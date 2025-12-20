Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
По одному из важнейших показателей, искусственный общий интеллект гораздо ближе, чем все думают
Итальянская компания Translated предложила новый способ оценить, насколько близко человечество подошло к созданию искусственного общего интеллекта.

Технологическую сингулярность обычно обсуждают в теории. Но итальянская компания Translated заявила, что сингулярность можно предсказать с помощью конкретных данных. По расчетам компании, это может случиться очень скоро.

Компания Translated из Рима уже почти десять лет использует простую, но показательную метрику. Она называется «Время редактирования» (Time to Edit, TTE). Суть в том, чтобы засечь, сколько секунд уходит у живого редактора на проверку одного слова, переведенного либо человеком, либо искусственным интеллектом.

В 2015 году редакторам требовалось около 3,5 секунд, чтобы подправить машинный перевод. Сейчас этот показатель упал до двух секунд. Разрыв сокращается. Для сравнения: на редактирование человеческого перевода уходит в среднем всего одна секунда на слово.

Генеральный директор Translated Марко Тромбетти (Marco Trombetti) считает, что язык — это самая естественная и сложная сфера для человека. Если ИИ сможет преодолеть этот барьер, это станет признаком искусственного общего интеллекта (AGI). Компания проанализировала данные по более чем 2 миллиардам правок за восемь лет. Прогресс, по словам Тромбетти, хоть и медленный, но неоспоримый.

Если текущая скорость улучшений сохранится, то к 2030 году, а то и раньше, машинный перевод по качеству сравняется с человеческим. Тромбетти называет это первым в истории случаем, когда кто-то предсказал скорость достижения сингулярности на основе конкретных данных.

Конечно, это лишь один показатель. Способность идеально переводить еще не означает, что машина обрела разум. Многие специалисты до сих пор спорят о том, что такое «интеллект» вообще. Однако сам факт, что можно измерить прогресс в самой сложной для ИИ области — языке, заставляет задуматься. Даже если не случится никакой сингулярности, мир, в котором машины перестанут путаться в контексте и идиомах, уже не за горами.

#agi #машинный перевод #time to edit #translated #искусственный общий интеллект #марко тромбетти #технологическая сингулярность
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
4
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М вошли в состав ВКС России
+
В России начались предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
+
ЗРК С-500 «Прометей» заступил на боевое дежурство
+
Минувшая The Game Awards установила новый рекорд зрительского охвата
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
3
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
8
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
2
Samsung начала внутреннее расследование касающееся поставок памяти
+
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
4
Компания G.Skill назвала основную причину роста стоимости оперативной памяти - ИИ-сектор
3
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Поезд «Красная стрела» нового поколения отправится сегодня из Петербурга в Москву
+
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
+
В США готовят новые санкции против РФ на случай отклонения мирного предложения
2
ВМС США осуществили запуск дрона-камикадзе LUCAS с борта корабля Independence
+
ФСБ сможет получать копии баз данных у любых российских компаний
2
В Steam стартовала крупная зимняя распродажа видеоигр
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
2
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
1

Сейчас обсуждают

corsi
20:38
Кому и на кой черт надо столько ядер? А если и надо, то зачем весь этот зоопарк с недоядрами? Сколько площади занимают все эти E и LP ядра и где кроме как в синтетике от них будет польза? Вопрос ритор...
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
VRoman
20:10
Интересно насколько больше они будут мешать, если у этих ядер нет доступа к L3?
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
VRoman
20:08
Для двухплиточных Core Ultra 9 ядра считать надо так: 52 ядра разбиты на группы по '8+16+2' + '8+16+2', где LPE ядра будут отрезаны от доступа к общему L3 кэшу
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Любое Имя
19:03
И хододец
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Алексей
19:02
Так а причем тут машины? Если речь про режим.
Самозанятым таксистам разрешили работать на иномарках до 2033 года
Любое Имя
19:00
Лучше это бумажная книга , и не надо все эти электронные книги
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Любое Имя
18:58
Серьёзно,ерунда это все ips экран,а на смартфоне сколько часов пялиться ?
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир Татаренков
18:42
Судя по росту цен на оперативку, в том числе и DDR4, тем у кого ПК новее 2018 года (то есть, почти наверняка, с более чем 4 физическими ядрами) менять их на новые нет никакого смысла - достаточно толь...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
komatoz2000
18:40
лично у меня на 10 за последние лет 5 накопилось много нужных прог, котороые при перезде на 11 винду не переносятся автоматом... поэтому сижу на 10, как тут писали, путем не сложных манипуляций получ...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
lion77815
18:13
мертворожденное для мажоров
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4 SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter