Существует несколько вариантов выхода из строя видеокарты от изменения BIOS. Практически все из них подразумевают, что первичная система ввода-вывода работает. Проблемы начинаются ПОСЛЕ старта инициализации видеокарты. Говоря понятным языком - компьютер видит, что стоит устройство, но не до конца понимает, что с ним делать. Такая ситуация возникает в 99% случаев неудачных манипуляций. Все исправляется в домашних условиях в пару кликов.

Предисловие

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Ты не мужик, если не построил дом, не вырастил сына и не прошил видеокарту. А ведь были времена китайских смартфонов, взломанных консолей и двухдиапазонных роутеров. Всегда хочется чего-то своего, чуть лучше, чем у соседа. Вы кушали помидорки выращенные на подоконнике? Разве магазинные сравнятся с ними?

Причин попробовать новую стезю - масса. Новые навыки и стремления несут новые проблемы. Выход из строя оборудование - обыденность, что приводит некоторых в уныние. Для других - мелкая ошибка, которую нужно быстро исправить. Вечная борьба: стремление к совершенству и риски угробить оборудование. Можно пойти в ДОТку побегать и слить катку, а можно заняться чем-то более приземленным...

Проблемы с BIOS

Можно разделить на 5 категорий по их тяжести. Если вы делаете все поступательно, осознавая риски, вас коснутся только первые две. Крайне редко бывает третья, а уж про остальные и речи быть не может:

Самая легкая - видеокарта под нагрузкой уходит в синий экран; Легкая - вы прошили BIOS от другой видеокарты и появились "глюки"; Средняя - при загрузке драйверов видеокарта вылетает (не грузится Windows); Видеокарта определяется с ошибкой в диспетчере задач; Видеокарта не определяется в диспетчере задач;

Исправление

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Первые два варианта исправляются достаточно просто. Вы заливаете родную прошивку через рабочий стол windows и возвращаете все в исходное состояние. Вариант "вылета", если вы тестировали настройки видеокарты ДО ее прошивки - сведен к минимуму. Если боитесь "накосячить", можно экспериментировать через загрузочную флешку, используя систему DOS. Перестраховка на перестраховке.

Использование BIOS от другой видеокарты - иногда срабатывает на старых картах. В примере ниже у одного из вариантов нет регулятора оборотов видеокарты. Из-за обилия предложений, можно найти максимально похожую с дополнительной функциональностью. RX 580 2048SP не даст соврать.

Не грузится Windows

Предполагается, что видеокарта проходит инициализацию и выводит изображение, но при загрузке тяжелой операционной системы начинает давать сбои. Редкое явление, но случается. Все операции необходимо производить из под DOS.

Создаем загрузочную флешку и... пересмотрел множество "уроков" от продвинутых пользователей. Проблема состоит в том, что флешку создают на персональном компьютере... Том самом, который не загружается. Есть вариант поставить "запасную видеокарту" или воспользоваться встроенной. Если у вас нет резервной видеокарты. Нет второго компьютера. Соседи живут далеко. То у вас еще есть шанс воскресить систему и видеокарту.

Восстановление Windows

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Немногие знают, но при установке Windows создается раздел "Recovery" с инструментами для восстановления работоспособности системы. Им же можно воспользоваться для прошивки пациента. Не самый удобный инструмент для повседневной деятельности, но функциональный и простой в использовании.

Восстановление включается автоматически, если ваша система несколько раз не смогла загрузиться. Ее можно вызвать через кнопку "RESET" перезагружая компьютер во время загрузки.

В дополнительных параметрах выбираем "Поиск и устранение неисправностей"

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Спускаемся по одному единственно варианту. Запутаться в меню невозможно.

Находим ту самую "командную строку". Тот самый cmd, что используем из под Windows. И нам не нужны никакие загрузочные флешки, руфусы и прочие непонятности. Все работает из коробки. Более того, копия оригинальной прошивки у нас есть только на этом компьютере. Можно скачать с TechPowerUp, но есть некоторые сложности - без Windows вы не сможете посмотреть точную маркировку прошивки и есть вариант залить "левую".

Командная строка

Операционная система без красивого интерфейса. Нужно знать всего пару команд. Копировать. Переход в новую директорию. Просмотр каталога файлов и папок. Запуск нужного приложения. Все. Копируете чистый дамп в папку с утилитой для прошивки. Запускаете прошивку.

Возможны два варианта исхода действий. Все пройдет удачно и вам предложат перезагрузиться

Что-то пойдет не так и выдаст ошибку. Читаем ошибку и пытаемся ее исправить. Вот тут и вытекает тот самый момент, почему мне не нравится работать из под DOS. Если выскочила ошибка вам необходимо подсунуть либо новый прошивальщик, либо новую версию BIOS. Для этого нужно вынуть флешку и записать на нее новые файлы (либо отыскать на диске через команды). После изымания USB надо снова инициализировать устройство, что крайне неудобно.

Прошились. Перезагрузились. Все исправилось.

Ошибка в диспетчере задач

Тут возможны три варианта:

Выводит изображение, но стоят "стандартные драйвера Windows". Драйвера не понимают установленную видеокарту; Выводит изображение, но стоят "стандартные драйвера Windows". Нужны модифицированные драйвера; Устройство не выводит изображение, вы загружаетесь через второй видеоадаптер;

Тут все просто. Как говорили классики:

Устройство работает, значит с ним возможны манипуляции. Стандартная прошивка. Все три варианта часто встречаются у карт AMD.

Видеокарта не определяется в диспетчере задач

Самый запущенный случай. Ни разу с таким не сталкивался. Учителя с большим опытом предлагают купить программатор в Поднебесной и воспользоваться им. Мне трудно представить, что вы должны были сделать с видеокартой, чтобы такое произошло. Свет моргнул во время "процесса"?

Лечим отвал чипа через прошивку BIOS

Уважаемый читатель, ты внимательно ознакомился с предоставленным материалом, предлагаю получить бонус и дополнительные знания, о которых мало кто говорит. С помощью прошивки BIOS можно воскрешать жареные видеокарты. Не все. Но большой процент. Отвал чипа в широком понимании - это разрыв дорожек между кристаллом и подложкой. Чаще всего это касается видеопамяти. Как только один из каналов отъезжает в Вальхаллу, перестает функционировать все устройство.

Через BIOS можно отключить часть кристалла и оставить только работоспособную. Метод сложный и муторный. Подходит для устройств выпущенных по 28 нм техпроцессу и видеокарт Radeon RX 400 и 500 серии. Как пример - ролик собрал всего 800 просмотров, хотя в нем нет никакого фэнтези. Точно такие же ролики с просмотрами в 200-300 штук есть и про карты Geforce.





Послесловие

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У вас в голове всегда должен быть план: "Что вы будите делать, если накосячите". За несколько лет своей "шаловливой" деятельности убил десятки устройств. Больше всего досталось планшетам. Пока что было только одно устройство, которое не смог восстановить программными средствами. Во всех остальных вариантах - все работает стабильно и радует окружающих. Главное в этом деле не нервничать и делать все уверенной рукой.