gotreksson
США стоят на пороге экономического кризиса по мнению экс-аналитика МВФ
Бывший руководитель МВФ Десмонд Лахман(Desmond Lachman) предупреждает: США стремительно движутся к экономической расплате. Виной всему — радикальный разворот Республиканской партии от традиционной экономической ортодоксии.

Финансовые рынки обладают уникальным языком — они говорят не словами, а цифрами. И их последние сигналы становятся всё более тревожными. Как считает Десмонд Лахман (Desmond Lachman), бывший руководитель аналитического подразделения Международного валютного фонда, расплата за годы накопленных дисбалансов и радикальной смены экономического курса может настигнуть США гораздо раньше, чем предполагают оптимисты. Главный катализатор надвигающейся бури, по его мнению, это фундаментальный отход Республиканской партии от принципов экономической ортодоксии, который создает смертоносный коктейль из рисков.

Центральной темой тревоги Лахмана остается гигантский государственный долг США. Это не абстрактная проблема где-то в далеком будущем, а главный долгосрочный структурный риск, который лишь усугубляется. Вместо консолидации бюджета Вашингтон продолжает наращивать расходы. Яркий пример, так называемый «великий» законопроект, который, по расчетам автора, добавит к долговой нагрузке страны 3,4 триллиона долларов в ближайшее десятилетие. Последствия этого безрассудства уже видны в макроэкономических показателях: дефицит бюджета стабилизируется на опасно высоком уровне около 6%. Из-за этого экономика будет ежегодно терять примерно 0,4% роста под грузом долга, а соотношение госдолга к ВВП вплотную приблизится к 128%.

Эта цифра заставляет провести зловещую историческую параллель — именно такой уровень долга был у Греции накануне суверенного долгового кризиса 2010 года, который вверг страну в десятилетие болезненных мер жесткой экономии и социальных потрясений. США рискуют повторить этот путь, но в несопоставимо большем масштабе. Если растущий долг это хроническая болезнь, то резкая смена экономического курса — острое воспаление, способное спровоцировать кризис немедленно. Лахман с тревогой констатирует отход республиканцев от столпа их прежней идеологии, приверженности свободной торговле.

За время президентства Трампа средняя тарифная ставка взлетела примерно с 3% до 17,5%, уровень, невиданный со времен Великой депрессии. Однако куда более тревожными эксперт называет прямые методы вмешательства государства в бизнес. Покупка администрацией 10% акций Intel и требование к технологическим гигантам Nvidia и AMD перечислять 15% от своих продаж в Китае, это меры, которые Лахман характеризует не иначе как «социалистическая интервенция», диаметрально противоположная принципам свободного рынка, которые республиканцы якобы отстаивали.

Эта политика наносит двойной удар по конкурентоспособности США. С одной стороны, введение сбора в $100 000 за подачу заявки на визу H-1B душит технологический сектор, лишая его доступа к критически важным иностранным талантам. С другой, жесткая иммиграционная политика усугубляет острую нехватку рабочей силы в таких фундаментальных отраслях, как сельское хозяйство и строительство.

И американские рынки уже подают отчаянные сигналы: падение доллара на 10%, что свидетельствует о растущих сомнениях в силе американской валюты. Взлет цены на золото в 1,5 раза, классический индикатор бегства инвесторов в «безопасные гавани» в периоды нестабильности. И постоянно высокая доходность казначейских облигаций говорит о том, что инвесторы требуют все большей премии за риск владения американским госдолгом. Иностранные держатели американских обязательств все больше опасаются, что Вашингтон, не сумев справиться с долгом честно, пойдет по пути его «размывания», то есть обесценивания через управляемую инфляцию. Это сценарий, при котором проигрывают все: и американские граждане, чьи сбережения тают, и мировые инвесторы, чьи активы дешевеют.

Суть проблемы нынешней администрации, по мнению Лахмана, заключается даже не в противоречивости ее экономических мер. В конце концов, хаотичные шаги могут в сумме дать некий результирующий вектор. Настоящая угроза в другом: для проявления любых позитивных эффектов от проводимой политики требуется время, а его у Белого дома катастрофически мало.

Недавний успех Демократической партии на выборах это лишь первый звоночек. Если на предстоящих промежуточных выборах Конгресс уйдет из-под контроля республиканцев, любая экономическая программа, будь она хороша или плоха, будет обречена. Она будет заблокирована, размыта бесчисленными поправками или похоронена в подкомитетах. Политический паралич довершит дело, начатое экономическими просчетами.

#amd #nvidia #аналитика #доллар #золото #мнение #мвф #облигации #desmond lachman #госдолгсша
Источник: project-syndicate.org
