За последние полтора месяца возрождённый автобренд Volga представил три автомобиля, которые войдут в первую стартовую линейку после своего воскрешения. Это седан D-класса Volga C50, кроссовер C-класса Volga K40 и кроссовер D-класса Volga K50. Официальный старт продаж этих автомобилей назначен на лето текущего года, однако отдельным лицам разрешили приобрести машину заранее.

Источник изображения: Telegram-канал Глеба Никитина.

Так, сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что до официального старта продаж приобрёл кроссовер Volga K50. Таким образом, Никитин стал если не первым, то одним из первых владельцев новой модели возрождённого бренда. По словам губернатора, он купил машину до старта продаж, чтобы лично оценить её возможности и дать рекомендации для дальнейшей локализации производства.

В целом глава региона автомобилем доволен, что, в общем-то, неудивительно, ведь Volga K50 — это не что иное, как лицензионная копия очень популярного на российском рынке кроссовера Geely Monjaro. Причём, судя по внешним признакам, в рестайлинговой версии.

Во сколько обошлась покупка, Никитин не уточнил. Опять же, причина простая: пока что это коммерческая тайна. От себя добавим, что новые Geely Monjaro в российских автосалонах предлагаются по цене порядка пяти миллионов рублей Если цена Volga K50 будет ощутимо ниже, то есть, хотя бы приблизительно на уровне той, которую и должны стоить эти автомобили без учёта различных пошлин и сборов, то автомобиль ждёт колоссальный успех. Хотелось бы верить, что перенос производства в Нижний Новгород позволит изъять из стоимости авто хотя бы часть ввозных пошлин. Потому что если Volga K50 будет стоить столько же, сколько «оригинал», то смысла в мероприятии по локализации за вычетом исполнения закона о такси нет ровным счётом никакого.