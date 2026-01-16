Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Московские предприятия в прошлом году на 40,5% нарастили выпуск машин и оборудования
Относительно аналогичного периода позапрошлого года.

Хоть мы уже и прожили половину первого месяца нового года, но прошлогодняя статистика продолжит преследовать нас ещё долго. В частности, Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщил о том, что за полные одиннадцать месяцев 2025 года (почему не двенадцать, не уточняется) столичные предприятия на 40,5% нарастили выпуск машин и оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отмечено, что в Москве работают свыше 260 промышленных предприятий, производящих широкий спектр машиностроительной продукции, в том числе лифты, станки, насосы, промышленные роботы и многое другое.

Следует помнить, что потребность внутреннего российского рынка во всей вышеуказанной продукции колоссальна, поскольку ставшие привычными за 30 лет западные поставки по известным причинам были обрезаны. И тот факт, что объёмы выпуска импортозамещающей продукции машиностроения растут, не может не радовать.

