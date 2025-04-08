На создание хаотичного псевдо-Quake II ушли мегаватты электроэнергии.

Microsoft попыталась продемонстрировать потенциал генеративного ИИ в игровой индустрии, но вместо прорыва получила наглядный пример его текущих недостатков. Компания представила "Copilot Gaming Experience" — техническую демонстрацию, вдохновленную Quake II, созданную с помощью ИИ-модели Muse.

Однако результат оказался далек от полноценной игры. Демо не воссоздает Quake II, а лишь имитирует его внешний вид, генерируя каждый кадр заново. Если игрок отворачивается от объекта, ИИ "забывает" его и при следующем взгляде создает что-то новое. Это делает процесс хаотичным и лишенным смысла — в отличие от настоящей игры, где мир стабилен и подчиняется правилам.

Проблема не только в визуальных артефактах и низкой частоте кадров. Генеративный ИИ принципиально не способен создать связный игровой процесс, требующий предсказуемости и системного дизайна. Microsoft называет это "новым способом взаимодействия", но на деле технология пока лишь комбинирует существующие элементы без понимания контекста.