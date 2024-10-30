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Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР

В СССР несколько десятилетий назад трое мужчин приняли участие в секретном эксперименте, имитирующем годовой полёт на Марс. В замкнутом пространстве они столкнулись с физическими и психологическими испытаниями, раскрывающими пределы человеческих возможностей.
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В период самоизоляции, введенный несколько лет назад, многие люди почувствовали дискомфорт от пребывания в ограниченном пространстве один или два месяца. А теперь представьте, что срок увеличен в 5-6 раз. Становится жутко? Именно такой эксперимент и поставили в СССР, имитируя полёт на Марс.

Три парня – один космолет

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События происходили осенью, почти полвека назад. В одном огромном здании, состоящем целиком из бетона, находящемся вблизи метро «Полежаевская», состоялась секретная встреча. Три парня, одетые лишь в спортивные костюмы, попрощались со своими сопровождающими, и погрузились внутрь космического корабля. Вслед за ними закрыли дверь и опечатали её. На этом стартовал уникальный эксперимент.

Судно, разумеется, никуда не летело, а оставалось на месте. Исследование заключалась в том, чтобы три добровольца пробыли внутри шаттла один год, причем ещё и високосный. Мужчинам предстояло работать в условиях ограниченного пространства и замкнутого цикла обмена веществ. Размер корабля был небольшим – чуть меньше кухни в хрущевках. Такая задача – настоящее испытание для клаустрофобов.

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Участие в эксперименте приняли три мужчины – врач Мановцев, биолог Божко и инженер Улыбышев. В это время шло активное развитие космической программы. Планировалось, что в 74-ом году первый экипаж отправится к Марсу, а дорога туда займет порядка года. Руководители программы решили поставить эксперимент и узнать, смогут ли люди вынести пребывание в замкнутом пространстве столь долгое время. Проект был совершенно секретным, близких добровольцев известили о годичной командировке на Северный полюс.

Выполнение задачи в кухне хрущевки

Жилой модуль корабля был выполнен максимально скромно – общая площадь составляла порядка 12 м2. При этом половина свободного места отводилась под оборудование. Остаток пространства выделили под нужды экипажа, поставив там три откидных лежака, маленький столик, плиту, крохотный санузел и тренажер.

Душ отсутствовал как явление. Мужчинам выделялось всего 12 литров воды на 10 дней. При этом жидкость добывалась самими «космонавтами». Гермокамеру оборудовали замкнутой системой жизнеобеспечения. То есть, их моча проходила полную обработку, и подавалась обратно, но уже в чистом виде. Вода использовалась для готовки, гигиенических нужд, разбавки сублимированных продуктов и т.д.

Кислород тоже не поступал извне. Воздух постоянно регенерировался вентиляторами, жужжащими невероятно шумно. В подобной обстановке трем мужчинам требовалось прожить год, при этом исправно выполняя возложенные обязанности и пребывая под надзором видеокамер.

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Руководителем трио избрали Мановцева. Ему поручили наблюдать за коллегами и проводить оценку их состояния здоровья. Научной работой занимался Улыбышев, а биолог Божко работал в оранжерее, которую «приварили» к космолету спустя пару месяцев. Также он занимался ведением журнала, ставшего основой для его книги «Год в “Звездолёте”».

Любое взаимодействие с внешним миром осуществлялось с помощью радиопередач. Экипаж инструктировали с помощью мини-ЦУП, максимально имитируя реальные условия нахождение в космосе.

Грянуло, откуда не ждали

Что может усложнить пребывание трех мужчин в замкнутом пространстве? Дефицит продуктов, вечное жужжание вентилятора, аварийные ситуации? Вовсе нет. Проблема кроется в человеческой натуре.

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Прошло всего два месяца, а на борту уже почти произошел первый бунт. Подчиненные Мановцева отказались слушать его, игнорируя поступающие указания. После ситуация изменилась: Улыбышев начал стремительно худеть, поэтому только ему в рацион ввели специальные капсулы с маслом. Разумеется двое оставшихся начали завидовать такому «благу». В один момент обстановка так накалилась, что испытуемые были готовы расправиться друг с другом.

Взаимоотношения практически дошли до ненависти. Мужчины перестали общаться, контактируя лишь по необходимости. Но в ходе эксперимента удалось установить, что даже в накаленной обстановке экипаж будет действовать сообща. Организаторы решили усложнить испытуемым жизнь, подняв температуру в «космолете», и сократив подачу кислорода. Также поступил запрет на приготовление горячей еды, ещё и вдвое урезали суточную порцию воды.


Несмотря на разногласия, мужчины сплотились, начали предметно беседовать, обсуждая назревшие проблемы. Впоследствии они смогли найти мирное решение проблем и прийти к взаимопониманию.

Ещё одним напряженным моментом стали галлюцинации Улыбышева. Мужчина утверждал, что во время общего сна кто-то бродит по отсеку. В дальнейшем оказалось, что призраком был их командир – Мановцев. Испытуемый утаил от экипажа наличие гнойной кисты за ухом и постоянный жар, ведь сообщи он о проблеме, эксперимент могли бы прервать. В конце, не видя альтернативы, врач самостоятельно провел себе операцию, завершившуюся успехом.

Чем закончился эксперимент?

Испытуемым все же удалось пробыть в капсуле положенные 366 дней. За это время многое случилось. Например, у Мановцева родилась дочь, а Божко смог найти свою любовь. Как оказалось после, мужчина втайне переписывался с дежурной-оператором, ежедневно будившей их фразой «Доброе утро, ребята!».

Влюбившись в обладательницу «ангельского голоса», инженер придумал план. Он закопал в грунт записку, и с помощью знакомого помощника, помогавшего ему в оранжерее, отправил её. После довольно мучительного ожидания, Божко получил положительный ответ. Так и завязалось их знакомство, переросшее в свадьбу после завершения эксперимента.


Полученные результаты до сих пор используются при организации полётов в космос. Специалисты стараются учитывать возможные психологические проблемы среди экипажа, поэтому тщательно отбирают кандидатов для должности космонавтов. А книга Андрея Божко «Год в “Звездолёте”» так и вовсе является практически учебным пособием.

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