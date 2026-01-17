Есть высокая вероятность, что выпуск версии Edge может быть отложен на более поздний период

Перед анонсом серии Samsung Galaxy S26, всё ещё циркулируют вопросы о возможном замещении Galaxy S26 Edge моделью Galaxy S26 Plus, а версии Pro – стандартной S26. Предыдущие утечки информации отрицали оба сценария, и новая информация, появившаяся в сети, похоже, подтверждает эти ранние сведения.

Согласно данным из PDF-документа о маркетинговых акциях, опубликованного Samsung Colombia, в состав серии Galaxy S26, готовящейся к дебюту на предстоящем мероприятии Galaxy S26 Unpacked, войдут Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, без каких-либо вариаций Pro или Edge.

Впрочем, это не следует расценивать как окончательный отказ от упомянутых моделей. Вполне вероятно, что релиз Edge может быть перенесён на более поздний срок, но текущие тенденции указывают на то, что Samsung может отказаться от серии Edge в целом.