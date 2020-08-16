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Чтобы сразу ввести вас в курс дела, предлагаю посмотреть эпическое хоррор-видео от Gamers Nexus , в котором Стив выражает своё чувство сытости по горло от давления со стороны известного производителя. Показывает и рассказывает долгую историю попыток вмешательства в независимые обзоры, вплоть до попыток легкого шантажа.

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Видео немного удивило, учитывая долгую историю общения между Gamers Nexus и MSI. Были репортажи с производства, было систематическое общение на выставках, были даже отчеты о доработках со стороны производителя после негативных отзывов GN. В весеннем отчете о поездке на Тайвань, Стив даже отчасти оправдывал MSI в глазах своих подписчиков, объясняя сложности внесения корректировок в производственный процесс, а также напоминая об ущербе, нанесенном пандемией. И тут вдруг такое…

Народу открылись многие нелицеприятные факты, тянущиеся уже много лет, как оказалось. Рекомендации что и как писать. Приятные бонусы за «правильные» обзоры. А из-за «слишком» объективных обзоров и тестов, техно-блогер мог получить привет в виде угрозы внесения в Черный Список, означающий отказ в сотрудничестве со стороны целого круга производителей компьютерного железа. Это случалось с Gamers Nexus, с TechteamGB, с Der8auer, с Hardware Unboxed и другими. Все эти истории оставляют только недоумение от этических проблем в штаб-квартире MSI и в ее PR-подразделениях.

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Мне лично сразу не могло не вспомниться негативное впечатление от нового направления в дизайне материнских плат от MSI. Причем, я не хочу затрагивать уровень, так называемого промышленного дизайна, тут, уверен, у них все в порядке. Чертить они по-прежнему умеют, инженеры по-прежнему работают на своем уровне. Негатив остался исключительно от маркетинговой стороны дизайна, от эстетики, грубо говоря. Получается, некрасиво поступаешь = некрасиво выглядишь. И наоборот. Какое совпадение!)

Тем не менее, я бы не спешил хоронить само имя бренда MSI. Меня в некоторой степени воодушевляет сегодняшний уровень работы российского отделения (или представительства) компании. Имея опыт периодических обращений в поддержку на протяжении уже более 5 лет, могу сказать, что тут ситуация меняется, наоборот, в положительную сторону. Причем, наиболее ощутим этот прогресс российского MSI именно в области отношения к клиентам. Для этого даже не обязательно быть Стивом Бёрком. Внимание к своим запросам, быстрые и исчерпывающие ответы, координация дальнейших действий – всё присутствует. Конечно, сами работнички сервисов примерно те же самые дяди феди, что и были, но зато теперь нет такого, как 5 лет назад, когда можно было просто находиться в непонятках – занимаются ли тобой или уже забыли. Кто-то в русском MSI навел порядок, таково уж моё субъективное впечатление.

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И теперь, возможно, самое главное, о чем я хотел сказать. Есть у меня один коллега, который любитель пообщаться и попереписываться с американскими блогерами. Так вот его реакцией на вышеуказанное видео была слабая ухмылка, которую он пояснил тем, что история с MSI – это только верхушка айсберга. Есть четкая программа блэк-листинга от компании ASRock, есть примерно то же самое от ASUS, но в неявной форме. ASRock, например, прямым текстом уведомила Hardware Unboxed о внесении в ЧС за то, что новые платы Z490 не были приняты на ура. HU отвечали, что «да, они не удались, зато очень удачными получились ASRock B550», но производителя это не остановило. Или хвали весь ассортимент, или блэклист. При этом, не слышно подобных фактов о Gigabyte. Возможно, их знает кто-то другой, но, в данной ситуации просто хочется, чтобы остался хоть кто-то, кому можно доверять. Но, между прочим, не все обзорщики такие принципиальные и готовые к черным спискам ради независимых обзоров. Есть и вполне себе внушаемые и послушные интернет-СМИ, которые не стесняются «выполнять рекомендации». Не будем показывать пальцем.)

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Это только если вспоминать производителей материнских плат. Есть некоторая подобная информация и о брендах других ПК-компонентов, но в данный момент поставим точку, всему своё время.

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И напоследок – про техподдержку. Кто имел возможность сравнить весь список – чья лучше: ASUS, ASRock, Gigabyte или MSI? Ваша лояльность марке взаимна?



