Мария Захарова, официальный представитель российского дипломатического ведомства, опубликовала информацию в своем Telegram-канале, которая гласит, что украинские военнослужащие совершают нападения на ядерные объекты в России, и эти акты терроризма получают финансовую поддержку от западных властей. Она привела пример инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, который упал в Курчатове, где находится одна из атомных электростанций. Захарова выразила свое недоумение и задала вопрос, будут ли страны, поставляющие беспилотники Украине, готовы эвакуироваться на Марс в случае ядерной катастрофы. Она также подчеркнула, что никто не сможет избежать последствий такой катастрофы, включая граждан западных стран, и что они имеют право знать о финансировании ядерного терроризма со стороны своих правительств.