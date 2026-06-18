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Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос

Пока одни рассказывают сказки о великом будущем Xbox, другие запасаются попкорном и наблюдают, чем закончится этот спектакль.
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Нам не нужны «Игра престолов» или «Аркейн 2» – шоу под названием «Xbox возрождается» будет интереснее любого бестселлера. Суета и подковерные игрища в стане крупнейшей IT-корпорации сродни выдающемуся триллеру – с кучей роялей в кустах и неожиданными поворотами. Назначение Аши Шарма на пост рулевого тонущего корабля удивляет своей беспомощностью и прогрессивным мышлением. Сочетание несочетаемого с далеко идущими последствиями.

Источник: AI-generated artwork

Предисловие

Забавный факт – в середине апреля я ввел понятие «первые сто дней руководства» как точку контроля над происходящими событиями в Xbox. В первых числах июня закрепил данный тезис как удобное «мерило» прогресса.

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На сто седьмой день данный тезис массово появился в общественном поле. Стоит уточнить, что в Microsoft и публикациях, связанных с ней (например, с приходом Фила Спенсера), он никогда не использовался. Тут же фраза замелькала с завидной регулярностью.

На самом деле в сети можно найти много «совпадений», где опубликованное на overclockers.ru с завидной регулярностью уходит в обиход. Но меня сегодня заинтересовал другой момент. Я узнаю в действиях Аши Шарма «Пожинателя душ», что ведет свою жатву на разлагающемся теле бренда Xbox. Критически важное наблюдение, о котором вам стоит знать.

Шон Лейден смеется над руководством Xbox

Бывших поклонников PlayStation не бывает. Если ты влюбился в бренд и он тебя не подводит, то эта любовь – до конца мироздания. Шон Лейден любит потроллить игровую индустрию острыми замечаниями, но часто свои высказывания он подкрепляет аргументами. Буквально вчера «бывший» снова проехался катком по Xbox и указал пальцем на слона в комнате. Забавно, что подобного не замечают другие крупные CEO.

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Microsoft допускает самые базовые ошибки в руководстве и продвижении своего игрового направления. Самая главная из них – противоречие слов и дел. Наиболее наглядным примером в последнее время стала отмена игры Gears of War E-Day для игровой консоли Sony.

Если верить утверждениям Тома Хендерсона (сидит на зарплате у Xbox), то бюджет новой игры превышает $400 млн. Для осознания данной суммы – для ее окупаемости нужно разойтись тиражом чистыми продажами в 6 млн экземпляров. Самая популярная Gears of War 2 на пике могущества и без подписки Xbox Game Pass разошлась тиражом в 6,8 млн копий.

Самое интересное в этой истории – портирование игры занимает 6–12 месяцев. То есть был коллектив, который отработал объемный отрезок времени, и его творение в последний момент отправили в мусорку. А теперь вспоминаем, что Microsoft планирует провести жесточайшие сокращения в обозримом будущем.

Цепочка действий. Небольшой коллектив занимается портированием игры. За месяц до релиза порт отменяют. Корпорация недобирает денег на свой имиджевый проект. Коллектив, занимавшийся портированием, увольняют. Часть основной студии-разработчика сокращают. И подобное встречается регулярно.

Темный жнец в эпоху Ереси

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Эпоха Фила Спенсера запомнилась огромным объемом «лапши» и «красивых обещаний». Первые десять лет руководство Xbox активно поддерживало мифы, будто Дон Мэттрик погубил игровое направление, а они – рыцари в сияющих доспехах, спасающие индустрию. Десять лет «красивых сказок» о светлом будущем. Вся история Широкого Фила строилась вокруг мифа о «спасителе», а профильные средства массовой информации активно его поддерживали.

Осознание Ереси для большинства пришло в момент релиза Redfall. Именно тогда геймеры сняли розовые очки и увидели всю катастрофичность происходящего. Столько лет жесточайшего обмана и – разрушение репутации бренда подошло к концу.

Аша Шарма в рыцарских доспехах и на коне

Я уже говорил ранее, что под Фила Спенсера начали активно копать еще два года назад. Но особенно ярко это было заметно осенью 2025 года, когда в крупных СМИ появились публикации о неудовлетворительных показателях Call of Duty. Конфиденциальные цифры, о которых не болтают за пределами офиса. Сверхчувствительные данные, за слив которых можно попасть под уголовную статью.

В конце октября Сара Бонд отчитывается об отличных показателях подписочных сервисов, а на следующий день поднимают цену с $20 до $30. Явное антипотребительское действие, где «козлом отпущения» становится сладкая парочка. Для тех, у кого короткая память, напомню, что в 2021 году глава Xbox пытался поднять стоимость подписки. И свое решение отменил моментально, а для успокоения «масс трудящихся» бесплатно раздал Gears 5.

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Но у нас зеркальная ситуация из 2013 года. Предыдущее руководство наворотило дел, а новый человек пришел все исправить. Спасительница «бренда Xbox».

Назначение Аши Шарма на пост главы Xbox

Долгое время считал, что это нелогичный и совершенно неправильный шаг. Человек, далекий от игровой индустрии, не сможет исправить то, в чем совершенно не разбирается. Но последние события показали свет в конце туннеля. Вопрос с назначением состоял не в том, кого назначили, а в том, какие последствия это может иметь. Что есть у Аши Шарма и чего нет у Фила Спенсера, кроме гендерных различий?

Ответ очень прост – нет эмоциональной привязанности к сотрудникам. Она человек со стороны и может без сожаления и упрека устроить «тотальный бадабум» и снести все под ноль. Для человека, не завязанного на индустрии, нет различия между «художником», «инженером» или «специалистом» – всех уволить.

Созидание через хаос

Чтобы создать новый мир, сначала нужно разрушить старый. В антикризисном управлении, чтобы спасти компанию, увольняют абсолютно весь персонал. Оставляют лишь специалистов среднего звена – костяк. Именно эти специалисты будут подготавливать свои кадры под себя и на их базе строить новое будущее.

При таком подходе не будет фразы: «Я старался, но тот человек плохо работал, и я не смог исправить его метаморфозы». Все будет с чистого листа. Будут ответственные, что контролируют вопрос от корки до корки. Специалист будет отвечать за все. Если кто-то в цепочке прокололся, то специалист виноват, что нанял не того человека. Не будет перепихивания ответственности с одного на другого и оправданий в духе: «Я был против данного сотрудника, и он накосячил. Я не нанимал его, и с меня взятки гладки».

У меня нет гарвардского образования и информации из внутренней кухни Xbox, но вариант «спалить все к чертям и построить с нуля новый мир» выглядит наиболее перспективным и адекватным развитием событий.

Вопрос лишь в том, захотят ли в руководстве Microsoft пойти на радикальные меры или будут тянуть «резину» и пытаться исправлять то, что не работает.

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microsoft xbox playstation васютин игровая индустрия фил спенсер microsoft gaming аша шарма консольный рынок игровое подразделение xbox
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