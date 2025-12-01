Камчатский предприниматель Андрей Седин планирует вложить 145 миллионов рублей в создание производства инновационных строительных материалов. Новый завод в Петропавловске-Камчатском будет выпускать особые сэндвич-панели, адаптированные к суровому климату.

Завозить стройматериалы на Камчатку издалека — дорого и долго. Местный производитель решил изменить эту логику, предложив рынку собственную разработку.

Гендиректор ООО «МегаМет» Андрей Седин уже больше 14 лет работает в сфере производства строительных материалов. Сейчас его компания делает профлист, сайдинг и обычные сэндвич-панели. Новым проектом компании станут сэндвич-панели с замком «скрытый болт». Эта система, по словам бизнесмена, делает стыки полностью герметичными, убирая мостики холода.

План рассчитан на три года и разбит на два этапа. Сначала нужно построить теплый производственный корпус площадью полторы тысячи «квадратов». Будут установлены кран-балка и — что особенно интересно — солнечные батареи мощностью 125 киловатт. Этой энергии хватит не только на нужды завода, но и на продажу излишков в сеть.

На втором этапе закупят автоматизированную линию для выпуска тех самых инновационных панелей. Также Седин планирует делать специальные профили для кровли и стен из оцинкованной стали. Они, по его заверениям, будут легче и экономичнее привычных швеллеров.

Ключевой аргумент — локализация. Произведенные на месте панели должны стать дешевле привозных. Часть сырья, включая сталь с особым нанопокрытием, компания уже использует. Сообщается, что его износостойкость в десять раз выше стандартной.