Используя передовые технологии, исследователи наблюдали, как атомы водорода и кислорода, соединяясь, образуют мельчайшую частицу воды – молекулу H₂O.

Впервые учёные смогли заснять рождение молекулы воды буквально из воздуха, открывая новые перспективы для получения этого жизненно важного ресурса без особых затрат. Исследовательская группа из Северо-Западного университета США под руководством Винаяка Дравида запечатлела в реальном времени на наноуровне процесс слияния атомов водорода и кислорода, образующих молекулу H₂O. Это достижение не просто визуализация известного школьного уравнения, а глубокое проникновение в механизмы реакции, открывающее путь к инновационным методам получения воды.

Механизм образования воды на первый взгляд довольно прост: для этого нужно соединить два атома водорода и один атом кислорода, чтобы образовалась H₂O – молекула воды, которая лежит в основе всей жизни на Земле. Но зафиксировать это явление непосредственно на камеру до сих пор никому не удавалось. Впервые ученые увидели, как крошечный пузырек воды появляется практически из пустоты, когда водород и кислород вступают в реакцию на поверхности металла.

Секрет успеха кроется в использовании палладия — металла-катализатора, ускоряющего синтез воды из водорода и кислорода. Аналогично тому, как герой фильма «Марсианин» добывал воду, сжигая топливо для получения водорода и добавляя к нему кислород, учёные использовали палладий для запуска реакции, но без необходимости экстремальных условий, таких как огонь. Простое смешение палладия с газами запускает процесс образования воды, эффективность которого была известна и ранее, но сам механизм оставался загадкой из-за сложности наблюдения на атомном уровне.

Способность палладия к быстрой и обильной синтезации воды была известна и ранее, но до сих пор ученым не удавалось зафиксировать, как именно происходит этот процесс, из-за чрезвычайно малых размеров его участников. Чтобы «увидеть» реакцию на атомном уровне, исследователи предложили метод, который позволяет удерживать молекулы в крошечных шестиугольных камерах-нанореакторах. Это дало возможность наблюдать молекулярные процессы через трансмиссионный электронный микроскоп с точностью до одного нанометра.

Ученые начали свой эксперимент, добавляя атомы водорода и кислорода на поверхность палладия, размер которой составляет всего 20 нанометров (это примерно в 3000 раз меньше толщины человеческого волоса). При таком масштабе молекула воды, имеющая ширину менее одной трети нанометра, выглядит крошечной. Чтобы зафиксировать процесс, ученые использовали метод электронного микроскопирования, позволяющий «увидеть» изменение энергии при рассеянии электронов.





К удивлению исследователей, им удалось наблюдать процесс создания воды в реальном времени: атомы соединялись, образуя малейший видимый пузырек воды на палладиевой поверхности. «Мы думаем, что это может быть самый маленький из известных пузырьков воды, наблюдаемых непосредственно на камеру», – говорит Юкун Лю, один из соавторов исследования. «Это было неожиданно, но нам повезло, что мы записывали процесс, чтобы доказать эффективность нашего метода».

Дальнейшее изучение этого процесса на молекулярном уровне позволило исследователям выявить два основных этапа. Сначала водород внедряется в решетку палладия, вызывая расширение его поверхности. Затем, при добавлении кислорода, водород выходит из "укрытий" в металле и сливается с кислородом, создавая капли H₂O. После этого палладий возвращается к исходному состоянию.

Важным преимуществом метода является возможность многократного использования палладия, что делает процесс экономически выгодным, ведь расходуются только газы, а водород — самый распространённый элемент во Вселенной. Масштабирование производства требует лишь увеличения площади палладиевого катализатора. Эта технология имеет огромный потенциал для получения воды в условиях её дефицита, например, на космических станциях, лунных или марсианских базах, а также в дальних космических экспедициях, предлагая альтернативу переработке жидкостных отходов.