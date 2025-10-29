Справедливости ради, и само дорожное хозяйство в стране колоссальное.

Несмотря на то, что количество автомобилей в России стремительно росло на протяжении последних трёх десятилетий, развитие дорожной инфраструктуры за этим процессом никогда не поспевало. Это расхождение сохраняется и сегодня: как заявил курирующий вопросы дорожного строительства в России вице-премьер Марат Хуснуллин, доля скоростных автомобильных дорог в стране сейчас составляет всего 0,6%.

Как справедливо отметил Хуснуллин, это очень маленькая доля в общем дорожном хозяйстве. По словам вице-премьера, полностью за счёт бюджетных средств построить скоростные дороги не получится, поэтому решать эту задачу планируется посредством строительства большего количества платных автомобильных магистралей. Однако на текущем этапе и этот процесс сопряжён с трудностями, связанными со стоимостью «длинных денег» для конечных инвесторов.

В правительстве осознают, что строительство скоростных дорог не только повышает транспортную связность регионов, но и улучшает их экономические показатели. Поэтому, добавил Хуснуллин, как только материальные возможности государства и частных инвесторов позволят, вопросу строительства соответствующих трасс начнут уделять должное внимание.

Мы не раз отмечали, что с каждым годом в России будет становиться всё больше платных магистралей, и автолюбителям следует быть к этому морально готовыми. Само по себе решение спорное, но вполне успешно прижившееся во многих других экономически развитых государствах.