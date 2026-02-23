Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Lamborghini отказалась от планов по выпуску электромобилей
Вместо этого компания пойдёт по гибридному пути.

Автомобильный бренд Lamborghini прочно ассоциируется с суперкарами, приводимыми в движение 8-, 10- и 12-цилиндровыми бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. На фоне тенденции последних лет, впрочем, даже головы руководства этого бренда посетили крамольные мысли об электромобилях. Но, как оно нередко бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как передаёт издание The Guardian со ссылкой на комментарий гендиректора Lamborghini Стефана Винкелмана, производитель суперкаров отказался от планов по выпуску электромобилей.

Может быть интересно

Источник изображения: Lamborghini / Audi AG / Volkswagen Group.

Как отметили в руководстве бренда, соответствующее решение принималось в течение более чем года обсуждений, взаимодействия с клиентами и анализа текущего состояния рынка. В результате в Lamborghini пришли к выводу, что общество в целом и в особенности клиенты компании не готовы к полностью электрическому суперкару под данным брендом.

По словам Винкелмана, ценителям Lamborghini нужен звук двигателя внутреннего сгорания, а «кривая принятия» полностью электрических машин среди покупателей «Ламб» близка «к нулю». Как добавил глава бренда, разработка электромобилей рискует стать для Lamborghini «дорогостоящим хобби», затраты на которое никогда не отобьются.

Напомним, в 2023 году Lamborghini представила концепт электрического суперкара Lanzador с планом по старту его серийного производства в 2028 году. Но теперь данный проект так и останется концептом.

Вместо электрокаров в руководстве Lamborghini решили пойти по пути подключаемых гибридов с сохранением привычных объёмных и мощных бензиновых моторов.

#автомобили #электромобили #транспорт #lamborghini
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
3
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
1
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
2
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
3

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
18:14
а зачем приседать? в 1999 году я купил Voodoo Banshee AGP 16 MB
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
deema35
18:13
Раньше в США за айфонами теперь за HDD.
Dell снабдила металлическим замком разъём питания 12V-2x6 в фирменном ПК
Никита Абсалямов
17:51
Угу... эт не считая приседаний с переключением между основным и второстепенным 3D ускорителем при использовании Direct3D...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
3vova1vova2
17:46
S3 Virge 4Mb + Voddoo2 8Mb - по тем временам летало все на монике 15" с тремя птичками 😎
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Китя.
17:43
Самый игровой будет 12/0 X3D как обычно.
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
Tachyons
17:22
С первых строк >OpenGL. Во что- ты- будешь- играть- на OpenGL кроме какого-нибудь Майнкрафта? И просто НИ ОДНОГО слова про производительность на других API. Просмотрев комментарии людей поумнее чем я ...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Crouse
17:09
Это гениальный ход, поставить человека, далекого от всей игровой индустрии, дождаться пока он сделает хуже и вернуть Филю, чтобы все были рады с его геймпасом, а если это не так, то я вообще не понима...
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
Эдуард Кузнецов
17:07
Странно, забыли про гт, если у Интел откинуть совсем бесполезные 4 ядра, то по потокам равенство. 24 нормальных ядра с гт всяко не хуже 16 без оного. Да и 3д кэш будет быстрее работать, чем интеловск...
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
TechoNews
16:57
Да. тут вообще странный момент. Связывался с разработчиками-китайцами, они сказали. что нормального GPS нет, хотя GPS Test говорит об обратном. Я тоже склоняюсь больше к тому, что GPS скорее есть, чем...
Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
Китя.
16:48
апшеронский скакел свалил давно и это не шишка. а шишка сейчас приспосабливается амудэ лижет четко.
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter