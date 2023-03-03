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Сегодня Xbox жизненно необходим системселлер, который будет продавать игровые консоли хомячкам. Нужен проект, который будет перевешивать чашу весов и не давать потенциальному консольному геймеру сделать ошибку и взять консоль от конкурентов. Долгое время таким проектом была Halo Infinite. Но с момента релиза игры прошло полтора года. Все кто хотел, уже купили ее. Ручеек новых поклонников иссяк и не хочет пополняться.

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Дисклеймер

Не являюсь поклонником игр от компании Bethesda. Данный вопрос рассматриваю исключительно с маркетингового позиционирования и процесса по привлечению новых адептов консолей Xbox.

Покупка ZeniMax Media

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21 сентября 2020 компания Microsoft объявила о приобретении материнской компании издательства Bethesda Softworks. По примерным оценкам сумма сделки встала в 7.5 млрд $. По этому поводу на официальном сайте Xbox появилась заметка "Приветствуем талантливые команды и любимые игровые серии от Bethesda в Xbox" и был приложен снимок. На котором одна единственная игра, не вышедшая на момент покупки. Нет ни Redfall, ни Deathloop, ни Ghostwire: Tokyo... Там нет The Elder Scrolls VI. Некоторые скажут, мол это название франшиз... Только Starfield в 2020 году была картинкой с презентации не более того. Она и сегодня не сильно далеко ушла.

Новое поколение консолей

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10 ноября 2020 стартуют продажи новых консолей Xbox series. Первый год продаж самый важный во всем жизненном цикле. В этот момент основными покупателями являются ярые фанаты платформы. Самые громкие. Самые шумные. Самые активные. Именно на этих людях формируется фанатское сообщество. Именно эти люди формируют общественное мнение и увеличивают продажи. Потакание таким людям - самый дешевый путь к успеху. Вот вам пример: "Почему PlayStation 4 выиграла в 8 поколении консолей"? Подавляющее число ответить: "У Sony великолепные внутренние студии, выпускающие отличные эксклюзивы". Вы ведь тоже так считаете? Фанаты вам внушили такую мысль. На самом деле плойка победила, потому что у нее бесплатный онлайн в бесплатных играх. Консоли - это "бомж" вариант для геймера у которого нет денег. Такие люди редко покупают больше 1-2 игр в год. А вот играть каждый день во что-то нужно. Борьба за фанатов - самое важное. Первый год - это самый важный год.

Halo Infinite

23 июля 2020 в рамках презентации “Xbox Games Showcases” был продемонстрирован игровой процесс топовой и всеми ожидаемой игры Halo. Сказать, что это был эпичный провал с маркетинговой стороны и заставил перенести релиз на целый год - ничего не сказать.

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Следя за тем, что творится с Microsoft, более чем уверен, она не планировала выпуска нового поколения консолей в 2020 году. Она не была готова и все ее поступки были спонтанными. Разработка крупной игры при хорошем финансировании занимает 3-4 года минимум. Halo Infinite явно разрабатывался под консоли 8 поколения. Hellblade II был продемонстрирован в 2019 году. Продемонстрировали БОЛЬШЕ чем просто гифку Starfield, но ролик явно готовили в спешке.

Хронология

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12 декабря 2019 года - анонссамой мощной консоли

январь 2020 года - первые живые фото Xbox series X, как часть рекламной компании

март 2020 года - блогеры разбирают макет консоли Xbox, как часть рекламной компании

июнь 2020 года - e3 2020 отменена из-за пандемии

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23 июль 2020 года - Microsoft проводит Xbox Games Showcase где насыпала белив и опозорилась с Halo

9 сентября 2020 года - за неделю до презентации в сеть была слита презентация Xbox series S

До покупки Bethesda у компании нет ни одного козыря в рукаве. Что-то исправлять нет времени. Все Белива, что уже можно было налить - были налиты. А тем временем у конкурента были показаны игровые трейлеры Demon's Souls/ Человек-паук/Astro’s Playroom/Ratchet & Clank/Deathloop/Ghostwire: Tokyo и ни когда-нибудь там, а с точной датой выхода.

Запах жареного

К старту новой консоли Microsoft не была готова от слова ВООБЩЕ. У нее не было ни одного тайтла, который мог бы привлечь внимание фанатов. Покупка Bethesda позволило начать игру в "Блеф" и интриги. Представители Microsoft скромно заявляли, что будущие игры от Тодда Говарда могут стать эксклюзивом экосистемы Xbox. Но это не факт. Они будут рассматривать данный вопрос в индивидуальном порядке. Но с большой вероятностью The Elder Scrolls VI и Starfield никогда не выйдут на PlayStation 5. Причем это активно начало муссироваться в октябре 2020 года. Перед началом старта продаж. Надеюсь никому не надо объяснять, что это был полнейший блефф и игра на мнение фанатов? Слова сказанные осенью 2020 года про игру, которая вряд ли выйдет до 2028.... То есть в течение 8 лет после высказывания?

Но ладно, древние свитки не герои этого романа. Это просто пускание пыли в глаза. Безнадежность и патовая ситуация заставляет Фила "балабола" Спенсера обещать многое. Всем и каждому. И таким обещанием на 3 года становится игра Starfield. Только есть небольшое НО. Точнее, очень жирное НО

В январе 2020 года разработку игры заморозили из-за недостатка финансирования. Надо понимать. И до этого момента игра не разрабатывалась ударными темпами. У Тодда Говорда не было денег. Игра не ушла далее концептов. Легла под сукно.

Во время повторного анонса была названа дата выхода игры. Исключительно для красоты. Изначально был нереальный срок выпуска крупной игры. Вы же помните, что в 20-21 году была пандемия и разработка игр встала? Но для продажи консолей нужно было что-то сказать и назвать. Starfield стал ЕДИНСТВЕННЫМ системселлером Xbox на несколько лет. Беливы они такие. Верьте в них

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У нас будет самый настоящий эксклюзив от Тодда Говарда. В день выхода он появится в подписке Game Pass. Покупайте консоли Xbox и вы сможете притронуться к шедевру уровня Древних свитков в день релиза. Ни одна презентация не проходила без упоминаний новой большой игры. При каждом удобном случае все говорили о предстоящем проекте. Опустим игровую презентацию, на которой нам ничего не показали. Эта игра не про геймплей. Это игра про огромный мир и миллион разных возможностей. И не важно, что игру перенесли без новой даты. Это самый лучший продукт в истории и он станет эксклюзивом Microsoft. Выйдет в подписке Game Pass в день начала продаж. И так 3 года подряд. Были упоминания S.T.A.L.K.E.R. немного говорили про Atomic Heart и Redfall. Но самой ожидаемой и часто цитируемой всегда оставалась Starfield. На ней всегда делали акцент. Разогревали ожидание геймеров. Настолько сильно подогревали, что бы он бежал в магазин и при виде PlayStation, не задумываясь брал Xbox. Доходило до того, что всевозможные "Xbox фанаты" в своих обзорах консолей всегда вставляют фразу "А еще на xbox выйдет Starfield в день релиза". Забавно... Это уже было год назад.

Подытоживая: в погоне за продажами консолей, Microsoft подняла градус ожидания игры гораздо выше, чем следовало.

Что такое игры от Bethesda?

У современных геймеров неимоверно короткая память. Понятие "Игры Bethesda" у них сидят в подкорке и ассоциируются "Это хорошо". Но, почему это хорошо? Отвечаю - потому что к ним существуют сотни тысяч модификаций. Вокруг этих модификаций существуют сотни тысяч фанатов. Они боготворят эти модификации. Вся история The Elder Scrolls - это история постоянной модификации и улучшения игры. Вся популярность строится вокруг фанатов, что добавляют и пользуются разными модификациями. Это самая модифицируемая игра в истории. Круче может быть только Minecraft. Без модификаций игра превращается в Fallout 4 или Fallout 76. Красиво. Интересно. Не для всех.

Проблема игр от Тодда Говорда

Skyrim вышел 11 ноября 2011 года. Давно и многие не помнят. Это была самая забагованная игра на момент выхода. За 5 лет ее допилили до удобоваримого состояния. Но она до сего дня остается крайне кривой во многих аспектах. Надеюсь никому не надо рассказывать, что чем больше игра и ее масштаб, тем больше проблем? А по поводу Starfield можно и не сомневаться, Кибербаг 2077 был легкой и непринужденной шалостью.





Хайп

Чем громче релиз, тем больше "контент криэйторов" будут зарабатывать на нем. Чем больше багов и недостатков будет найдено, тем сильнее будут раздувать скандал. Сделать из мухи слона? Если это принесет пару сотен лишних просмотров, то с превеликим удовольствием. Современная индустрия построена на громких заголовках. Вы же помните игру от одной небольшой польской студии? Игра была почти работоспособна. Но скандал раздули до небес. Потому что это приносит деньги. Чем громче движ, тем толще шутки.

Авралы в разработке

Об этом ни кто и нигде не говорит. Сливов и инсайдов нигде нет. Лишь легкие упоминания об увольнении некоторых сотрудников и проблемах с разработкой. Ничего серьезного... У Xbox нет ни одного крупного проекта на релиз. Ей важно побыстрее выпустить хоть что-то в продажу. Провал Halo Infinite, неготовность к новому поколению консолей и конкуренцию заставляют поторапливать разработку игры. Она нужна была ВЧЕРА.

Они любили друг друга долго и счастливо

Скандал с Кибербаг 2077 был мелкими разборками где-то на периферии. Игра не была системселлером и ее не продвигали как "Главный эксклюзив платформы". Ради нее ни кто не шел в магазин за консолью. Тут в одном месте встречаются "Фирменный багодром от Беседки", "Подогретые ожидания пользователей", "Многолетние беливы" от Фила "балабола" Спенсера, современное комьюнити "Хайпожеров" и чистое поле релизов от внутренних студий. Дичайшая смесь, готовая для взрыва. И уже не имеет значения, на сколько большой и проработанной будет игра. На сколько она будет вылизана и отточена. Все готово к огромнейшему Бадабум.

Послесловие

Где-то в этом месте надо поговорить про работу PR отдела Microsoft. Сравнить его с умелыми специалистами из CD PROJEKT RED. Мое почтение перед поляками. Они отлично справились со скандалом. Наобещали всего. Поговорили с кем надо и утрясли все шероховатости. В таких акробатических этюдах Фила "балабола" Спенсера и его помощниках у меня большие сомнения



