Global_Chronicles
Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
Хорватский фридайвер Витомир Маричич (Vidomir Maricić) установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой.

Представьте, что вы не дышите полчаса. Для обычного человека это невозможно, но для фридайверов-рекордсменов — новая планка. Ее установили 14 июня в хорватском городе Опатия (Opatija).

В бассейне отеля Bristol Hotel перед сотней зрителей фридайвер Витомир Маричич (Vidomir Maricić) погрузился под воду и замер. Секундомер отсчитывал время. В итоге он показал 29 минут и 3 секунды. Этого хватило, чтобы побить предыдущее достижение его соотечественника Будимира Шобата (Budimir Šobat), который в 2021 году задержал дыхание на 24 минуты 37 секунд.

Но как такое вообще возможно? Среднестатистический человек выдерживает без воздуха около минуты. Все дело в подготовке. За 10 минут до погружения Маричич дышал чистым кислородом. Это ключевое условие в данной дисциплине — «задержка дыхания с предварительным дыханием кислородом». Такой прием сильно насыщает кровь и ткани кислородом, отодвигая момент, когда мозг даст команду сделать вдох. Без этой подготовки текущий рекорд в другой дисциплине, «без вспомогательных средств», почти в три раза меньше — 11 минут 35 секунд.

Сам Маричич рассказывал изданию Divernet, что после двадцатой минуты психологически стало легче. Физически же — наоборот. Диафрагму сводили сильные сокращения, но решимость не сдаваться оказалась сильнее. Он назвал эту попытку личным вызовом и способом привлечь внимание к проблемам океана.

#мировой рекорд #задержка дыхания #фридайвинг
Источник: popularmechanics.com
