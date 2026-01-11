Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Сборы «Буратино» и «Простоквашино» под конец новогодних праздников превысили 2 миллиарда рублей
Это, конечно, не сборы «Чебурашки 2», но тоже более чем достойно.

Сегодня последний день крайне затяжных в этом году новогодних праздников, завтра все, кто трудятся в режиме 5/2, с кислыми лицами пойдут на работу, а это значит, что настала пора подвести итоги проката главных новогодних премьер в российских кинотеатрах, поскольку больше такими ударными темпами сборы у них расти уже не будут.

Итак, с «круглыми» суммами под занавес праздников подобрались «Буратино» и «Простоквашино». Оба семейных фильма за 11 дней проката собрали суммы, слегка превысившие 2 миллиарда рублей.

Насколько реалистичен сценарий, при котором за последующие недели их сборы достигнут 3 миллиардов рублей, прогнозировать бессмысленно, поскольку основные «сливки» уже собраны, и население активно возвращается в привычный режим жизни без каждодневных посещений кинотеатров и других заведений. Так что рискнём предположить, что такое развитие событий пусть и возможно, но крайне маловероятно.

Главная же отечественная кинопремьера наступившего года — «Чебурашка 2» — завершает праздничный сезон с общими сборами, вплотную приблизившимися к 5 миллиардам рублей. По статистике ЕАИС, на момент публикации данной заметки сборы фильма режиссёра Дмитрия Дьяченко составляли 4,87 миллиарда рублей.

#россия #кино #«чебурашка 2» #«буратино» #«простоквашино»
+
Написать комментарий (0)
