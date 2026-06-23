Я рациональный человек. На любую вещь смотрю под углом выгоды и целесообразности. Релиз и первые обзоры Steam Machine в моей душе вызвали истерический смех и напугали до чертиков. Базовое игровое устройство с минимальной производительностью за $1049 и чуть более продвинутый вариант за $1428 до уплаты налогов – безумие и глупость. Или нет? Гейб Ньюэлл что-то знает, но не хочет афишировать? Краткий обзор нового устройства Valve с экономической точки зрения.

Источник: Пресс-релиз верфи Oceanco. Основатель Valve Гейб Ньюэлл на фоне мегаяхты Leviathan

Предисловие

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«Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?» В. В. Маяковский

Steam Machine за $1500 – это мусор для эстетов с минимальными потребительскими качествами. Выпускать подобное на рынок, где существуют игровые ноутбуки и телевизионные приставки, равносильно преступлению против геймеров. У данного товара нет ни единой причины для существования. Жесточайший удар по имиджу и репутации. Гейб Ньюэлл из спасителя обычных геймеров в один момент превратился в корпората, сосущего последние копейки.

А что, если это новая реальность, и гаджет от Valve лишь первая ласточка в череде надвигающегося коллапса потребительской электроники?

Apple MacBook Neo за $600

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Немного отклонюсь от существующей темы, так как вопрос со стоимостью оперативной и постоянной памяти коснулся всех производителей. И вот существует огромная яблочная корпорация, что не была замечена в лояльном отношении к своей аудитории. Одно из самых жестких и жадных предприятий с тотальным контролем всего и вся. В марте 2026 года она выходит на рынок бюджетных ноутбуков с интересным предложением. Начинку топового смартфона поместили в корпус ноутбука.

Источник: Пресс-кит Apple. Ноутбук MacBook Neo 2026 в расцветке Citrus

В базовой версии 8/256 устройство отдают за $599 с возможной рассрочкой на 12 месяцев.

В расширенном варианте 8/512 цена поднимается до $699.

Если нужна большая производительность, то за $999 можно ухватить MacBook Air 16/512 на M4.

Для тех, кто далек от мира железа: топовые iPhone 16 Pro год назад уже отлично тянули современные AAA-проекты. Это не полноценные игровые устройства, но за $600 дают прикурить огромному флоту бюджетных гаджетов. Пример того, что с рынком памяти не все так однозначно.

Источник: Медиа-кит Capcom. Демонстрация работы игры Resident Evil 4 на базе процессора Apple A18 Pro.

Steam Machine против игрового ноутбука

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У детища Дядюшки Габена есть существенный недостаток в лице ограниченных возможностей апгрейда. Оно ближе к ноутбукам, чем к стационарным устройствам. Только последние являются законченным гаджетом, и к ним не надо докупать монитор, клавиатуру, колонки, бесперебойник.

Зайдя в любую крупную розничную сеть электроники, по щелчку пальца можно найти сотни вариантов более привлекательных предложений. Ниже скриншот, где единственная рамка для отсева – это цена от $800 до $1100. Абсолютно все высветившиеся предложения будут интереснее нового творения Valve. Готовые к использованию.

FPS на вложенный рубль

Главная забава всех пользователей персональных компьютеров – это сравнение потраченных денег и полученной выгоды. Пока консольные геймеры просто играют в игры, поклонники Steam тестируют различные бенчмарки. И в этом месте раскрывается тотальный провал Steam Machine. Можно очень долго обсуждать недостатки Windows и ее разгильдяйство, но нет ни единого варианта, при котором детище Габена с передовой SteamOS за озвученный ценник смогло бы конкурировать.

Источник: Официальные пресс-релизы Sony Interactive Entertainment

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Философия любого открытого формата заключается в конкуренции, и больше всего она выражена в Steam. Удобство, скидки, региональные цены – все для народа, для обычных геймеров. И 22 июня 2026 года что-то произошло.

Оказывается, грабительские 30% комиссии с игр – это не случайность и дань традициям, а тотальная жадность.

Зачем и кому нужна Steam Machine

Прямо сейчас идет ажиотаж вокруг устройства. Большой инфоповод, и крупные блогеры с удовольствием купят гаджет по любой цене. Учитывая огромный рынок контента, первая партия моментально разлетится среди коллекционеров и людей, зарабатывающих на обзорах. Цена в данном разрезе не имеет значения.

В большинстве отзывов будет: «Приемлемо, но хотелось бы дешевле». Подавляющее число зрителей услышит лишь «приемлемо».

Источник: Официальный сайт Valve Hardware / Steam

Проба пера и прощупывание аудитории

У меня есть четкое и явное ощущение, что Дядюшка Габен упустил момент с закупкой комплектующих, а когда узнал себестоимость в новых реалиях, убежал на свою новенькую 300-метровую яхту.

Встал вопрос: «Отказываться от выпуска устройства» или «Запустить маленькую партию для бета-теста». Обкатать операционную систему на новом устройстве, выявить недостатки концепции, узнать предпочтения аудитории. Тираж в 20–30 тысяч моментально разлетится среди лояльной аудитории за любые деньги.

А если что-то пойдет не по плану – никто не запрещает снизить стоимость и отдать устройство на скидках.

Сторонние производители железа

У меня есть стойкое ощущение, что Steam Machine создана не для конечного массового потребителя, а как концепция для других производителей железа. Вот вам спецификация – вот рабочий пример. Создавайте. Оптимизируйте. Инфраструктура готова. Аудитория есть. Виш-листы заполнены до отказа. Или нет. Или глупость без понимания рынка. Из дня сегодняшнего нет ни единого аргумента, чтобы оправдать выход подобного гаджета за подобную стоимость.

Источник: Официальный сайт ORIGIN PC

Независимость Steam и противостояние Microsoft

Безумие и глупость с точки зрения потребителя меняют свой нарратив в разговоре двух корпораций. С релиза Windows 8 и появления Games for Windows – Live ларечек Valve на рынке цифровой дистрибуции превращается в наседку на курьих ножках. Бесправную и явно уязвимую контору. У дельцов в высоких кабинетах нет принципов и лояльности – только деньги. Если можно под себя подмять какой-то бизнес, это будет осуществлено любыми средствами.

Steam – это гигантская платформа, которая не контролирует свою среду обитания. А еще – это лакомый кусочек для поглощения. Подобное мы уже наблюдали в 2012 году с выходом UWP-приложений и привязкой к Microsoft Store.

«Это все Xbox» и угроза независимым магазинам

С приходом Аши Шарма слоган, разработанный Сарой Бонд, исчез из упоминаний, но концепция никуда не делась. Поменялась вывеска, но суть осталась прежней. Скажу больше – Microsoft активно развивает тему.

Посчитайте, сколько раз упоминается Xbox на слайде Microsoft. А что со шрифтами? Чувствуете, что «Это все Xbox» куда-то исчезло? Steam в глазах новой инициативы – это маленький ларечек на отшибе.

Источник: Цифровой магазин Xbox Store. Новый раздел маркировки совместимости игр Xbox Handheld на примере Gears of War: E-Day.

Послесловие

Мне не нравится стоимость нового устройства. Она не нацелена на обычного геймера и тем более никак не связана с экономным подходом к потреблению контента. Это устройство для других корпораций. Поддержите Steam и постройку новой яхты для Гейба Ньюэлла или прогнитесь под Microsoft.