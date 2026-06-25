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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
От Москвы до Тюмени по этой трассе более двух тысяч километров.
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Сеть автомагистралей в России развита крайне слабо и при этом очень неоднородно: почти все дороги с этим высоким статусом сосредоточены в центральной европейской части, что делает её автомобильную связность с восточными регионами совершенно неубедительной и давно отставшей от современных требований. Исправлять это упущение начали совсем недавно, и вот, на сегодняшний день пусть и платная, но всё же скоростная автомагистраль М-12 «Восток» связала с Москвой ряд крупных населённых пунктов Поволжья и Урала.

Источник изображения: «Автодор»

А до конца текущего года трассу протянут до Тюмени. По крайней мере, о том, что такой план вовсю реализуется, сообщил в комментарии «Российской газете» глава Росавтодора Роман Новиков. В общей сложности в этом году будут введены в эксплуатацию свыше 300 километров трассы от Екатеринбурга до Тюмени.

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В Росавтодоре считают проект М-12 одним из важнейших среди всех инфраструктурных проектов в России. К сожалению, рядовых автолюбителей от пользования этой трассой отпугивают цены, которые добавляются к стоимости топлива и амортизации автомобиля в целом, и из-за чего в большинстве случаев выгоднее пользоваться услугами гражданской авиации, но порой попросту может не быть другого выхода. Да и изредка позволить себе такую роскошь в рамках автомобильного путешествия вполне можно.

#россия #экономика #транспорт #строительство #дороги
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