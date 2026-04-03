По сути, это Geely Preface. Продажи должны стартовать летом этого года.

Возрождённый российский автомобильный бренд Volga, который, пожалуй, является единственным в стране не запятнавшим свою репутацию, потихоньку продолжает приподнимать завесу тайны над своим свежим модельным рядом. В середине марта был представлен кроссовер D-класса К50, а теперь очередь дошла до седана D-класса С50.

Фактически, хоть производитель этого не говорит напрямую, но перед нами автомобиль Geely Preface с изменённым «шильдиком», причём, судя по решётке радиатора, речь идёт о рестайлинговой версии «Префейса».

Согласно официальной публикации, С50 будет оснащаться 2-литровым двигателем разной степени форсирования в зависимости от комплектации: либо 150 л. с., либо 200 л. с. Машина оснащена 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, всем набором современных мультимедийных систем и дорожных помощников. Также в наличии полный зимний пакет — с обогревами всех сидений, лобового стекла, наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла.

Старт продаж намечен на лето текущего года. Ценник пока не объявлен, но рестайлинговый Geely Preface в России предлагается по базовой цене в 3,07 млн рублей. Если Volga С50 будет стоить столько же, то смысл в данной машине резко перестанет быть понятным. Если же она будет заметно дешевле своего «прототипа», то, учитывая и доверие к «Волге», и любовь российских автолюбителей среди «китайцев» именно к Geely, то успех, можно сказать, будет гарантирован.