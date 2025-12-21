Супруги из английского графства Дорсет во время переделки кухни обнаружили в земле глиняный горшок с почти сотней монет.

Иногда для серьезного исторического открытия достаточно просто затеять перепланировку. Примерно так и произошло с одной парой из Западного Дорсета (Англия).

Все началось с обычного ремонта в старом фермерском доме. Роберт Фукс решил опустить пол в кухне, чтобы увеличить высоту потолков. Работал киркой — и неожиданно пробил старую глазурованную чашу. Внутри что-то блеснуло.

Оказалось, это «что-то» — около сотни золотых и серебряных монет. Семья собрала их буквально в ведро. Монеты относились к разным периодам: там были шиллинги времен Елизаветы I и золотые времен Якова I. Но основная часть — серебряные полкроны Карла I.

Эксперты из Британского музея, куда передали находку, позже объяснили суть. Клад закопали в самом разгаре Первой гражданской войны, между 1642 и 1644 годами. Тогда такое было обычной практикой. В Дорсете, стратегическом районе, постоянно двигались войска — то парламентские, то королевские. И те и другие могли конфисковать ценности или просто отнять еду. Прятать сбережения в горшках под полом было вопросом выживания.

По сути, эта семья триста семьдесят лет назад просто пыталась сохранить свое добро. И, видимо, не смогла вернуться. «Если бы мы не опустили пол, они бы до сих пор там были», — позже сказала супруга Бетти Фукс газете The Guardian.

Находку, которую назвали Пуртонским кладом, решили продать на аукционе Duke’s Auction House. Выручили около $75 000. Для семьи это неожиданный бонус от ремонта. Для историков — еще одна материальная деталь того тревожного времени, когда страна раскололась надвое, а люди закапывали свое благосостояние в буквальном смысле под ногами.