Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
GIGABYTE представила трехслотовую AORUS RTX 5090 Infinity с системой охлаждения WINDFORCE Hyperburst
На CES 2026 GIGABYTE впервые показала видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 Infinity. Модель выделяется компактной трехслотовой конструкцией и сложной системой охлаждения с дополнительным вентилятором.

Флагманские видеокарты обычно ассоциируются с массивными корпусами и агрессивным дизайном, но GIGABYTE решила пойти другим путем.

Как отмечает Tweak Town, на выставке CES 2026 компания GIGABYTE представила AORUS GeForce RTX 5090 Infinity — редкий пример компактной трехслотовой версии RTX 5090. По компоновке карта напоминает NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition, включая двухпоточную схему прохождения воздуха через радиатор.

За охлаждение отвечает система WINDFORCE HYPERBURST. В нее входят два вентилятора Hawk, испарительная камера с прямым контактом с графическим процессором, тепловые трубки и дополнительный скрытый вентилятор. Он расположен в центре платы под сетчатой панелью и почти не бросается в глаза. Этот 33-мм вентилятор, получивший название Overdrive, усиливает воздушный поток во время высоких нагрузок, например в 4K-играх или при разгоне.

Двухпоточная конструкция указывает на использование печатной платы, близкой по логике к дизайну Founders Edition. Видеокарта оснащена 32 ГБ памяти GDDR7 и построена на архитектуре NVIDIA Blackwell. По заявлению производителя, базовой производительности хватает для игр в 4K с высокими частотами кадров при использовании DLSS 4.

GIGABYTE пока не раскрыла цену и сроки выхода AORUS GeForce RTX 5090 Infinity.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #geforce rtx 5090 #aorus #ces 2026
Источник: tweaktown.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
+
Первые тесты DLSS 4.5 показывают улучшенную графику и повышенные требования для старых видеокарт
1
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
3
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
4
Ученые из США создали строительный материал с отрицательным выбросом CO2
2
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
США покидают 66 международных организаций
4
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Американские учёные выявили скрытый сенсорный механизм управления долголетием
2
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
Процессоры Intel Core Ultra 300 с графикой Xe3 поступят в продажу 27 января
+
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Обязательная медиация может быть законодательно включена в процедуру расторжения брака в России
3
Технология DLSS 4.5 требует от старых видеокарт RTX 20 и RTX 30 куда больше ресурсов, чем DLSS 4
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
32
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
8
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
6
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
1
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
+
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
13:15
На Оверах нужна статья про разгон облаков.
В московском регионе в ближайшие часы ожидается рекордный снегопад
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
13:11
Ты просто гей.Как бы весь сайт в курсе)))
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
32Влад32
13:05
Если все закрыть, то как общаться?
США покидают 66 международных организаций
32Влад32
13:04
Если он "притворялся", то зачем тогда РФ отправила к нему свои корабли?
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
Aleks Aleks
13:02
Национализация для корпораций владельцев конечно плохо. А каковы были изначально условия по выкаченной нефти? Если американские компании брали себе 90% прибыли от продажи, 9% на обслуживание инфрастру...
Действительно ли Венесуэла украла нефть у США в 2000-х годах
TeamRED
13:00
Мне кажется или мощная встройка АМД это 8060S? Может надо с ней сравнивать?
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
lighteon
12:59
Просмотры мутятся на подсосе у NJ Tech с его форсированием темы и есть обывательский контингент который оценит, так что все в норме
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dimkovski
12:53
5600 уже совсем минимум минимума. С нуля на таком проце собирать бред, когда 7500f есть.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
12:38
У тебя, скуфец жирный и пи..бол, танкощель говенная (все видели),а не моник.Снова позоришься на весь рунет ??
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Aleks Aleks
12:36
А быстро они, не успел президент страны которую "демократизировали" получить казенные тапочки, а уже начинают дележку целой страны.
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter