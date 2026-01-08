Сегодня городские власти объявили об устранении последствий аварии.

Нарушения в работе энергосистем городов и даже целых стран — так называемые блэкауты — это явления вполне естественные. Где-то они случаются постоянно, где-то раз в несколько десятилетий, но вот в Берлине аварии в энергосистеме зачастили: утром 3 января в столице Германии произошла вторая за последние четыре месяца крупная неполадка, в результате которой было нарушено электроснабжение нескольких десятков тысяч домохозяйств и более двух тысяч предприятий.

В качестве причины аварии местные власти назвали пожар на кабельном мосту близ ТЭЦ Лихтерфельде, о причастности к которому заявила одна из радикальных экологических группировок.

К моменту написания данных строк берлинские власти сообщили об устранении последствий аварии. Суммарно блэкаут в немецкой столице продолжался чуть больше четырёх дней, что стало самым продолжительным отключением электроэнергии в Берлине с момента окончания Второй мировой войны.

Если добавить сюда тот факт, что на дворе далеко не май месяц, нетрудно представить, какими последствиями и издержками этот блэкаут обернулся для бизнеса, теплосетей и просто комфорта людей.