Вместо этого компания пойдёт по гибридному пути.

Автомобильный бренд Lamborghini прочно ассоциируется с суперкарами, приводимыми в движение 8-, 10- и 12-цилиндровыми бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. На фоне тенденции последних лет, впрочем, даже головы руководства этого бренда посетили крамольные мысли об электромобилях. Но, как оно нередко бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как передаёт издание The Guardian со ссылкой на комментарий гендиректора Lamborghini Стефана Винкелмана, производитель суперкаров отказался от планов по выпуску электромобилей.

Источник изображения: Lamborghini / Audi AG / Volkswagen Group.

Как отметили в руководстве бренда, соответствующее решение принималось в течение более чем года обсуждений, взаимодействия с клиентами и анализа текущего состояния рынка. В результате в Lamborghini пришли к выводу, что общество в целом и в особенности клиенты компании не готовы к полностью электрическому суперкару под данным брендом.

По словам Винкелмана, ценителям Lamborghini нужен звук двигателя внутреннего сгорания, а «кривая принятия» полностью электрических машин среди покупателей «Ламб» близка «к нулю». Как добавил глава бренда, разработка электромобилей рискует стать для Lamborghini «дорогостоящим хобби», затраты на которое никогда не отобьются.

Напомним, в 2023 году Lamborghini представила концепт электрического суперкара Lanzador с планом по старту его серийного производства в 2028 году. Но теперь данный проект так и останется концептом.

Вместо электрокаров в руководстве Lamborghini решили пойти по пути подключаемых гибридов с сохранением привычных объёмных и мощных бензиновых моторов.