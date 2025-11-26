Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
На «Красном Сормове» заложили четвертый за год универсальный сухогруз RSD59
Судостроительный завод «Красное Сормово» приступил к строительству четвертого сухогруза проекта RSD59 с начала года. Судно сможет перевозить различные типы грузов по морским и речным маршрутам.

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» продолжает наращивать темпы производства. На предприятии официально начали работу над четвертым по счету сухогрузом проекта RSD59 в текущем году. 

Церемония закладки прошла в корпусосборочном цехе. По установленной традиции, строители закрепили на первой секции памятную доску с основной информацией о будущем судне. Теперь эту конструкцию отправят на стапель — там начнется сборка корпуса.

Проект RSD59, разработанный Волго-Каспийским конструкторским бюро, относится к судам класса «Волго-Дон макс». Главное преимущество — возможность работать как в морских водах, так и на внутренних речных путях.

Судно спроектировали для перевозки разнообразных грузов. В списке — лесоматериалы, металлопрокат, уголь и даже опасные вещества. Два грузовых трюма в сочетании с поворотными кранами обеспечивают универсальность.

После завершения модернизации завод увеличивает производственные мощности. Новая технология крупноблочной сборки в перспективе позволит выпускать до 20 судов ежегодно. Текущая закладка — наглядное подтверждение растущих возможностей предприятия.

#судостроение #оск #сухогруз #красное сормово #rsd59 #река-море
Источник: portnews.ru
