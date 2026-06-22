Не всё то золото, что называется Xbox. Microsoft – контора предприимчивых людей, готовая пойти на всё ради прибыли и не сказать вам, на чём сэкономила. Если вы не видите разницы, то ничего не потеряли. Но разница есть. Она значительная. В одной и той же коробочке лежат абсолютно разные устройства. Существует несколько разновидностей Xbox Series S с разными потребительскими свойствами. Но корпорация предпочитает об этом не распространяться. Сегодня собрал всю имеющуюся у меня информацию в одном месте.

Источник: Промо-фото консоли Xbox Series S от Microsoft

Предисловие

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Этой осенью выходит Grand Theft Auto VI, и релиз будет только на игровых консолях. Брать старшую модель ради одной игры финансово нецелесообразно. А вот обратить свой взор на младшее устройство со вторичного рынка – приемлемый вариант для экономных геймеров.

Источник: Иллюстрация к игре Grand Theft Auto VI от Rockstar Games

Прямо сейчас сложилась интересная ситуация. Xbox Series S превратился в кусок бесполезного пластика, и его отдают по цене устройств прошлого поколения. Ненужный гаджет на вторичке получает скидку в 40–50% от цены магазина. Учитывая, что гаджеты надёжные, с повышенным сроком службы, предложение более чем занимательное. Естественно, если вы хотите поиграть в одну конкретную Grand Theft Auto VI. Для всего остального устройство сомнительное и требует более глубокого анализа.

Ошибка DNS и серый импорт

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Я живу в Беларуси, и у нас никогда не было официальных устройств. Абсолютно все агрегаты привезены из сопредельных регионов без сертификации. За долгие годы не встречал консолей с ошибками подключения к серверам Microsoft, и вопрос с данной проблемой для меня неактуален. Но в России регулярно слышу истории про неправильную работу гаджета и сбои при работе с онлайн-сервисами.

Зашёл в отзывы к устройству в крупных сетевых магазинах и не увидел массовых возвратов и жалоб на данное обстоятельство. Для меня эта тема – тёмный лес, и достоверно подтвердить её на личном опыте не могу.

Нюанс стоит учитывать при покупке Xbox Series S. Касается устройств, ввезённых в Россию после марта 2022 года. Смотрится по наклейке на консоли с датой выпуска. Либо ищется значок EAC.

Будет ли ошибка на устройствах с правильной датой, но без значка, мне доподлинно неизвестно.

Модельный ряд Xbox Series S

Xbox Series S (512 ГБ) Robot White – стандартная и самая распространённая версия. На барахолках в 99% случаев будет только данное устройство.

Xbox Series S (1 ТБ) Carbon Black – чёрная консоль с расширенным хранилищем. Поступила в продажу в конце 2023 года. Спорное устройство, так как отдавалось по цене Sony PlayStation 5 Digital Edition.

Xbox Series S (1 ТБ) Robot White – странное устройство в корпусе базовой модели, но с расширенным хранилищем. Ни разу не встречал. Появилось в конце 2024 года.

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Прямо сейчас на вторичном рынке стоимость колеблется от $200 до $300. Нюанс состоит в том, что никто не разбирается в вопросе, и под одну стоимость подпадают все варианты игровых гаджетов. Обыватель покупает по принципу «самый дешёвый вариант», а в тонкости никто не вникает.

Главный обман Microsoft в своих консолях

У платформодержателя нет ревизий устройств. Абсолютно все Xbox Series S в потребительском сегменте идут под маркировкой Model 1883. На номер не влияет ни цвет, ни объём, ни внутреннее содержание. Отличить один вариант от другого по официальному номеру невозможно. Иногда встречается еще специфическая Model 1881, но в рознице её не бывает.

Для примера, у японской корпорации только ревизий вышло 5 штук. Посмотрел номер и точно знаешь, что внутри и на какие потребительские характеристики стоит рассчитывать.

Три ревизии Xbox Series S

Microsoft не сидела сложа руки. Она удешевляла свои устройства и упрощала схемотехнику. Как в старом анекдоте про старушку-процентщицу.

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Отличить ревизии можно только по дате выхода, серийному номеру или на весах. Думаю, вам на вторичном рынке никто не будет взвешивать устройство, вы не будите пробивать каждый номер и остаётся смотреть только дату.

Базовая и самая лучшая ревизия XsS

Именно на неё больше всего обзоров. На старте поколения все специалисты разом бросились изучать гаджет под микроскопом и рассказывать, насколько он божественен и идеален. В сети сотни роликов, фотографий и прочего консольного контента связаны именно с этой ревизией. Выпускалась примерно со старта продаж и до августа–сентября 2022 года.

Единственный минус – уже пять лет трудится не покладая рук. Так как само устройство повышенной надёжности, на срок службы я бы не обращал внимания.

Вторая и самая неудачная ревизия XsS

Жёсткое удешевление по всем направлениям. Самое существенное – обрезание системы охлаждения, рост температур и повышение шума на 2–3 дБ. С теоретической точки зрения «здесь и сейчас» устройства идентичны, только свежая ревизия на пару градусов горячее и немного шумнее.

Выпускалась примерно с августа–сентября 2022 года до сентября 2023 / сентября 2024 года.

А вот если смотреть с практической точки зрения – большие обороты кулера быстрее изнашивают вентилятор и сильнее забивают его пылью. При прочих равных вторая ревизия потребует более частого обслуживания. Некритично, но неприятно. Для меня существенный момент, для вас...

Переходная ревизия консолей XsS

Примерно в ноябре 2023 года на рынок поступает Xbox Series S (1 ТБ) Carbon Black с одной особенностью – в консоли изменили техпроцесс изготовления чипа. С относительно горячего 7 нм перешли на прогрессивный 6 нм. Устройство стало более холодным и тихим. Отличный гаджет со своими особенностями.

Но параллельно выпускались Xbox Series S (512 ГБ) Robot White. И в период с сентября 2023 по сентябрь 2024 года попадаются оба варианта устройств. Удешевлённые второй ревизии и обновлённые третьей ревизии. Так как информации по устройствам очень мало, я не могу точно ответить на вопрос про ревизии и особенности в этот период. Есть оба варианта.

Третья спорная ревизия XsS

В сентябре 2024 года выходит Xbox Series S (1 ТБ) Robot White. Именно в этот момент все устройства в полном объёме получают новые характеристики. Свежий технологический процесс, новая система охлаждения и снижение потребления электроэнергии на 20%.

Источник: Фотография разобранной системы охлаждения Xbox Series S от Austin Evans

Это самая холодная ревизия из всех. Устройство кушает в пике до 85 ватт против 110 у старой. Но Microsoft еще дополнительно упростила систему охлаждения. Насколько существенно данное обстоятельство повлияло на потребительские свойства, трудно ответить. Слишком мало информации и сравнительных тестов.

По субъективным ощущениям устройство расположилось ровно посередине между предыдущими ревизиями. Максимальное удешевление всего и вся с одной стороны и пониженные требования к качеству – с другой.

Послесловие

Xbox Series S сегодня остаётся самым дешёвым входным билетом для знакомства с самой ожидаемой игрой десятилетия. Прямо сейчас стоимость гаджета на вторичном рынке находится на историческом минимуме. В период новогодних распродаж и ажиотажа вокруг нового творения Rockstar Games ожидается космический рост спроса на все игровые приставки, способные хоть как-то запускать главный релиз этой осени. Выбор сегодня – это спокойствие завтра.



Для себя остановил бы выбор на первой ревизии до марта 2022 года без каких-либо подводных камней и с максимальным качеством. На второе место поставил бы самые свежие гаджеты с пониженным энергопотреблением, а переходные устройства брал бы в последнюю очередь. Конечно, речь идёт только про устройства с одинаковой стоимостью. Переплачивать лишние пару тысяч – уже дело каждого отдельного геймера.