Итальянская компания Translated предложила новый способ оценить, насколько близко человечество подошло к созданию искусственного общего интеллекта.

Технологическую сингулярность обычно обсуждают в теории. Но итальянская компания Translated заявила, что сингулярность можно предсказать с помощью конкретных данных. По расчетам компании, это может случиться очень скоро.

Компания Translated из Рима уже почти десять лет использует простую, но показательную метрику. Она называется «Время редактирования» (Time to Edit, TTE). Суть в том, чтобы засечь, сколько секунд уходит у живого редактора на проверку одного слова, переведенного либо человеком, либо искусственным интеллектом.

В 2015 году редакторам требовалось около 3,5 секунд, чтобы подправить машинный перевод. Сейчас этот показатель упал до двух секунд. Разрыв сокращается. Для сравнения: на редактирование человеческого перевода уходит в среднем всего одна секунда на слово.

Генеральный директор Translated Марко Тромбетти (Marco Trombetti) считает, что язык — это самая естественная и сложная сфера для человека. Если ИИ сможет преодолеть этот барьер, это станет признаком искусственного общего интеллекта (AGI). Компания проанализировала данные по более чем 2 миллиардам правок за восемь лет. Прогресс, по словам Тромбетти, хоть и медленный, но неоспоримый.

Если текущая скорость улучшений сохранится, то к 2030 году, а то и раньше, машинный перевод по качеству сравняется с человеческим. Тромбетти называет это первым в истории случаем, когда кто-то предсказал скорость достижения сингулярности на основе конкретных данных.

Конечно, это лишь один показатель. Способность идеально переводить еще не означает, что машина обрела разум. Многие специалисты до сих пор спорят о том, что такое «интеллект» вообще. Однако сам факт, что можно измерить прогресс в самой сложной для ИИ области — языке, заставляет задуматься. Даже если не случится никакой сингулярности, мир, в котором машины перестанут путаться в контексте и идиомах, уже не за горами.