События в мире Михаил Андреев
Возрождённая «Волга» показала среднеразмерный кроссовер К40
Старт продаж, как и двух показанных ранее моделей, запланирован на лето текущего года.

Возрождённый в России после событий 2022 года бренд «Волга», который, впрочем, будет писаться латиницей — Volga — продолжает приподнимать завесу тайны над своим первым после воскрешения модельным рядом. Ранее производитель уже представил седан C50 и полноразмерный кроссовер K50, теперь очередь дошла до среднеразмерного кроссовера с индексом K40.

Источник изображения: VOLGA.

Вопреки ранее появлявшимся в Сети сведениям о том, что эта машина будет клоном Geely Coolray, на практике, судя по опубликованным картинкам, перед нами всё-таки клон Geely Atlas четвёртого поколения. Что, конечно, лучше как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения технической составляющей.

Как пишет пресс-служба Volga, модель K40 будет оснащаться двумя типами силовых агрегатов. В комплектации попроще это будет 1,5-литровый 147-сильный турбодвигатель, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. В комплектации подороже предложение уже поинтереснее: 2-литровый турбомотор на 200 «лошадей» и 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» с приводом на все четыре колеса.

Источник изображения: VOLGA.

В плане опций здесь весь набор современного автомобиля: камеры кругового обзора, полный «зимний пакет», подогрев/вентиляция сидений, система удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль.

Как и у предыдущих анонсированных моделей, старт продаж K40 запланирован на лето текущего года. Цена также пока не объявлена, поэтому хотелось бы верить, что из-за особенностей отечественного законодательства собранный в России клон Geely Atlas будет стоить существенно дешевле своего импортируемого «прототипа». Потому что в противном случае смысла в таком предприятии нет ровным счётом никакого.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #geely #volga #geely atlas #volga k40
Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
316
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
6
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
20
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
15

