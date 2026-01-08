Издание GizmoChina опубликовало материал, в котором рассказало о планах Xiaomi на 2026 год. Основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) анонсировал «грандиозную конвергенцию» — объединение собственного процессора, операционной системы и модели ИИ в одном устройстве.

GizmoChina опубликовала материал, ссылаясь на источник tech.gmw.cn , о том, что Xiaomi не просто награждает своих инженеров — она публично заявляет о глобальных планах. На внутренней корпоративной церемонии в Китае компания представила флагманский чип собственной разработки и обозначила стратегию на ближайшие годы.

Главным событием вечера стал чип XRING O1. По заявлению Xiaomi, это первый флагманский мобильный процессор уровня 3 нм, созданный компанией с материкового Китая. Разработка использует второе поколение 3-нм техпроцесса и десятиядерную архитектуру. Это ставит Xiaomi в один ряд с ведущими мировыми производителями полупроводников.

Но чип — лишь первый шаг. Гендиректор Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что цель на 2026 год — добиться «грандиозной конвергенции». Иными словами, компания хочет выпустить устройство, где будут работать в связке три ключевых компонента собственной разработки: процессор, операционная система и крупная языковая модель искусственного интеллекта. Такой подход, по мнению руководства, создаст долгосрочное преимущество для экосистемы Xiaomi, которая объединяет смартфоны, автомобили и умный дом.

Под эти планы компания выделила серьезные инвестиции. Первоначальное обязательство вложить 100 млрд юаней (около 1,116 трлн рублей) в R&D уже перевыполнено — потратили около 105 млрд юаней (примерно 1,172 трлн рублей). Теперь Xiaomi планирует инвестировать еще 200 млрд юаней (около 2,232 трлн рублей) в течение следующих пяти лет. Фокус — на трех направлениях: чипы, ИИ и операционные системы.

На церемонии также отметили, что в конкурсе технологических проектов внутри компании участвовало рекордное число заявок — 154 от десяти разных отделов. В финал вышли 66 проектов, что говорит о масштабе внутренних разработок. Пока что все это — заявления о намерениях. Результат станет ясен только когда на рынке появится то самое устройство полного цикла.