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Буквально пару дней назад стартовало новое разбирательство в деле о покупке Microsoft крупного игрового конгломерата Activision Blizzard за 67 млрд $. Встретившись с некоторыми препятствиями, боссы Microsoft перешли к тактике максимальной огласки происходящего. Выпустили материалы в крупнейших информационных изданиях. Запустили отдельную страничку с разъяснениями. Завалили новостные сайты мелкими сливами. И видимо забыли, что такая тактика работает в обе стороны.

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Некомпетентность

Всего пару дней назад высказывал мнение о некомпетентности менеджеров Microsoft при рассмотрении игровых сделок

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Майкрософт устраивает балаган

Предполагал, что это только со стороны не все видно, и 10-летнии соглашения выглядят крайне странно и нелогично. Из-за недостатка информации, рассмотрел 3 варианта таких соглашений. Но... Оказывается... Подробности соглашения не известны ни только мне, но и Федеральной Торговой Комиссии (Federal Trade Commission, FTC). Microsoft еще 10 февраля 2023 года рассказала об увеличении пользователей Call of Duty на 150 млн человек (правда не сказано, увеличении их у компании Xbox или общее увеличение). Регулярно рапортует о новых сделках. Вот только ни кто не видел эти самые договора о будущей доступности игры на прочих платформах. А тут есть нюанс. Это соревновательный динамичный шутер. У него есть некоторые особенности, ограничивающие его доступность. Как этот вопрос рассмотрен в действительности - ни кто не знает. И документов нет

Чемоданы от Sony

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Судя по всему, представители PlayStation направили в Торговую комиссию своих специалистов с чемоданами документов, о которых лично просила Microsoft еще в январе 2023 года. И популярно разъяснила тонкости игрового бизнеса. Рассказала, чем отличается одна платформа от другой. Почему Call of Duty не может быть на других платформах, отличных от Xbox+PlayStation +PC. Почему это так важно. Людям далеким от игрового направления не всегда очевидны вещи понятные геймерам. FTC запросило договора между Microsoft и стриминговыми сервисами.

Все что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде

Надеюсь ни у кого не возникает вопросов, почему Фил "балабол" Спенсер получил такое прозвище? Для одних - это очевидно уже 9 лет. Другие продолжают притворяться, не видя очевидные вещи. Федеральная Торговая Комиссия, так же очаровалась главой игрового подразделения Microsoft и задалась вопросом.

Из выписки по сделке с Zenimax/Bethesda следует интересное утверждение, что игры Bethesda не станут эксклюзивами Microsoft, так как "это лишено смысла и невыгодно экономически".

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А может это снова "Нас не так поняли"? Вырвали из контекста и на самом деле, Starfield выпускает не Bethesda и это вообще не эксклюзив? Цитата из выступления Фила "балабола" Спенсера перед инвесторами

Точно такая же риторика используется и сейчас, при новой сделке. Мы снова слышим "это лишено смысла и невыгодно экономически".

Многострадальный Starfield

Всего пару недель назад, охарактеризовал игру как самый ожидаемый провал 2023 года... Веские доводы в эту сторону приведены мной в разборе от 1 марта 2023 года

Тыкнуть пальцем и узнать подробности

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Буквально через пару дней, вышел новый ШОК контент с расстрелом игры у всех на виду. Microsoft объявила дату выхода игры. И все бы ничего.... Но игра попадает под каток Marvel’s Spider-Man 2 и других блокбастеров этого года

Тыкнуть пальцем и узнать подробности

Но и это еще не все. Это первый и единственный релиз крупной игры от Microsoft за долгие годы... Игра позиционируется не просто как игра... Это System seller, который должен бустануть продажи консолей Xbox и увеличить приток подписчиков Game Pass... Но со сделкой по покупке Activision Blizzard она становится пятым колесом. Вся суть игры, ее эссенция, полностью противоречит заявлением Microsoft по сделке о самом громком слиянии в игровой индустрии. То есть, Фил "балабол" Спенсер должен рассказывать, как он за все хорошее и против эксклюзивных игр и в то же время, должен решать вопрос с продвижением подписочного сервиса и продажами консолей. Две разнонаправленные инициативы.

Митигация рисков

У любой крупной компании есть отдел, просчитывающий риски того или иного действия. Если дорогостоящий актер прыгнет с парашютом и разобьется, в какую сумму это влетит? А стоит ли так рисковать? Может проще оплатить работу дублера? Или вы берете кредит. С вас не просто так берут справку о средней зарплате. Банк рассчитывает, с какой вероятностью вы вернете долг. Эти же риски вкладывают, когда берете потребительский кредит и точно такую же сумму под залог имущества (во втором случае риски меньше и ставка по кредиту меньше).

А что с компанией Microsoft и ее игровым подразделением? На словах, Фил "балабол" Спенсер настоящий Д'Артаньян. Но как только вопрос ставишь ребром и требуешь зафиксировать все на бумаге, всплывают некоторые особенности. Все игры от внутренних студий в день релиза появляются в подписке Xbox Game Pass. Золотое правило? Его не устают повторять из раза в раз. Попробуйте в подписке найти игру The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вышедшую от внутренней студии Microsoft 11 ноября 2021 года.

Послесловие

Sony редко высказывается о сделке. Она всегда оставляет пространство для маневра. Если в прессу не просочилось, то можно обсудить и уладить спорный вопрос. И тут выходят сразу два момента. Microsoft всеми силами старается осветить происходящее, загоняя конкурента в угол. Судебное постановление - при спорных моментах, суд ВСЕГДА встает на сторону пострадавшей и ущемленной стороны. Microsoft надо ОЧЕНЬ сильно постараться, что бы убедить суд в свое правоте. Аргументы должны быть железобетонными. Но тут всплывают прошлые заслуги компании, когда Фил "балабол" Спенсер говорил одно, а на деле происходило противоположное.



