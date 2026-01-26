В качестве одного из вариантов предложено введение для них специальных номерных знаков.

При всей теоретической идеальности управления транспортным средством автоматическими системами, отношение других участников движения к таким машинам будет по определению предвзятым и неоднозначным. Водители пока не знают, чего ожидать от систем автономного управления и как вести себя в одном потоке с соответствующими автомобилями. Поэтому в России предложено ввести для автономных (беспилотных) машин специальное визуальное обозначение, выделяющее их из общего потока транспортных средств.

Как сообщила сегодня пресс-служба Минтранса России в комментарии агентству ТАСС, соответствующий вопрос сейчас прорабатывается в ведомстве. В детали Минтранс пока не вдаётся, однако недавно Национальный автомобильный союз (НАС) России выступил с предложением об установке на беспилотные автомобили регистрационных знаков («номеров») бирюзового цвета.

Вместе с тем НАС предложил обозначать электромобили зелёными регистрационными знаками, однако в чём смысл конкретно данной идеи — совершенно непонятно. Во-первых, электромобиль — это не беспилотное транспортное средство, и обозначать его с целью увеличения безопасности не требуется. Во-вторых, зелёный и бирюзовый — очень похожие цвета, которые будет сложно различать в движении и при неблагоприятных погодных условиях. Понятно, что идеальным вариантом стала бы установка на электромобили синих регистрационных знаков, но, увы, этот цвет уже занят: он используется на регистрационных знаках машин Министерства внутренних дел.

Предполагается, что подлинно беспилотные автомобили начнут колесить по России в 2028 году: к этому моменту должна уже быть подготовлена вся необходимая правовая база. А это критически важно, поскольку на сегодняшний день непонятно, кого назначать виновным в аварии с участием беспилотного авто, если она произошла «по вине» этого самого авто: разработчика программного обеспечения, производителя радаров и лидаров или владельца автономного транспорта. И как быть, если владельцем является пассажир, не имевший доступа к органам управления машиной.