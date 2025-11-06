Square Enix объявила о планах передать искусственному интеллекту до 70% задач контроля качества и отладки игр к 2027 году.

Японский издатель Square Enix, известный такими франшизами как Final Fantasy и Dragon Quest, сделал серьезную ставку на искусственный интеллект. Компания планирует радикально изменить подход к тестированию игр.

В своем последнем отчете издательство подробно описало среднесрочный бизнес-план. Ключевой элемент — совместные исследования с лабораторией Мацу Токийского университета. Уже сформирована команда из более чем 10 исследователей и инженеров Square Enix.

Их цель выглядит амбициозно: автоматизировать 70% процессов контроля качества и отладки к концу 2027 года. В компании считают, что это повысит эффективность и создаст конкурентное преимущество.

Square Enix не первопроходец в этой области. Electronic Arts уже применяет ИИ в контроле качества. В Respawn Entertainment весной прошлого года уволили более 100 сотрудников после внедрения систем анализа отзывов тестировщиков.

При этом японские разработчики в целом поддерживают такой подход. Известные создатели игр Масахиро Сакураи и Хидео Кодзима ранее высказывались за использование ИИ для рутинных задач. Они считают, что это позволит сосредоточиться на творческой составляющей.

Пока Square Enix только начинает исследовать возможности искусственного интеллекта в тестировании. Но заявленные сроки — всего три года до достижения 70% автоматизации — показывают, насколько серьезно компания настроена. Отрасль явно движется к тому, чтобы доверить машинам то, что раньше считалось исключительно творческой работой.