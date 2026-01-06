На CES 2026 GIGABYTE впервые показала видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 Infinity. Модель выделяется компактной трехслотовой конструкцией и сложной системой охлаждения с дополнительным вентилятором.

Флагманские видеокарты обычно ассоциируются с массивными корпусами и агрессивным дизайном, но GIGABYTE решила пойти другим путем.

Как отмечает Tweak Town, на выставке CES 2026 компания GIGABYTE представила AORUS GeForce RTX 5090 Infinity — редкий пример компактной трехслотовой версии RTX 5090. По компоновке карта напоминает NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition, включая двухпоточную схему прохождения воздуха через радиатор.

За охлаждение отвечает система WINDFORCE HYPERBURST. В нее входят два вентилятора Hawk, испарительная камера с прямым контактом с графическим процессором, тепловые трубки и дополнительный скрытый вентилятор. Он расположен в центре платы под сетчатой панелью и почти не бросается в глаза. Этот 33-мм вентилятор, получивший название Overdrive, усиливает воздушный поток во время высоких нагрузок, например в 4K-играх или при разгоне.

Двухпоточная конструкция указывает на использование печатной платы, близкой по логике к дизайну Founders Edition. Видеокарта оснащена 32 ГБ памяти GDDR7 и построена на архитектуре NVIDIA Blackwell. По заявлению производителя, базовой производительности хватает для игр в 4K с высокими частотами кадров при использовании DLSS 4.

GIGABYTE пока не раскрыла цену и сроки выхода AORUS GeForce RTX 5090 Infinity.