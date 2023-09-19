КПТ-8 (Кремнийорганическая паста теплопроводная) — термоинтерфейсная паста, произведённая согласно требованиям ГОСТ 19783-74. Стандартизированный продукт технологической эпохи. Единственная термопаста из существующих (в потребительской доступности), что имеет четко описанный состав и законодательно утвержденные свойства. На этом можно было бы и закончить описание, но мы окунемся в дебри исследований и разносторонних примеров.

Предисловие

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Устал от вечных споров и рекомендаций "профессионалов", что советуют покупать ту или иную термопасту для своего персонального компьютера. Устал от людей, далеких от железа, что слушают "профессионалов" и занимаются "профилактикой" своих домашних систем. В начале нулевых ходил забавный анекдот:

Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка:

- Папа, почему солнышко каждый день встаёт на востоке, а садиться на западе?

- Ты это проверял?

- Проверял.

- Хорошо проверял?

- Хорошо.

- Работает?

- Работает.

- Каждый день работает?

- Да, каждый день.

- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай и не меняй.





Тесты на перегрев

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Для наглядности сегодняшних изысканий взял старый офисный системный блок Dell OptiPlex 3040 в формате SFF (small form factor).

К особенностям данного девайса можно отнести следующие моменты:

Компактный корпус с отсутствием сквозной вентиляции.

Эксплуатировался в офисе с повышенной запыленностью и стоял на подоконнике под прямыми лучами солнца.

Системный блок не обслуживался 9 лет.

Самый дешевый алюминиевый кулер с заводской термопастой.

В ходе эксперимента была запущена программа OCCT последней версии и рендер видео из GPU-Z. На процессор подавалась максимальная нагрузка из возможных. К сожалению, сделать скриншот экрана не получилось из-за тормозов, и наглядный материал делался на Nokia 3310. Фотографии кликабельны и можно увеличить в размерах.

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Системник мучался около 20 минут

С пиковой нагрузкой процессор прогрелся до 70-74C.

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При этом боксовый вентилятор работал на 40% своей производительности.





Для понимания условий работы сделал снимок внутренностей. Это компактный корпус, с минимальной перфорацией и плотным расположением всех компонентов. Экстремальные условия работы.





Идем на сайт Intel (который для жителей России и Беларуси закрыт) и читаем спецификации к нашему процессору. Максимальная целевая температура для процессора составляет 70,2 С.

Стоит дать уточнение: это целевая температура, а не критическая. Система охлаждения должна удерживать заданные рамки. Из теста выше видно, что температура держится возле этой отметки с редкими пиками выше. Вентилятор не переходит в режим повышенных оборотов.

Следующий порог - это максимально допустимая температура. В этот момент начинают работать механизмы "самоконтроля" самого процессора. По-простому говоря - тротлинг.

Из всего выше сказанного видно, что термоинтерфейс за 9 лет не потерял своих потребительских свойств. Он все также справляется с возложенными на него функциями. Нет необходимости менять термопасту. Именно такую процедуру вы должны пройти перед тем, как принять решение о замене пасты. Только после теста и проверки.



КПТ - 8

Чтобы понять, почему мы сегодня обсуждаем эту субстанцию, необходимо вспомнить ее состав. ГОСТ, по которому ее необходимо изготавливать:

полидиметилсилоксановая жидкость (в простонародье силикон ) - связующее вещество.

) - связующее вещество. оксид цинка - белый порошок с хорошей теплопроводностью.

- белый порошок с хорошей теплопроводностью. аэросил (коммерческое название коллоидного диоксида кремния) - замедляет процесс разделения жидкого и твердого веществ.

Помимо своего основного предназначения, у состава есть другие, обязательные свойства:

Взрывобезопасен.

Не горюч.

Химически инертен.

Не обладает раздражающим или токсическим действием на человека.

Корродирующее воздействие отсутствие.

Рабочий интервал температур: от −60 до +180 °C

Диэлектрик (электрическое сопротивление: не менее 1012 Ом·см)





По задокументированным данным, теплопроводность составляет от 0,6 до 1 попугая в зависимости от температуры.

Состав "лучших" термопаст мира

Скриншот из документации по MX-4

Все те же 3 компонента.

Связующее - силикон остался без изменений.

остался без изменений. Рабочее тело - оксид цинка поменяли на алюминиевую пудру. У алюминия теплопроводность 218, но чистый алюминий не является диэлектриком и используют его оксиды либо их сочетание, и теплопроводность может колебаться от 19 до 65 попугаев.

оксид цинка поменяли на У алюминия теплопроводность 218, но чистый алюминий не является диэлектриком и используют его оксиды либо их сочетание, и теплопроводность может колебаться от 19 до 65 попугаев. "Антислеживатель" - диоксид кремния поменяли на диоксид серебра.

А знаете, у какой термопасты идентичный состав? АлСил-3.

Разница в составах (если она существует) минимальна. Но есть исключения. Для увеличения показателей меняют силикон на "особые" субстанции, что сильно меняют свойства продукта со временем. Это единственный компонент, что может заметно изменить свойства. Но пока что нет ничего с долговременным эффектом.



Высохшая термопаста

Типичный пример с барахолки. Видеокарта GTX 950 с теплопакетом 90 ватт и двумя вентиляторами. Пломбы сорваны и несколько раз менялся термоинтерфейс (без уточнения на что).

Как точка отсчета, обратимся к моему недавнему обзору GTX 960. Самой дешевой версии с одним вентилятором и теплопакетом в 120 ватт.

превращаю горячую GTX 960 в холодную 1050ti.

Хоть в обзоре и называю карту "горячей", но она работает в режиме "овербуст", значительно превышая заводские значения. И все это на 7 летней карте с заводскими пломбами. Проблем с заводским термоинтерфейсом нет. Через мои руки прошло достаточно техники, чтобы утверждать: в подавляющем числе случаев заводская термпопаста не теряет потребительских свойств со временем.

Из наглядных примеров мы видим, что хорошая паста будет отлично работать и через 5, и через 10, и через 15 лет.

Высыхание "минимально" меняет потребительские свойства. "Камень" лишь говорит, что стало меньше "жидкого силикона". Основное "рабочее тело" в лице оксида цинка никуда не делось. Возможны изменения в 3-5 градусов за счет замещения силикона прослойкой воздуха.

Уточню, что чистый силикон имеет теплопроводность 0,15 попугая и считается теплоизоляционным материалом. Аналогичными характеристиками обладает Древесно-стружечная

плита ДСП 0,2 попугая. В то время как у оксида цинка показатель около 54 попугаев.

Профилактика

Самая большая глупость из существующих на сегодняшний день. Не утверждаю, что не нужно менять термоинтерфейс. Не утверждаю, что нет необходимости обслуживать сложное оборудование. А вот на чем сделаю акцент - это в профессиональном и обдуманном подходе к этому вопросу.

Подавляющее число пользователей думает, что, отвинтив пару болтиков, можно добраться до самого сердца, стереть старую пасту, намазать новую и все у вас наладится. А если не помогает КПТ-8, надо взять более дорогую MX-7 и она обязательно поможет. Но это не так. В 99% случаев пользователи не понимают, почему на самом деле перегревается их агрегат. Они идут максимально извилистым путем.

Не все специалисты знают какую пасту нужно использовать между медью и алюминием, не все понимают, как будет работать "густая" паста с голыми кристаллами, не до конца исследованы вопросы проникновения "жидкого" металла в пористые вещества. А вот дядя Вани из Саратова точно знает толщину термопрокладок в его видеокарте, их вязкость и температуру кипения связующего вещества. Тяп-ляп и готово.

Вы думаете, проблема только в сочетании разных поверхностей и режимах работы? Сорванные болты и резьба, перекос и не плотное прилегание, потеря демпферов и сбитая керамика, неравномерное консистенция термопасты и пузырьки, сколы кристалла, царапины на "рабочем" теле, порванные кабели питания вентиляторов, разломанные коннекторы системы охлаждения, разбалансированные крутиляторы и покоцанные лопасти. Жесткая профилактика убила больше видеокарт, чем высохшая паста между кристаллом и тепловыми трубками.

Вы себе не представляете, сколько результатов "профилактики" видел на своем веку. У людей руки чешутся, дай чего нить разобрать и улучшить.

Зачем нужен КПТ-8

Всегда и всем говорю - не трогайте родное "заводское". Возьмите кисточку или пылесос и уберите пыль. ВСЕ! Больше ничего не делайте. Самолечение хорошо только у техноблогеров. Проведите тесты, определите, что перегревается (а перегревается ли?) и уберите пыль. Установка дополнительного вентилятора, зачастую, более эффективное решение, чем разбор и "профилактика"

Термопаста нужна исключительно при первичном сборе системы. Больше НИКОГДА. Если ваш процессор перегревается с КПТ-8, то проблема не в пасте, а в сборке и комплектующих. Замена на более дорогую не исправит проблему. Во всех остальных случаях есть "завод".

Не существует понятия "термопаста высохла"! Проведите тесты и проверьте потребительские свойства БЕЗ вскрытия пациента. Температуры либо выше нормы, либо ей соответствуют ей. ТОЧКА.

Исключения из правила

За долгое время использования техники встречал несколько агрегатов, что нуждались в замене термопасты. Об одном из таких случаев писал ранее.

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И проблема была не в высохшей пасте, а отсутствии ее на кристалле. Редкое событие. Оно случается. Исправление косяка производителя лучше производить в БОЛЬШОМ сервисном центре. В отличие от вас, у них есть запасы термопрокладок на все случаи жизни для всех возможных вариантов и ситуаций.

Послесловие

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Так почему же КРТ - 8 - это лучшая термопаста из существующих? Ответ очень прост. В подавляющем большинстве случаев, проблема с видеокартами и процессорами происходят не из-за проблем с термоинтерфейсом. Шаловливые ручки лезут без понимания ситуации. Вмешательство в "заводское" наносит больше вреда, чем пользы. А для всего остального Кремнийорганической пасты теплопроводной хватит с запасом.