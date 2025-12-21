Хорватский фридайвер Витомир Маричич (Vidomir Maricić) установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой.

Представьте, что вы не дышите полчаса. Для обычного человека это невозможно, но для фридайверов-рекордсменов — новая планка. Ее установили 14 июня в хорватском городе Опатия (Opatija).

В бассейне отеля Bristol Hotel перед сотней зрителей фридайвер Витомир Маричич (Vidomir Maricić) погрузился под воду и замер. Секундомер отсчитывал время. В итоге он показал 29 минут и 3 секунды. Этого хватило, чтобы побить предыдущее достижение его соотечественника Будимира Шобата (Budimir Šobat), который в 2021 году задержал дыхание на 24 минуты 37 секунд.

Но как такое вообще возможно? Среднестатистический человек выдерживает без воздуха около минуты. Все дело в подготовке. За 10 минут до погружения Маричич дышал чистым кислородом. Это ключевое условие в данной дисциплине — «задержка дыхания с предварительным дыханием кислородом». Такой прием сильно насыщает кровь и ткани кислородом, отодвигая момент, когда мозг даст команду сделать вдох. Без этой подготовки текущий рекорд в другой дисциплине, «без вспомогательных средств», почти в три раза меньше — 11 минут 35 секунд.

Сам Маричич рассказывал изданию Divernet, что после двадцатой минуты психологически стало легче. Физически же — наоборот. Диафрагму сводили сильные сокращения, но решимость не сдаваться оказалась сильнее. Он назвал эту попытку личным вызовом и способом привлечь внимание к проблемам океана.