахстана, Намибии, Австралии и Канады. Большинство экспертов на встрече не видели в этом острой проблемы, так как эти страны считаются дружественными партнёрами. Однако некоторые участники подчеркнули, что для надежности США нужно восстановить собственную добывающую отрасль.

Следующее звено — переработка руды в гексафторид урана (UF6) — выглядит самым слабым местом. В мире всего пять крупных заводов, способных выполнить эту работу. Их рынок нестабилен, цены скачут, а запасы переработанного сырья тают. Руководители таких предприятий не спешат расширять мощности — им не хватает гарантий в виде долгосрочных контрактов. Покупатели же, в свою очередь, не хотят заключать дорогие долгосрочные сделки по сегодняшним высоким ценам. Чтобы разорвать этот круг, некоторые участники встречи предложили, чтобы правительство США выступило гарантированным покупателем для новых производств.

С обогащением ситуация еще острее. Почти половина мировых мощностей находится в России, от которой США до сих пор зависели почти на 30%. Хотя Конгресс США в 2024 году запретил импорт российского обогащенного урана, инвесторы опасаются, что запрет могут ослабить или обойти через третьи страны, например, Китай. Без уверенности в том, что запрет продержится как минимум десятилетие, крупные инвестиции в новые обогатительные мощности в США вряд ли появятся.

Отдельная проблема — топливо для реакторов следующего поколения. Поставщики топлива, присутствовавшие на встрече, заявили, что если не нарастить мощности по добыче и переработке руды повсеместно, новые реакторы создадут дефицит и взвинтят цены на топливо для уже работающих в США АЭС.

Общий вердикт собравшихся специалистов звучит жестко: без снижения технологической, экономической и политической неопределенности во всей цепочке поставок высокая стоимость и ненадежность топлива поставят крест на планах по возрождению атомной энергетики в США.