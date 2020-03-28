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Проклятая зараза вынудила наших любимых бабушек и дедушек сидеть дома. Чем им заняться? Рацпредложение – отнять у внуков компьютер и поиграть в душевные игры, которые скрасят карантин и вернут смысл жизни!

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Только честно: вы любите своих бабушек и дедушек? Если нет – до свиданья. Если да - читаем дальше.

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Сейчас настало время биохазарда и прочей опасной заразы. Пожилым людям опасно выходить на улицу, но чем им заполнить свой безлимитный досуг? Моральные раны сталинизма подталкивают их к срачу в соцсетях и к просмотру ТВ-передач для несчастных. А это зараза похуже коронавируса. Спасите своих бабушек и дедушек!

Вы мало что потеряете, если временно предоставите свой комп на время карантина своим про-про-предкам. Но, разобраться в современном железе им не суждено, да и не имеет смысла. Просто включите им эликсир блаженства и развлечения. Что мы имеем в виду? Простые, но захватывающие игры прошлого, такой себе ретро-гейминг. Из тех времен, когда ничего другого не было, из тех времен, когда продукты были по талонам, а Ельцин был молодой и красивый.

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Color Lines. Идеальная игра, чтобы воскресить самочувствие. Крайне благоприятное воздействие на психику и полезная тренировка интеллекта. Мастхэв! Zuma. Воспитание самоуверенности в условиях кризиса. Стимуляция воли к успеху и тренировка мелкой моторики. Civilization-1. Следующий уровень вовлечения в процесс гейминга. Эффективная сублимация намерений нанести моральный ущерб соседке Марье Алексеевне. Лучше мочить вавилонян проклятых! Heroes Of Might And Magic-3. Если уже достигнут уровень «не промахиваться мимо мышки» и т.п. Может увлечь на неделю минимум. Особенно рекомендуется мод Wake of Gods, где каждый раз выпадают новые карты. Doom I и Doom II. Следующий уровень, если хочется «разогнать Думу и застрелить депутатов». Особенно классно играть на геймпаде Xbox. Для продвинутых пенсионеров. А музыка какая душевная! Carmageddon. Оптимально для дедушек-автолюбителей со скрытой склонностью к агрессии. Пара веселых ДТП и дедушка будет доволен. Wolfenstein-1. Для зависнувших в прошлом и до сих пор воюющих против Германии. Энергетическая подпитка от крови фашистов. Transport Tycoon. Для экс-работников строительных компаний. Строим в своё удовольствие, можно отключить конкурентов, если что. FIFA 1993-2020 – Просто играй в футбол по одним и тем же правилам с древних времен. Игра не меняется, просто продают обновление составов по цене 2000 рублей в год. Age Of Empires. Идеальная игра, чтобы почувствовать себя Великим Князем. Требуется постоянное участие в делах государства. Чревата осознанием, что у Путина не такая уж и лёгкая работа. Топ-уровень для пенсионеров.

Итак, перекрестясь, начнем наш парад развлечений 65+!

А где Алладин, Супер-Марио, Heretic, Quake, Need For Speed и Warcraft? Ответим так - они тут не нужны, т.к. проигрывают по части геймплея всем вышеозначенным играм.

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И еще, знаете ли вы, что некоторые из этих игр сегодня доступны даже в он-лайн режиме, не кушающем ваш SSD. Так что не будьте жадными ради того, что важнее всего на свете. Ведь добро – важнее всего, даже важнее любви и денег.

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Ребята, настойчиво и аккуратно оттаскивайте своих бабушек и дедушек от телевизионного культа горя и несчастья, навязываемого сверху. Дайте им более-менее здоровую альтернативу! Всем добра!