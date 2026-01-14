Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Санкт-Петербурге в прошлом году выпустили 3 000 автомобилей Lada Iskra
На предприятии, которое так и называется — «Автозавод Санкт-Петербург».

Поскольку производственные мощности «АвтоВАЗа» хоть и огромны, но всё-таки ограниченны, а спрос на новый автомобиль Lada Iskra на заводе прогнозировался как достаточно высокий, то для его производства были задействованы мощности предприятия «Автозавод Санкт-Петербург». И вот, как сообщило издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на комментарий представителя петербургского автозавода, за прошлый год на его мощностях было собрано 3 000 автомобилей Lada Iskra.

Уточняется, что достичь этого результата удалось за неполные четыре месяца: производство Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург» началось в сентябре прошлого года. Изначально предполагалось, что в северной столице будет произведено 4000 автомобилей новой модели, но в итоге к концу года предприятие подошло со значением в 3000 единиц. Сколько «Искр» в прошлом году было произведено на головном предприятии в Тольятти, пока неизвестно.

При этом следует помнить, что питерская площадка занимается сугубо крупноузловой сборкой: все машинокомплекты производятся на «АвтоВАЗе» и отправляются в Санкт-Петербург. Понятно, что такой режим работы, мягко говоря, не очень эффективен с точки зрения логистики и расходов на оную, но пока что приходится «выкручиваться» и прибегать вот к таким методам.

Отметим, что ранее «Автозавод Санкт-Петербург» был предприятием концерна Nissan, на мощностях которого выпускались модели Nissan X-Trail, Qashqai и Murano — в общей сложности порядка 45 тысяч автомобилей в год. У японского концерна осталось право обратного опциона на выкуп в течение шести лет, но время, как вы понимаете, идёт, а единственно верного решения в руководстве Nissan не принимают.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #lada #«автоваз» #lada iskra
