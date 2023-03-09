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Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей

Фил Спенсер и Тодд Говард официально объявили дату выхода многострадальной Starfield... Яркий мастер класс по сливу самой долгожданной игры Xbox в унитаз
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Дата выхода Starfield 6 сентября 2023 года. Мы не будем гадать, перенесут релиз на более позднюю дату или нет. Это дело астрологов и медиумов. Нас интересует сам факт выхода проекта и его дата

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Предисловие

Для начала стоит понимать: Starfild - это системселлер консолей Xbox. Движущая сила. Его основная задача - увеличить число проданных консолей Microsoft. Как и любой большой проект, он является маркером качества и перспективности будущих финансовых вложений. В мире компьютерных игр ни чего не берется из ниоткуда. Назначая дату выхода учитывается огромнейшее число факторов. Причем, качество и работоспособность стоят далеко не на первом месте. Вспоминаем всеми любимую Cyberpunk 2077. Выход игры обусловлен праздничной распродажей. Именно в этот момент наиболее высокие продажи. Компания пошла на репутационные потери, только бы выйти в предпраздничные дни и стать самой желанной покупкой на праздники. Игру нельзя было перенести на пару месяцев, так как продажи бы резко упали. Так же и с игрой Starfield.

11 ноября 2022 года

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Первоначальная дата выхода игры. Это самый пик и самое удачное время для старта продаж. Но у этой даты есть некоторые особенности. Ни вы один хотите получить максимальные барыши. За 3 недели до "Дня благодарения" выходят самые сильные и конкурентноспособные тайтлы, готовые покорить кошельки пользователей. У игр выходящих в период с 20 октября по 12 ноября есть одна особенность. Первые 30 дней продаж самые топовые. Через 30 дней начинаются новогодние распродажи и народ снова "бустит" прибыль, покупая самые известные и нашумевшие тайтлы. То есть, игра попадает сразу под 2 самых топовых всплеска продаж. И тут есть еще одна хитрость. Об игре не должны успеть забыть между стартом продаж и новогодними праздниками. Вспомним Horizon Forbidden West вышедшую 18 февраля 2022 года. Отличная игра, о которой моментально забыли 25 февраля, когда вышел Elden Ring. Вроде, отличный эксклюзив... Но игры исчезла из новостной повестки сразу, как вышел другой первоклассный тайтл. По этому, между стартом продаж и подарками под елочку стараются выдержать специально выверенную паузу. 11 ноября 2022 года была аккуратно рассчитана и выставлена с той самой паузой.

System seller

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Многие смотрят на игры от Microsoft и от Sony, как на проекты, на которых компании хотят заработать денег. И это от части так. Но основная задача таких проектов - это продать вам консоль. Устройство, где платформодержатели будут забирать 30% с каждой транзакции. Что превышает доход от продажи Эксклюзивов в несколько раз. 

BACK TO SCHOOL

Период в торговле, когда большинство домохозяйство готовятся к учебе. Покупают компьютеры, школьную форму, книжки, тетрадки и прочее. Не только к школе, но и к колледжам, университетам. Это период с середины августа до середины сентября. Торговые сети наживаются на обычных гражданах... У граждан, по большей части, не остается денег на другие покупки, за рамками описанной подготовке к учебе. Это мертвый сезон для выпуска компьютерных игр. В эти дни могут выходить либо самоубийцы, либо маленькие инди проекты.

Marvel's Spider-Man 2

Ни у кого нет ни единого сомнения, что игра от Sony будет топовым проектом. Первая часть разошлась в 24 млн экземпляров. Дополнения Marvel’s Spider-Man: Miles Morales в 10 млн копий. Данные без учета продаж в Steam.  Продажи новой части будут феноменальные и побьют рекорды предыдущей части. О ней будут говорить много, часто и везде. С помощью этой игры PlayStation 5 будут разлетаться как горячие пирожки. Отличнейший System seller от японской компании. Но тут важна дата выхода игры. Это рождественский сезон 2023 года. Игра будет помогать продавать консоль и конкурировать в магазине с другими подарками под елочку. Игра убьет любые продажи и любой хайп вокруг Starfield. Фил "балабол" Спенсер знает это и не хочет ввязываться в спор с таким тайтлом

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Рождественская распродажа

Три недели перед новым годом. Три недели, за которые продается самое большое число консолей в году. Самое жирное время, о котором мечтают все издатели. Самый лакомый кусочек. Кто смог оккупировать этот период, тот и будет снимать все сливки. Microsoft официально уходит с этого пиршенства. Что бы не конкурировать с Marvel's Spider-Man 2 она переносит свою ТОП игру на более ранний период. Перед рождественскими распродажами идут сессионки в лице Call of Duty  и Fifa, с которыми компания так же не хочет конкурировать.

6 сентября 2023 года

Фил "балабол" Спенсер официально и громогласно объявил, что главный продукт на 2023 год не способен стоять в одном ряду с мастодонтами индустрии. Громкие имена затопчут творение Тодда Говорда и ни кто не заметит самый амбициозный проект, о котором так долго говорили. Игру сливают в мертвый сезон, когда внимание к игровой сфере минимально. Такой поступок можно объяснить лишь одним - от игры избавляются, как от неудачного продукта. Пиар за три года до этого сделал все, что бы хоть как то увеличить продажи консолей и на этом точка.

Starfield

Многие пользователи думают, что это как Skyrim, только в космосе. Но спешу вас разочаровать. Это игра как Sea of Thieves. Сотни маленьких дополнений на пустой скелет в ближайшие 5 лет. Игру будут наполнять контентом как в Grounded  или Minecraft Dungeons. Великое имя Тодда Говорда будет размазано тонким слоем на миллион сизенпассов, выкачивая деньги из фанатов

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Послесловие

Скажи мне, кто твои друзья и я скажу, кто ты. Скажи, когда выходит игра, и я отвечу, какое будущее ее ждет. Печальная новость и рухнувшие ожидания. Microsoft уходит с новогодней распродажи. Ей не чего противопоставить конкуренту. Более того, она сливает свой главный тайтл за последние 5 лет в унитаз, выкатывая его в мертвый сезон. Сказать, что все печально - это ничего не сказать. Нет.... Конечно есть еще вариант. Игра на 11 из 10 на кончиках пальцев и имеет громаднейший потенциал. На столько сильный, что о ней будут говорить 3 месяца подряд с момента выхода и до подарков под елочку. Вы в это верите?


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Теги

cyberpunk 2077 starfield sea of thieves horizon forbidden west marvel&#x27;s spider-man 2 system seller
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