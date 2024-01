Больший релиз запланирован на текущий год, но точная дата пока еще не известна.

Electronic Arts выпустила Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia. Появление раннего доступа было неожиданным даже для самых преданных фанатов, так как анонсов на эту тему не было. Доступ к проекту открыт в разных странах, в том числе и Великобритании, и Австралии. Полноценный релиз состоится в течение года.

Plants vs. Zombies 3 является продолжением второй части игры, где надо защищать себя и дом от зомби, которые приходят с кладбища, расположенного напротив. Чтобы оградиться от врагов, нужно сажать и выращивать растения. В триквеле у геймеров появляется возможность обустраивать город на свой вкус.

Напомним, «Растения против зомби» вышли в 2009 году в жанре Tower Defense. Зомби направляются к игроку по параллельным линиям, которые проходят по лужайкам возле дома. И если зомби пройдет до конца своей линии, уровень проигран. Чтобы спасти свое домовладение, надо выращивать разные растения.

Тайтл быстро стал популярным, его номинировали на несколько наград. В частности, игра стала победителем Golden Joystick Awards 2010. Игрокам нравится простой, но в то же время увлекательный геймплей. Успех первой части открыл дорогу для выхода второй и третьей частей компьютерной игры.

