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О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером

Недостатки и возможные проблемы с авторскими сборками Windows. Кривые, ужасные и неповторимые Windows Lite. Преимущества оригинальных образов перед кастомными. Бесполезная LTSC в домашних условиях.
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Почему хламосборки такие популярные в Рунете? Есть спрос и есть предложение. Здравомыслящие юзеры указывают на недочеты овносборок, но все равно хватает тех, кто ищет именно такую кривую и ужасную г-сборку, т.к. фетиш или нежелание слушать опытных юзеров. Создать примитивную низкокачественную Windows собственного производства проще простого, но новички юзеры почему-то считают, что если человек создает сборки – то он ас и хакер. На самом деле, посредственную сборку может создать абсолютно любой – с использованием элементарных утилит.

Тошнотворные и неповторимые сборки – испоганенные оригинальные образы Windows

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Чтобы стать дизайнером в коллективе самой лучшей сборки Windows, надо уметь возить мышкой в Paint. 

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Главные задачи дизайнера кастомной сборки Windows:

  • Нарисовать коробку с диском;
  • Разместить на коробке скелетов или девушек;
  • Вывесить какой-нибудь кривой фон на установку;
  • Подобрать самые ужасные шрифты;

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Процесс создания типичной сборки ужасного качества:

  • Поиск чистой ОС;
  • Модификация библиотек;
  • Интеграция драйверов (под NVME Windows 7);
  • Добавление мусорных программ;
  • Интеграция поисковика Mail/Yandex;
  • Добавление активаторов и прочего хлама;
  • Отключение важных функций;
  • Наличие вырезанных служб;
  • Нарушение целостности системы;
  • Добавление тем от авторов с отсутствием вкуса;
  • Наименование сборки с ключами: Lite, Super, Ultra, Game Edition и т.д.;

Откуда мода на неполноценность и недоразвитые системы?

Многие неопытные юзеры считают, что потребление оперативной памяти – самый важный аспект ОС. Это может быть действительно весомым аргументом для владельцев крайне устаревшего оборудования. Например, в офисе жадного предпринимателя имеются ПК с 2Гб ОЗУ. Бизнесмен не желает раскошеливаться на SSD диски, так как считает это ненужной инвестицией без понимания сути проблемы. 

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Бедный системный администратор иногда может пойти на крайние меры и установить быдлосборки (обычно с приставкой Lite), чтобы сэкономить пару сотен Мб оперативной памяти. Естественно, этот неопытный сисадмин потом потратит еще кучу времени на последствия BSOD. 

Windows Lite by *Вставить имя владельца кривых рук* – ночной кошмар для вашего компьютера

LTSC в домашнем использовании – из буханки хлеба... но зачем?

Многие неопытные пользователи уверены, что их новый и довольно мощный ПК будет работать лучше на корпоративной версии ОС. Это странный выбор, ведь отличия в быстродействии между домашней и корпоративной Windows 10 нет, если ваш компьютер не страдает от скриптов в браузере и загружается хотя бы за 7-15 сек.

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Чем отличается ЕльТеЕсЦе? С помощью режима службы LTSC клиенты могут откладывать получение обновлений компонентов и получать на устройствах только ежемесячные исправления. Кроме того, не включаются компоненты из Windows 10, в которые могут добавляться новые функции, в том числе Кортана, Microsoft Edge и все встроенные универсальные приложения Windows. Обновления компонентов предлагаются в новых выпусках LTSC каждые 2–3 года, а не каждые 6 месяцев, и организации могут устанавливать их в качестве обновлений на месте или даже пропускать выпуски на протяжении 10-летнего жизненного цикла. Корпорация Майкрософт обязуется предоставлять исправления ошибок и системы безопасности для каждого выпуска LTSC в течение этого 10-летнего периода.

Очередная «игровая» хламосборка на основе LTSC. Чистая как слеза женщины легкого поведения. В подарок пользователям подобного мусора следует поставлять успокоительные препараты.

Канал Long-Term Servicing Channel не предназначен для развертывания на всех (или большинстве) компьютеров в организации. Выпуск LTSC Windows 10 предоставляет клиентам доступ к параметру развертывания для их специальных устройств и сред. Эти устройства, как правило, выполняют одну важную задачу, и им не требуются обновления компонентов так часто, как другим устройствам в организации. Кроме того, эти устройства обычно не зависят от поддержки со стороны внешних приложений и средств. Так как набор компонентов для LTSC не меняется в течение жизненного цикла выпуска, со временем некоторые внешние средства могут перестать поддерживать устаревшие версии

Из официального сайта.

Зачем это в домашнем ПК? Ах, да, вы можете использовать дополнительные 250Мб оперативки на свои требования. Сомнительная экономия для ПК с объемом 16-32Гб. А еще «приятным» бонусом будет отсутствие одного из лучших антивирусов по версии независимого издания AV-Test.

Microsoft Defender имеет максимальный уровень защиты и превосходит многие платные версии лучших антивирусных лабораторий. Но типичный владелец корпоративной Windows установит себе сторонний антивирус, который скушает те сэкономленные 200-300Мб ОЗУ, потом удалит его, заработает пару стадий технического геморроя и переустановит ОС.

Чистая корпоративная Windows 10 не представляет собой ничего удивительного, неплохое решение для рабочих компьютеров в офисах. Но самое ужасное – скачивание изуродованных сборок. Многие фанаты синих экранов пользуются Windows LTSC, которые даже не проходят проверку целостности. Большинство ОС от горе-сборщиков имеют поврежденные файлы, вырезанные компоненты, что рано или поздно сказывается на стабильности ОС. Если вы пассивный пользователь ПК, то LTSC вполне подойдет вам. Для юзеров, которые постоянно работают с установкой нового ПО – берегите свои нервы.

"Таков наш путь, мы против мусора от Microsoft, переустановка системы – это лишь процесс очищения, который проходит каждый свидетель нашей церкви. Во имя Торрента, Аваста и святого ЛТСЦ" – лучший юзер LTSC 2020 года Хол Мамонтов.

А вот что думают настоящие системные администраторы:

"Ltsb (ltsc) - система ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для древнего железа, которое вообще лучше выкинуть (ну или поставить линукс). Сами Microsoft пишут, что ltsb "не предназначен для развертывания на всех ПК в организации" и "для их специальных устройств", которые "выполняют одну важную задачу, и им не требуются обновления компонентов так часто, как другим устройствам в организации" - то есть эта система подходит для рабочих терминалов, которые настраиваются один раз и потом НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ и НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ, на них НЕ СТАВЯТ НОВЫЙ СОФТ, а обновления им могут только мешать - принцип "работает - не трогай"". – мнение опытного пользователя overclockers.ru.

Зато ЦРУ не узнает мою историю браузера!

Мы не предохраняемся - безопасность для слабаков

В г-сборки часто интегрируются трояны, майнеры и прочая мерзость. Не нужно верить, что определенный антивирусник на 100% сможет это найти, поскольку есть так называемые "антиантивирусы", через которые вирусы «прокатываются» и становятся плохо заметными для антивирусных утилит.

 

Особенно от этого страдают доисторические ОС, такие как Windows 7. Также у LTSC отсутствует антивирус, большинство юзеров считают себя насколько опытными, насколько они являются незнайками. Сидят школьники на LTSC без антивируса или качают бесплатные слабые антивирусники, а потом ноют о потерянном аккаунте. Шанс получить вшитый троян в образе хламосборки крайне высокий. Впрочем, юзеры в последнюю очередь будут думать на автора, он же филантроп, делает для людей все. Доработал «кривую» десятку и выложил идеальное детище со скрытым майнером или фишинговым софтом для сбора текстовых данных с клавиатуры, образец для подражания.  

Обновления – боль для вашего HDD

Ни один человек, использующий быстрый SSD, никогда не пожалуется на обновления операционной системы. А все потому, что он их не замечает. Из собственного опыта: на новом железе после установки оригинальной Windows 11 просто не замечаешь, как ПК уже скачал и распаковал файлы. Даже для бюджетного компьютера нового образца такая задача – это минутное дело.

Зато дешево, обрежу и будет 1500Гб! Ыы. (508грн=1300руб)

Перезагрузка и инсталляция обновления на M2 NVME занимает меньше времени, чем тратит типичный пользователь HDD на запуск самой обрезанной сборки, потребляющей 400-500Мб ОЗУ. Те, кто ненавидит обновления в 99.9% случаев использует невероятно старые компьютеры с HDD, которым давно пора на утилизацию.

На новые телефоны каждый год есть деньги, а ПК 10-20 летней давности. Знакомая ситуация?

А как быть? Какую ОС поставить на старый ПК с HDD? Самый простой способ – купить SSD за 1200-1500 рублей. Если жаль – используйте лицензионную ХР, но не включайте браузер ни в коем случае. Еще можно поставить Windows 7 (оригинальный образ) и стерпеть предупреждения на сайтах, получить проблемы с совместимостью некоторого софта и т.д. Не устраивает? Тогда копим 1500 рублей.

Итог

Пользуйтесь оригинальными версиями Windows с встроенным защитником и 95% проблемы отпадают сами собой. Естественно, юзеры с Intel Core2Quad (боже упаси Core2Duo), AMD A-Series, могут выразить недовольство на подобную мысль. Им я рекомендую найти оплачиваемую работу, а компьютер отдать нуждающимся, бедным детям. Они уж точно не будут возражать по поводу обновлений или «слежки агентов ЦРУ, которые слушают мой микрофон».

Ведь новое железо (даже бюджетный Athlon 3000G) в браузере, рабочих задачах, играх, т.е. в типичных сценариях «рвет» слабопоточные старые камни и даже опережает 12 ядерные Xeon E5 2011v3. И никакие «ваш компьютер обновляется» не страшны таким системникам. Необязательно покупать топовое железо, иногда даже дешевый ПК нового образца не позволяет «техническому геморрою» проникнуть глубоко в … в вашу жизнь. Комфорт пользования компьютером не такой уж дорогой. Купив новую аппаратную часть за копейки, можете оставить где-то далеко мысли про обновления, экономию ОЗУ, г-носборки, устаревшие ОС и т.д.

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