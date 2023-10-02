Сегодня GeForce GTX 980 Ti - редкая видеокарта, которая не была в майнинге и с приемлемой производительностью. В 2023 году на рынке нет игровых предложений для простых смертных. Барахолки заполонили видеокарты от криптостарателей, а в магазинах самая младшая - это RTX 3050 за $230 (25 000) в бюджетном исполнении.

Два года назад обратил внимание, что единственный вменяемый вариант - это RX 6500 с урезанной шиной, который в некоторых случаях проигрывает видеокартам 2017 года по производительности. Intel со своими предложениями затерялась в дымке истории. Рынок в стагнации и непонятном положении.

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Предисловие

Никогда не беру видеокарты с энергопотреблением выше 120 Вт. Опыт показывает: разница в картинке между высокими и ультра настройками не видна в большинстве ситуаций. Прожорливые карты требуют к себе большего внимания и финансовых трат. Заметно больших. Не беру устройства "в прок" на пять лет. Мне проще взять сегодня Midl за 200 и через 1-2 года поменять на такой же середнячок, чем ТОП за 600 и сидеть 5-7 лет.

Но сегодня странная ситуация. Из доступного ($100-150 за б/у) можно выделить только RX 5500 - единственная свежая карта, что массово не использовалась в фермах. Следующий вариант - это RTX 3050, стартует с $200. Пропасть в ценообразовании. Еще в эту категорию попадают GTX 980 и GTX 980 Ti, но они идут в разрез моим убеждениям. Решил попробовать и оптимизировать под свои идеалы - тихая, холодная и достаточная.

Пациент

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ASUS GeForce GTX 980 Ti Poseidon - ТОП карта, выпущенная восемь лет назад. Подробный обзор можно почитать в этом материале

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti (Poseidon-GTX980TI-P-6GD5)

Основные характеристики можно описать так:

В майнинге не участвовала;

Продавец не является перекупом, но не первый владелец;

В Furmark греется до 95°C и сбрасывает частоты;

Производительность как у 1070/2060;

Кулера тихие и не трещат;

Заводской комплект;

Пыль там, где и должна быть при обычной эксплуатации (когда карта в майнинге, там пыль в виде мелких частиц, когда дома - она с волосками);

цена100 (9500).

Первичные тесты

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Продавец рассказал о перегреве в "бублике". После первого включения снял защитный чехол с вентиляторами (он крепится на защелках) и почистил радиатор от остатков "жизнедеятельности". В подавляющем числе ситуаций такой вариант решает большинство проблем. Чистка от пыли - залог здоровья вашей видеокарты. НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ КАРТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!

На криворуких мамкиных мастеров жаловался в этой теме. Людям неймется залезть во внутренности и что-нибудь "починить":

КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих

Провел тесты в Superposition компании Unigine. Смотрим на показатели температуры после теста. Чип прогрелся до 85 градусов.

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Открываем любой обзор видеокарты и смотрим, какие температуры для нее будут "нормальными". Большинство тестов говорят про 70-75°C в зависимости от нагрузки. Поведение моей карты - ненормальное. Чистка от пыли не помогла. Может, высохла термопаста?

Высохшая термопаста в топовых видеокартах

Прямо сейчас у меня на руках две видеокарты (GTX 980 и CTX 980 Ti). Вторая под заводскими пломбами. Базовая держит температуру в Superposition около 80 без тротлинга. Но это забегаю немного вперед. Решил более детально рассмотреть "клиента" и прощупать каждый миллиметр без разбора.

На камеру телефона не удалось сфотографировать, но визуальный осмотр показал, что карта разбиралась и менялись термпопрокладки. Отчетливо видно, что "мастер" не нашел прокладку нужной толщины и положил ее в два слоя. Только после этой информации принял решение разбирать карту. Заводские параметры уже нарушены и кто-то очумело что-то сделал.

Что мы диагностируем при разборе? По отпечатку термопасты отчетливо видно, что система охлаждения не прилегала к кристаллу. Очумелый мастер перекосил плату и нарушил заводскую установку, значительно ухудшив температурный режим.

В этом месте выругался большим числом непечатных слов и пошел за своей любимой КПТ-8. Она любит меня, я отвечаю ей взаимностью.

Первый тест после исправления косяков

Падение температуры на 9 градусов. Исчез тротлинг и видеокарта стабильно держит частоты. Производительность подросла на 7%. Вентиляторы больше не ревут и не раздражают своим визгом. Ошибка неумелого мастера с его "профилактикой" чуть не угробила отличную карту.

Разгон

Существует два варианта разгона. Дедовский - запустить MSI Afterburner и подвигать ползунки. Современный - уменьшить нагрев и позволить работать режиму OverBoost.

Выкрутил ползунки на максимум. Поставил вентилятор на 100%. Подключил два дополнительных корпусных вентилятора и направил на видеокарту. Удалось получить +150 по ядру и +450 (900) по памяти.

GeForce GTX 980 Ti - это топовая карта и из нее уже выжали максимум возможного. Почти во всех обзорах она гонится минимально. То есть это потолок. Большую производительность штатными средствами получить не получится.

Скальпель и тонкая настройка

GM200-310-A1 - это кристалл поколения Maxwell 2.0. Последняя линейка чипов Nvidia, модификатор BIOS которого есть в свободном доступе. Любой желающий может отредактировать команды ввода-вывода на свой вкус и заточить устройство под свои потребности. Это тот самый аргумент, что редко приводят в спорах о лучшей видеокарте и выборе. Вы можете настроить карту так, что GTX 1660/1070/2060 потеряют все свои преимущества.

О том, как настраивать видеокарты GTX 900 серии рассказывал в этом материале. Разница минимальна:

Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti

При прошивке мы должны решить следующие проблемы:

Снизить энергопотребление;

Уменьшить температуру;

Подобрать оптимальное соотношение шума и производительности;

Оптимизировать работу OverBoost.

Так как у видеокарты очень много параметров для редактирования, то это занимает много времени. Тонкую настройку делал, но можно сделать еще "тоньше". До максимально возможного варианта она не дотягивает. Температура упала значительно. Показатель в 73 градуса достигнут на стандартных оборотах крутилятора и без дополнительного обдува. Система работает ЗНАЧИТЕЛЬНО тише.





В сравнении с "заводскими" настройками:

Производительность выросла на 7%: 12375 -> 13192;

Температура упала с 76 до 73°C;

Сократилось энергопотребление с 250 до 210 Вт;

Тест в Furmark немного странный, но и в нем температура приятно удивила.

OverBoost

Широкая общественность крайне мало знает о замечательной функции современных видеокарт - повышать частоты сверх официальных. Заводской разгон и режим Boost - это 3-5% производительности, но OverBoost может дать прибавку в 12-15%. Сумасшедшие показатели. Настоящее читерство.

Стандартные частоты моей видеокарты: 1114 MHz/1203 MHz, При правильной настройке можно получить 1354 MHz. Сделаю уточнение - это частоты после 5 минут тяжелого теста и при критической температуре в 70°C (поставил целевую в 74°C и карта начинает сбрасывать). Без ограничений - она работает на 1505 MHz - это больше базового показателя на 35%. Хорошая прибавка к пенсии. На пустом месте.

Сравнение GeForce GTX 980 Ti и GTX 1660 super

Если говорит о коне в вакууме, то видеокарта 1660 и все ее итерации - отличный вариант для покупки. Она холодная. Тихая. Достаточно быстрая. Свежая. Надежная. С приятной стоимостью. Но это все разбивается о современные реалии. Рынок завален картами с ферм. Почти все GTX 1660 - труженики шахт, что приехали из Китая. Число перекупов и "нечистоплотных" лотов зашкаливают. Нарваться на палево не составит труда. Еще одна особенность. С августа 2022 по август 2023 цена RX 588 Упала со $150 до $40. Прайс на 1660 изменился с $200 до $150. Очень странная динамика.

Главный минус 980 Ti - повышенные требования к блоку питания и тепловыделение. Мало кто собирает бюджетные системы и комплектует их дорогими комплектующими. Для GTX 1660 можно взять Cougar VTE400 за $32 (3100), а вот для GTX 980 Ti прайс начинается с $50 (4800) и чего-то уровня Thermaltake Smart BX1 650W. Если собираешь с нуля - этот вопрос можно учесть, но в новую систему никто не берет карты с б/у рынка.

Дальше только плюсы:

Производительность выше;

Качество изделия лучше;

Компоненты надежнее;

Ценник ниже;

Нарваться на палево - тяжелее;

Есть редактор BIOS.

Послесловие

Поковырял хорошую видеокарту. Приятные впечатления, но для себя такую бы не взял. Если хочется чего-то сравнимого - ищите RX 5500 (можно рискнуть с RX 5600/5700, но они часто идут с ферм). Иногда попадаются ARC 380 - но тут кот в мешке.

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Рынок новых и б/у карт потерял баланс. Больше трех лет происходят непонятки. Сначала COVID перевел пользователей на удаленку и взвинтил цены на комплектующие, потом пришли старатели и обрушили остатки разумности. Уже год, как все должно было нормализоваться, но производители решили изменить правила игры. Ниша $100-200 пуста. Нет видеокарт для FullHD и обычных геймеров.