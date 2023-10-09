На барахолках часто вижу объявления из разряда: "Продам GT 1030, всего 1 год б/у, пару недель назад обслуживал в сервисном центре и поменял термопасту. Холодная и тихая". На вопрос: "Зачем ее обслуживать, если она холодная и тихая"? Следует ответ: "Для профилактики". Как человек с наметанным глазом, скорее поверю в "сгорела при скачке напряжения", чем "для профилактики". И сегодня решил провести тесты видеокарты, которую "надо отпрофилактировать" во все кристаллы.

Предисловие

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С незапамятных времен существует правило: "Работает? Не трожь!". Но каждый раз встречаюсь с одним и тем же. Шаловливые ручки лезут туда, куда не следует без понимания всего происходящего. Буквально неделю назад рассматривал Geforce 980ti с перегревом. Отличная карта доходила до 95С в нагрузке и завывала, сбрасывая частоты в ноль.

Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация

Хозяин не смог подобрать правильную толщину термопрокладок и чип не плотно прилегал к системе охлаждения. Эффективность охлаждения упала и появились косяки. Вариантов миллион, а пример приведен для наглядности.

Охлаждение видеокарт

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Существует 2 категории компаний. Одна выпускает видеокарты, вторая занимается системами охлаждения. На первый взгляд может показаться, что они преследуют одну цель, но это не так. Когда изготовитель дает гарантию на свою видеокарту в 3 года, он рискует стоимостью устройства в 500$ и своей репутацией. Когда изготовитель термоинтерфейса выпускает свою продукцию - он не рискует ни чем. Маленький нюанс с далеко идущими последствиями. В одном случае никто не будет экономить на копеечных компонентах, в другом - можно поменять состав через пару лет и никто не заметит.

Инженеры, что разрабатывают охлаждение, подготавливают к реализации партии из миллионов экземпляров дорогостоящего оборудования. Экономия "на спичках" может обойтись убытками в сотни миллионов долларов и разрушенной репутации. Мало кто вспомнит, но в 2007 году компания nVidia выпустила на рынок видеокарты 8000 серии. Экономия на спичках была такой, что Apple и Sony отказались в дальнейшем использовать видеокарты Geforce в своих ноутбуках и моноблоках и ушли под крыло Radeon. Контракты на сотни миллионов долларов из-за неправильных расчетов и использования неправильного припоя.

Современные производители видеокарт закладывают огромный запас прочности. Он касается не только схемотехники, но и всего, что касается охлаждения. Попасть на гарантийное обслуживание - попасть на большие деньги.

GeForce GTX 980 GAMING 4G

Технические характеристики можно описать в пару строк:

Максимальное потребление 178w (вместо 160 по дефолту)

Куплена в январе 2017 года

Питание 2*8 PIN

Заводские пломбы нетронуты

среднебюджетный вариант

использовалась для игр активным пользователем

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Фотографии кликабельны и имеют высокое разрешение для удобства изучения.

С моей стороны произведена очистка пыли без вскрытия и снятия пломб. На сегодняшний день карта отработала 6 лет и 10 месяцев. Показательный пример для изучения.

Это та самая видеокарта, что решила умереть при очередной модификации BIOS, о чем рассказывал ранее

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Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS

Первый тест в Furmark

Так как видеокарта повела себя непредсказуемо, включил щадящий режим, проверить на стабильность и прочие выкрутасы. Температура застыла на 66С, а overboost зафиксировался на 1410 MHz (при паспортных 1317MHz) в таком режиме карта отработала несколько часов, так как не понял причину сбоя.





Тест в Superposition benchmark

У карты отредактированы частота самой карты (+80 по ядру) Частота памяти (+2*500) Частота Overboost (+160 по ядру). Питание и потребление не трогалось. После 5 прогонов, на последней стадии (14 сцена из 17) Карта прогрелась до 73С и все еще держала частоты выше заводских. Никакого перегрева или тротлингу.

Подобные же тесты провел в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Там температура не доходила до 70С и удерживала повышенные частоты 1420++ Mhz. Звук вентиляторов - ровный. Без скачков и завываний. Система охлаждения медленно разгонялась и так же медленно замедлялась.

Итоги теста видеокарты. Для "диванных экспертов" уточняю - нас интересует максимальная температура, которую зафиксировал тест. Реальное использование видеокарты в домашних условиях.





Официальный сайт Nvidia

У каждой видеокарты на официальном сайте есть спецификации. Для видеокарты Geforce GTX 980 максимально допустимая температура является 98С. Это порог, при котором включается "тротлинг" и карта работает ниже официально заявленной производительности.

То есть, при нормально использовании, еще существует запас в 25С цельсия и это после 7 лет использования без профилактических работ. И тут возникает вопрос - как такое возможно?

Высохшая термопаста

Уже делал краткий разбор состава некоторых термопаст. В подавляющем числе случаев они состоят из 3-х ингредиентов:

Связующее вещество - жидкий силикон 20-30%

Рабочее тело - оксиды металлов 70-80%

Присадка - антислеживатель 1-2%

КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих

При "высыхании" из состава испаряется силикон. Суть вопроса состоит в том, что эта субстанция является теплоизолятором и не проводит тепло. При ее уменьшении свойства интерфейса изменяются минимально. Рабочее тело, в виде оксидов, никуда не исчезает и продолжает быть РАБОЧИМ. Изменения происходят лишь в момент разрыва кристалла и медной пластины, сухой порошок рассыпается и появляются полости с воздухом. ДО вскрытия, порошок находится в том же состоянии, что и при нанесении. Исключения возможны, если видеокарта подвержена сильной вибрации... Но в данном случае, термопаста - это последнее о чем у вас будет болеть голова.

Послесловие

Регулярно исследую просторы барахолок и очень часто встречаю фразы:

"Почищена перед продажей"

"Обслужена"

"Поменял термопасту"

"Чистил раз в пол года"

"Регулярно проводил профилактику"

И так далее

Среди моих знакомых найдется максимум пять человек, что знают о такой процедуре, как замена термопасты. А регулярно ее не проводит ни один. Чистка от пыли - это профилактика, а разбор устройства - членовредительство. Возникает вопрос - что за пандемия? Это карты после ремонта со вскрытыми пломбами или общество заболело?

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